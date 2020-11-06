Попытки изнасилования не было: абхазское гостеприимство "досадно превысило норму"
- 06.11.2020, 17:39,
- Новости
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В Абхазии замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать
врача из Екатеринбурга, которая приехала в гудаутскую больницу помогать абхазским врачам бороться с ковидом. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал по этому поводу:
"Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан".
Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.