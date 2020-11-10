 

Авиабилеты в России подешевели на 20-30%

 

Цены на авиабилеты в РФ в этом году упали на 20-30% в сравнении с предыдущим годом, заявил CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин в Совете Федерации во вторник.


Он обратил внимание на важность увеличения субсидирования региональных авиаперевозок, которые позволяют продавать билеты по более доступным ценам. Также следует развивать онлайн-продажи субсидированных билетов, которые сейчас в основном доступны в кассах.


Минтранс РФ запросил дополнительные субсидии на внутренние авиаперевозки на 2020 год -- 3,3 млрд руб.


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APN.ru