 

В России создаётся государственный фонд для лечения детей с редкими заболеваниями

Лечение 19 орфанных (редких) заболеваний, а также ещё 29 эндокринологических и онкологических болезней, представляющих угрозу жизни детей, будет осуществляться за счёт специально созданного фонда, который, в свою очередь, будет пополняться за счёт прогрессивного подоходного налога (15% на часть доходов, превышающую 5 млн в год). 
 
Лечение некоторых редких заболеваний -- как, например, спинальной мышечной атрофии (СМА) -- стоит очень дорого. 
 
За счёт создаваемого фонда, по предварительной оценке, смогут лечиться 25 000 детей. 
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