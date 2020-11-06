– Как вы считаете, к чему сейчас все идет в Белоруссии? Позволит ли правительство зарегистрироваться новым политическим партиям? И если этого не произойдет, что будет со страной?

– Очень хотелось бы, чтобы в первую очередь в Администрации Президента было принято принципиальное решение о реформировании политической системы Белоруссии. Из 15 политических партий на текущий момент реально живыми являются в лучшем случае половина. Зачистка «мёртвых» партий и регистрация новых политических сил действительно могут снизить накал страстей и перевести повестку протестующих с улицы в зал парламента, либо иные площадки.

В случае если реформы не произойдёт, то политический кризис усугубится ещё больше, от власти отвернётся ещё больше людей и протесты могут стать более радикальными. Нежелание идти на переговоры и находить компромисс, в итоге может привести к гражданской войне.

– Какой исход из текущего положения был бы наилучшим для жителей Белоруссии? И что для этого необходимо сделать? Нужна ли в этом помощь России?