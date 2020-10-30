Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

"Добрый день, дорогие коллеги и единомышленники! Спасибо за неравнодушие к наболевшей теме. Руковожу 25 лет общественными организациями в Германии и Австрии и знаю эту проблему не понаслышке. Писали письма, требовали, предлагали, но увы... Отписываются как от надоевшей мухи. А ведь, мы с вами, без всякой поддержки, поднимаем "Бессмертный полк", зажигаем "Свечу памяти", ухаживаем за могилами советских солдат. Это мы, спустя годы, продолжаем нести в Европе знамя Русского Мира. Нас много, и можем сами многое. Если чиновникам из Россотрудничества это не нужно, пусть плывут в лодке 50-х годов прошлого столетия. Просто нет ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ и нет Руководителя-Державника в Россотрудничестве. Нам не надо плакаться, нам надо объединяться ради мира. Кто, если не мы?"

Этот эмоциональный отзыв написала Нина из Германии в комментарии к моей статье с критикой Россотрудничества, опубликованной на сайте Украина.ру. Статья собрала целый ряд комментариев, описывающих деятельность или, скорее, бездеятельность Россотрудничества в разных частях света.

Я понимаю, что сотрудник аппарата не обязан сам быть общественным активистом для того, чтобы достойно выполнять свою работу, однако род их деятельности предполагает работу с людьми, имеющими активную жизненную позицию, и тут деятельность Россотрудничества на местах демонстрирует и нежелание работать с такими людьми, и непонимание значимости народной дипломатии. Ряд формальных мероприятий – для отчётности, а патриотическая деятельность, сохранение исторической памяти, реальная работа с молодёжью, и – самое главное – распространение и разъяснение политической позиции России по кардинально значимым вопросам и развенчание множества фейков о России и её политике чаще всего остаётся уделом активистов разного толка, с Россотрудничеством никак не соприкасающихся. Реальной деятельностью занимаются организации, движимые энтузиастами, а сотрудники Россотрудничества, выполняя свои функции формально, зачастую не только никак не помогают, а даже мешают работать добровольцам, которые активно занимаются сбором гуманитарной помощи или распространением пророссийской повестки.

Жительница Нью-Йорка Елена считает:

"Россотрудничество" вообще нужно распустить, (это) подчас пустая трата государственных денег. В ряде стран его деятельность сводится только к демонстрации фильмов и детским утренникам. Работа с соотечественниками не чиновничья. Я живу в Нью-Йорке, где одна из самых многочисленных русских диаспор, но сравниваю "белую" эмиграцию и постсоветскую -- как небо и земля по уровню организации. Вижу, как берут в оборот те же старинные украинские организации, возникшие в начале XX века, вновь прибывших, а потомки наших аристократов будут выяснять степень твоей титулованности и смотреть сверху вниз. У нас есть небольшие группы. Те же ребята из "Русская молодёжь Америки", но там многое держится на энергетике руководителей-энтузиастов. Они организуют небольшие гуляния, шествия Бессмертного полка, новогодние ёлки. Но имеют сугубо камерное значение. Провести полноценный Русский фестиваль не представляется возможным. После очередного фиаско объединить русскоязычных на фоне погромов в июне этого года, я спросила у мужа: "Скажи мне, как наши смогли сорганизоваться во время Великой Отечественной войны?"





Известный активист, одессит, выживший в печально известном одесском Доме Профсоюзов Олег Музыка за последние годы посетил много европейских городов, общаясь с представителями как русскоязычных диаспор, так и с интернациональными активистами, оспаривающими официальный нарратив стран блока НАТО.

Мы с ним неоднократно обсуждали тему Россотрудничества. Вот что он пишет:

"Должна быть организована работа между МИД России и общественными организациями (активными). Особое внимание обратить на кадровый персонал, представляющий КСС (Координационный Совет Соотечественников) на местах. Я посетил 15 государств ЕС с темой трагедии Одессы, Донбасса и всей Украины. Затем моя деятельность расширилась на защиту интересов России. И какую поддержку я получил от КСС в этих странах?! Ответ 0,1%. А есть страны, где представили КСС ещё и активно мешали моим мероприятиям. Скажу так, в 99,9 % руководство КСС -- приле@алы, вредители и очковт@ратели. Нашли поддержку в рядах МИД России и вредят движению соотечественников."

Его слова в комментариях подхватывает активист из Дублина Сергей Бардашов:

"Олег Музыка, вот, очень точно насчёт палок в колеса. Мы, «благодаря» Россотрудничеству, в одной из стран чуть полтонны гуманитарки не потеряли для Донбасса, а при проведении международной акции протеста против сноса памятников нашим освободителям во времена ВОВ в странах ЕС от нас вообще как от огня убегали. Говорили, мол, это политика, нас обвинят во вмешательстве во внутренние дела... Вот одно хочется сказать:"дб"!!!"





