 

PZDC от Валерия Соловья

В романе Пелевина «Числа» герой излечился от англофилии, прочитав газету The Sun. А попутно выяснил у своей возлюбленной-британки, что в самой Великобритании The Sun никто не читает. Британцы не всегда правы, но в данном случае они правы. Выбрать в качестве источника автора канала с названием PZDC и попутно самого безответственного болтуна российской «политологической» тусовки – это надо ухитриться.

Столичный политолог Валерий Соловей, наловчившийся ставить диагнозы представителям отечественного истэблишмента от имени «доктора П» в PZDC, вышел с этим жанром на международную арену. Для The Sun доктор Соловей ставит диагноз российскому президенту Владимиру Путину: болезнь Паркинсона. На меньшее таблоид вряд ли согласился бы. Получилось что-то вроде запоздалого ответа на шутку Путина о простуде на похоронах недоброжелателей.

Соловей, сам выращенный в пробирках секретных лабораторий АП, к слову, прежде чем подкинуть англичанам сложносочиненный диагноз Путина, с весны тренируется на субъектах рангом ниже. Будь то Сечин, Силуанов, Колокольцев или Чемезов. Да хоть бы даже Чубайс с Бегловым. Зачем это британцам, или тому же Соловью, понять еще можно. Необъяснимо другое. С чего вдруг такую степень «творческой свободы» обнаружил в себе канал, де-факто подконтрольный АП, что решил тестировать всех этих влиятельных людей на толерантность таким неосторожным способом? 
 
Говорят, самые верные жены – бывшие проститутки. В таком случае канал PZDC – исключение. Вроде, не обделен вниманием и хрустом биткоинов в дружной семье апэшных каналов, а все равно, верный своей природе, все норовит сходить налево. А Кириенко, похоже, поздно двигать кровати в этом публичном доме, пора персонал менять.
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APN.ru