 

Попытки изнасилования не было: абхазское гостеприимство "досадно превысило норму"

В Абхазии замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать врача из Екатеринбурга, которая приехала в гудаутскую больницу помогать абхазским врачам бороться с ковидом. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал по этому поводу: 

"Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство,  администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан".

Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом. 
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