Алиев: особого статуса Карабаха быть не может, армяне будут жить в "многонациональном Азербайджане" и заплатят за "оккупацию"

Для Азербайджана неприемлема возможность наделения Нагорного Карабаха особым статусом, заявил
президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан - многонациональный и многоконфессиональный. Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях".
Однако поддерживать предполагается только граждан, "пострадавших от оккупации":
"В настоящее время идет точный расчет ущерба, нанесенного армянской стороной, а затем восстановительные работы. Враг полностью разрушил инфраструктуру на оккупированных землях. (...) Все граждане, пострадавшие от оккупации, получат государственную поддержку и вернутся на свои родные земли. Мы это будем вести планомерно".
Алиев заявил, что Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения ущерба в Джабраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха:
"Это центр города Джабраил. Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Остальную инфраструктуру, включая жилые дома, школы, общественные здания, все буквально разрушили. Они за все ответят в международных судах. Я еще раз говорю, сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесенный урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации".