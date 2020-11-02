Госдума может разрешить изымать детей из семьи за 24 часа

Законопроект, ускоряющий изъятие детей из неблагополучных семей "если существует угроза их жизни и здоровью", может быть принят до конца 2020 года.

Документ, как предполагается, внесёт изменения в статью 77 Семейного кодекса РФ, закон "О полиции", а также дополнит Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 "Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью".

Иными словами, в законодательстве уже существуют нормы, которые закрепляют административный порядок отобрания ребенка, однако сейчас такое решение принимается после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо главы муниципального образования. Теперь же предполагается, что ребёнка можно будет отобрать за 24 часа по решению суда.

РПЦ решительно осуждает законопроект, считает его антисемейным, вносящим раздор в общество и не направленным на сохранение целостности российских семей.



