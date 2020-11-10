 

Совет Федерации хочет помочь Норильску

Несмотря на противодействие руководства Норильского Никеля, Совет Федерации может добиться того, чтобы один из богатейших комбинатов страны финансировал социальные расходы Норильска и вернул городу звание "арктической столицы" в ближайшие два-три года. Обсуждение итогов поездки сенаторов на место аварии на ТЭЦ-3 получилось жестким. Спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что по сути проведено парламентское расследование – в его результате цинизм "олигархии на муниципальном уровне" в Норильске должна сменить социальная ответственность структур "Норникеля".

Валентина Матвиенко сразу потребовала от генпрокурора провести проверку по факту аварии. Одновременно она поручила сенаторам выехать на место происшествия. От скелетов в шкафу, скрывающихся за финансовой состоятельностью комбината, парламентарии испытали шок. По словам сенатора Николая Журавлева, нарушения требований безопасности на "Норникеле" – дело обычное. Только в прошлом году Ростехнадзор выдал компании более двух тысяч предписаний – реакция была практически нулевой.
 


Как отметила член СФ Галина Карелова, "Норильск имеет все, чтобы быть благополучным городом", но большая часть соцобъектов построена еще в середине ХХ века, а новые школы не строились с 90-х годов. Не хватает мест в детсадах, кадров для "социалки". Проблемы с ЖКХ, ростом безработицы, организацией детского отдыха. Остро стоит вопрос с обеспечением жителей водой, с заброшенными цехами самого "Норникеля", которые комбинат не может ликвидировать десятилетиями.

Короче говоря, парламентарии выяснили, что за парадным фасадом и кадрами Владимира Потанина в оранжевой каске скрывается обычная постсоветская реальность. Казалось бы, в разборе ситуации участвует чуть ли не последняя инстанция, верхняя палата российского парламента, чего тут спорить, но ответственные за происходящие руководители "Норникеля" не сдаются. Не сдается и Владимир Потанин, который пока избегает публичных выступлений, предоставляя возможность подставляться своим подчиненным.

Очевидно, Владимир Потанин пытается свести критику результатов своей 25-летней деятельности к банальному конфликту между бизнесменом и губернатором. На самом деле этот ход используется, чтобы уменьшить масштаб беды. Ведь тогда можно не говорить о системных проблемах в городе, о ветхом жилье, о социалке, сброшенной на городские власти.

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, приговорен 19 октября к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Это ли не способ замаскировать проблему, назначив виноватого?

При этом нельзя забывать, что губернатором Красноярска много лет был Александр Хлопонин – выходец из "Норникеля". Вице-премьером в правительстве до недавнего времени работала Ольга Голодец, отвечавшая в "Норникеле" за социалку. В Думе заседает бывший сотрудник "Норникеля" Юрий Олейников. На должность мэра Норильска сейчас претендуют 8 кандидатов. Дмитрия Карасева и Сергея Ткаченко, которые лидируют в опросах, связывают с "Норникелем". Карасев – бывший советник заместителя директора "Норникеля" по персоналу и социальной политике, Ткаченко – подрядчик ГМК.

Никто не отрицает, что в Норильске большие зарплаты. Средний сотрудник комбината может получать астрономические 200 тысяч рублей. Но никто не отменил понятие "северные" цены. Высокая зарплата превращается в фикцию. Как и во многих городах России большая часть оседает в карманах нацгруппировок, контролирующих поставки продуктов. Часть средств забирают местные строители. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превысила 40 тысяч рублей, что значительно выше, чем, например, в Твери. Вернуться из Норильска домой непросто. Магия цифр превращает работников комбината в крепостных, которые много получают, но много тратят. А вернуться в иной масштаб – уже страшно.

Выводы напрашиваются сами собой. Вернее, оргвыводы. В Норильске нужно разделить городскую власть и ГМК. Менеджеры, которые привели к катастрофе, должны ответить за нее так, чтобы это было действительно наказанием, а отеческим внушением. Сам Владимир Потанин говорил в интервью агентству Reuters 26 октября: "Интеррос" понимает, что выплата "Норникелем" дивидендов является чрезвычайно важной как для бюджета через налог на дивиденды, так и работников компании, которые владеют акциями ГМК, и для которых дивиденды являются частью гарантированного семейного дохода".

С этим стоит согласиться. Будем думать, что Владимир Потанин имел в виду не только себя, но и других работников компании. За халатность и цинизм управленцев не стоит наказывать тех, кто не имеет к этому отношения. Посмотрим, хватит ли членов российского парламента довести намеченное до конца, или управленцы ГМК смогут "похоронить" результаты расследований и избежать ответственности.

Первая публикация - издание "Утро.ру"
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