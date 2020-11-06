– Как вы считаете, к чему сейчас все идет в Белоруссии? Позволит ли правительство зарегистрироваться новым политическим партиям? И если этого не произойдет, что будет со страной?
– Очень хотелось бы, чтобы в первую очередь в Администрации Президента было принято принципиальное решение о реформировании политической системы Белоруссии. Из 15 политических партий на текущий момент реально живыми являются в лучшем случае половина. Зачистка «мёртвых» партий и регистрация новых политических сил действительно могут снизить накал страстей и перевести повестку протестующих с улицы в зал парламента, либо иные площадки.
В случае если реформы не произойдёт, то политический кризис усугубится ещё больше, от власти отвернётся ещё больше людей и протесты могут стать более радикальными. Нежелание идти на переговоры и находить компромисс, в итоге может привести к гражданской войне.
– Какой исход из текущего положения был бы наилучшим для жителей Белоруссии? И что для этого необходимо сделать? Нужна ли в этом помощь России?
– Наилучшим выходом была бы конституционная реформа, которая должна затронуть судебную, финансовую и политическую системы, затем проведение парламентских выборов по новым правилам, после этого назначение нового правительства и затем новые Президентские выборы с высокотехнологичной и прозрачной системой подсчёта голосов.
Россия могла бы в этой ситуации поделиться своим опытом проведения выборов, которые признаются мировым сообществом. У России есть прозрачные урны, опыт оснащения камерами и прямой трансляцией с участков, а также государственная автоматизированная система «Выборы». Использовать российскую систему для проведения белорусских выборов не представляется возможным, а вот использовать опыт и консультации крайне важно. Также можно было бы автоматизировать подсчёт голосов, чтобы считали машины с функцией распознавания голосов, результаты фиксировались в платформе на блокчейн.
Россия и так многое делает для урегулирования политического кризиса в Белоруссии. В первую очередь это безопасность внешних границ. Визит Шойгу показал, что Россия не допустит вторжения войск третьих государств на территорию союзного государства, Нарышкин, в свою очередь, передал важную информацию, связанную с работой западных спецслужб. Помимо этого был выделен кредит, и продолжаются закупки продукции белорусских предприятий. Россию можно благодарить за помощь в тяжёлое для братского народа время. Также Россия может увеличить закупку белорусских товаров и услуг, чтобы помочь нам пройти экономические трудности.
– Если демократизация в Белоруссии все же произойдет, к чему стоит готовиться жителям Белоруссии? Борьба каких политических сил будет происходить и у кого больше шансов в ней победить?
– Жителям Белоруссии придётся готовиться к активной политической позиции, так как начнут создаваться новые политические партии, начнётся жёсткая борьба идей за то, куда двигаться Белоруссии, в какой социально-экономической модели, какое государство строить.
Будет борьба разных политических сил: националисты, которые будут лоббировать белорусский язык в качестве одного государственного и прекращение всяческих отношений с Россией, и в качестве вектора развития выбирать интеграцию с Украиной, Польшей, Евросоюзом и НАТО. Отдельной силой будут представлены либералы, которые будут искать союзников, с которыми будет дружить более выгодно, и кто сможет больше проинвестировать в экономику. Будут просоюзные силы, целью которых будет дальнейшая интеграция с Россией.
Если Лукашенко удержит власть, то вероятнее всего будет создана прогосударственная партия на базе Белой Руси и тогда больше всего шансов занять парламентское большинство будет у неё. Если же власть захватят протестующие, то вероятен приход к власти умеренных либеральных националистов.
Наиболее организованной и активной частью общества являются противники Лукашенко, преимущественно прозападной направленности, но наибольший потенциал у просоюзных сил, так как большая часть населения видит наше будущее в союзе с Россией.