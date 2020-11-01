 

Электронное извещение о ДТП можно оформить во всех регионах России

 
С 1 ноября водители во всех регионах России могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествие (ДТП) вместо бумажного через приложение "Помощник ОСАГО". 

Электронное извещение равноценно привычному бумажному, оформить его можно без вызова сотрудников ГИБДД, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинён ущерб третьим лицам и нет пострадавших. Оба водителя должны иметь полис ОСАГО. Участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фотографии. Опция будет доступна не только для физических, но и для юридических лиц.


В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что данные, которые будут делаться по фотофиксации и электронному извещению, будут автоматически попадать в базу данных РСА, что позволит всем страховщикам урегулировать убыток по европротоколу.

 


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APN.ru