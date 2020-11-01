Электронное извещение о ДТП можно оформить во всех регионах России

Электронное извещение равноценно привычному бумажному, оформить его можно без вызова сотрудников ГИБДД, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинён ущерб третьим лицам и нет пострадавших. Оба водителя должны иметь полис ОСАГО. Участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фотографии. Опция будет доступна не только для физических, но и для юридических лиц.





В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что данные, которые будут делаться по фотофиксации и электронному извещению, будут автоматически попадать в базу данных РСА, что позволит всем страховщикам урегулировать убыток по европротоколу.