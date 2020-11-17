Алиев: особого статуса Карабаха быть не может, армяне будут жить в "многонациональном Азербайджане" и заплатят за "оккупацию"

"Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан - многонациональный и многоконфессиональный. Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях".

Однако поддерживать предполагается только граждан, "пострадавших от оккупации":

"В настоящее время идет точный расчет ущерба, нанесенного армянской стороной, а затем восстановительные работы. Враг полностью разрушил инфраструктуру на оккупированных землях. (...) Все граждане, пострадавшие от оккупации, получат государственную поддержку и вернутся на свои родные земли. Мы это будем вести планомерно".





Алиев заявил, что Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения ущерба в Джабраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха:



