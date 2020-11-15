 

Предприятия народного художественного промысла получат поддержку, даже если не распродадут товар

 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий господдержки предприятий народного художественного промысла:

"По правилам, которые действовали раньше, основным условием предоставления господдержки был прирост объемов реализации продукции. Но из-за пандемии продажи через основной канал - выставки и ярмарки - заметно сократились. Представителям отрасли стало сложно выполнять обязательства. Поэтому было принято решение скорректировать требования, увязав результат предоставления господдержки не с продажами, а с увеличением объемов производства продукции ".


Отменяются штрафные санкции, предполагающие возврат средств, в отношении получателей субсидии, если они не выполнили обязательства из-за форс-мажора. 

Субсидию можно тратить на модернизацию производства, сырьё и материалы, продвижение продукции, уплату страховых взносов.


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