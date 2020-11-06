Попытки изнасилования не было: абхазское гостеприимство "досадно превысило норму"

"Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан".