 

На смерть Геннадия Кернеса

Сегодня, после долгой и тяжёлой осложнённой коронавирусом болезни, скончался городской глава Харькова Геннадий «Гепа» Кернес.

Был ли покойный нравственным человеком? Абсолютно нет. И не стремился им быть, и не скрывал этого.

Был ли покойным человеком большого личного стиля? Безусловно. Можно ли высокой эстетикой оправдывать недоразвитость этики? В душе не знаю, я не философ.


Но Геннадий Кернес был последний своего рода. Таких людей больше не делают, и в случае Гепы эти слова надо понимать буквально.


Негодяи были, есть и будут. Среди этих негодяев были, есть и будут обаятельные, предприимчивые и даже способные причинять какую-то пользу деятели, чья публичная роль – образ «Меньшего Зла».


Но с уходом Кернеса мир чуточку обеднел. Его личность — утрата действительно невосполнимая.


И поэтому не знаю, как вам, а мне от этой новости немножечко грустно.


P.S.

Ах да! По сообщениям пресс-службы, не скончался.
В таком случае: умер, шмумер, лишь бы был здоров.

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APN.ru