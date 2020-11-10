Что плохо для русских в Карабахской "многоходовочке"?

Что плохого для русских в очередной, на этот раз Карабахской, "многоходовочке"? В очередной раз схема откладывания/пролонгации международного конфликта на постсоветском пространстве построена так, что все негативные последствия решения получают русские. При полном отсутствии хоть каких-либо бонусов для России.





- Россия теряет контроль над Закавказьем в связи с вводом в регион турецких войск, но при этом не просто не уходит из Закавказья, а берёт на себя максимум издержек, связанных с последствиями Карабахского конфликта. При этом никаких реальных инструментов противостояния Турции не создаётся.

- Именно российские военные будут обеспечивать вывод армянского населения и вооружённых отрядов с территории Карабаха, подлежащей передаче Азербайджану. В результате вся ненависть местного армянского населения, всё сопротивление местных ополченцев и т.п. лиц получат русские. Уверен, что будут жертвы среди миротворцев.

- Россия будет своими силами (как минимум, Погранслужбы ФСБ) обеспечивать де-факто аннексию части основной территории Армении (не Карабаха) для создания сухопутного коридора из Нахичеванского анклава в "материковый" Азербайджан.

- Россия будет строить новый транспортный коридор взамен Лачинской трассы. За российские деньги будут прорубаться дороги в скалах, чтобы продлить временное существование огрызков Карабаха.

- В глазах азербайджанцев Россия будет выступать в качестве стороны, препятствующей законным требованиям о присоединении "оккупированных территорий". Понятно, что ни Азербайджан, ни Турция через пять лет не откажутся от планов присоединить Степанакерт и ликвидировать остатки "Арцаха". И что будут делать в этих условиях ульяновские десантники?

- Россия будет нести финансовое бремя по содержанию контролируемых миротворцами территорий, не говоря уже об издержках на содержание военного контингента. По старой советской традиции армянам будут даны преференции по получению российского гражданства, всякие льготы и денежные подачки, что естественно не изменит их отношения к русским.

Для русских Донбасса Карабахский прецедент показывает, что при отсутствии формального признания ДЛНР со стороны России никакое военное присутствие РФ, не говоря уже о паспортах и кремлевской риторике, не гарантирует республики от захвата Украиной. Малейшее изменение внешнеполитической конъюнктуры – и вся картонная конструкция ДЛНР будет сметена за недели.







Вся эта история очень похожа на действия российских властей в Косово в 1999 г. и дальше. Создаётся видимость решительных действий при фактической капитуляции.



