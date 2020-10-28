В России создаётся государственный фонд для лечения детей с редкими заболеваниями
- 28.10.2020, 22:55,
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Лечение 19 орфанных (редких) заболеваний, а также ещё 29 эндокринологических и онкологических болезней, представляющих угрозу жизни детей, будет осуществляться
за счёт специально созданного фонда, который, в свою очередь, будет пополняться за счёт прогрессивного подоходного налога (15% на часть доходов, превышающую 5 млн в год).
Лечение некоторых редких заболеваний -- как, например, спинальной мышечной атрофии (СМА) -- стоит очень дорого.
За счёт создаваемого фонда, по предварительной оценке, смогут лечиться 25 000 детей.