Вообще о работе Россотрудничества Сергей и его коллеги в Ирландии имеют невысокое мнение:

"Последних лет 10, если не больше, "мягкая сила" в понимании Россотрудничества в большинстве стран -- это концерты и поэтические вечера. Это всё, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Нет или почти нет системы НКО, работы с молодёжью... короче, ничего нет. Все сидят и боятся пальцем пошевелить с мыслью – не вышло бы чего. В общем, если ситуацию не поменять кардинально уже сейчас, то потом будет совсем поздно. Это если вкратце."





Сергей Меньшаков, тоже из Ирландии отзывается образно, но совершенно не оптимистично:

"Не реорганизовать, не революционизировать то, что есть не реально. Это вещь в себе для самой вещи в основном. Хорошо, когда послом в стране является нормальный человек. Так хотя бы общение в удовольствие. А проза жизни в том, что, где есть хоть какие-то деньги, -- тут же растут интриги и способности людей их грамотно заработать. И хорошо, если процент полезного выхлопа больше, чем бумага объявления об этом. Проще работать в копейку малую со своего кармана и всё равно в плевках, чем ещё бороться за крошки со стола. Не отвлекаемся. Улыбаемся и машем. А если по-нашенски, то действительно -- работаем, братья. Кто-то и не сможет, а у кого-то и получится показать (и не однократно, а на постоянке), что человек вне системы способен на большее, чем те, кто вынуждены отписываться за каждую копейку. Им ведь тоже жизнь не сахар, поди всё подбей, чтобы сошлось. Это ведь тоже труд. А нас учили, что любой труд требует уважения."





Жительница Италии тоже пишет о том, что сотрудничество с Россией держится на общественных структурах, движимых активистами, а не на официальных российских организациях:

"В Италии, насколько мне известно, всё то же самое. Только ёлки, и то не всем попасть туда, какие-то выставки, и то вроде редко. А дальше всё держится, как я понимаю, на мелких ассоциациях. Единственное, у нас в Бари есть ассоциации Cesvir это итальянцы, которые тесно сотрудничают с Россией, и благодаря им здесь проводится ежегодный культурный фестиваль России-Италии. Совместно с местным институтом. Таким образом, они проводят какие-то концерты классической музыки, выступления хоров, показы, семинары. Присутствуют на крупных наших литургиях, когда приезжает много паломников и важных персон и т.д. А так бы кроме паломников здесь бы никто больше ничего и не знал."





Жительница Бронкса Виктория, как будто продолжая эти слова:

"То, о чём вы пишете, говорят многие представители русскоязычных общин в разных странах, но проблема в том, что Россотрудничеству на это абсолютно наплевать. Как и другим организациям на бюджете, которым положено по уставу этим заниматься. Люди осваивают выделенные деньги и устраивают для галочки какие-то мероприятия – на этом всё. В основном же всё вытягивают энтузиасты."

Она же выходит и на причины такого положения вещей: "...настоящая «белая» эмиграция (не потомки) была как раз довольно организованной, и довольно много помогали друг другу. У них была общая объединяющая идея. Мне кажется, что во многом причина разобщённости сейчас в том, что такой идеи нет."

Этим же словам, как эху, даже не зная о них, вторит комментатор к посту Богдана Безпалько [Богдан Анатольевич Безпалько -- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ]:

"Всё это – отражение невнятной политики РФ, отсутствия стратегии, отсюда и отсутствие чёткого понимания нижестоящими организация ми своих целей и тактики. Люди (как обычные граждане, так и организации) должны видеть перспективу и стоящие перед ними задачи, они должны на кого-то опираться. В России, где действует политика ситуативного реагирования как во внутренней, так и во внешней политике, такого понимания нет. А таскать каштаны из огня неизвестно ради чего – мало кому охота. Да ещё потом и накажут... "

На этом фоне видно, что там, где в посольствах работают люди, которые действительно открыты к сотрудничеству с общественными организациями, отзывы о работе с соотечественниками похожи на луч света в царстве застоя:

"В Мюнхене очень сильный центр «Мир», сотрудничает с посольством РФ. И много разных мелких организаций. Сейчас не найти фотографии мероприятий, но русофобов я никогда не видела в качестве ораторов в снятых залах. Даже Библиотека Толстовского фонда за мир и дружбу. Статью применить к Мюнхену не могу."





К сожалению, в большей части мира работа ведётся примерно так, как это описывает жительница Сербии Лара:

"В Сербии... РЦНК постоянно проводит какие-то встречи, где подписываются соглашения о намерениях кого-то с кем-то – и на этом всё. 9 мая и Бессмертный полк проводятся, это да, устраивают показы фильмов в столице... но, собственно, и всё, во всяком случае, на остальной территории страны ОРС своими силами что-то устраивают, но это мизер и организация на уровне советского культмассового сектора пионерии. Очень надеюсь, что со сменой главы Россотрудничества что-то изменится в лучшую сторону."





Из Пловдива Елена Дочева пишет:

"Мой взгляд из Болгарии. Веду курсы русского языка в Пловдиве. Постоянно рассказываю ученикам о проекте «Бесплатное образование в России», рассматриваем университеты и программы, которые они предлагают. Но когда дело доходит до подачи документов и разъяснения, что да как, чем должно заниматься Россотрудничество в Болгарии (в Софии), с работниками невозможно связаться, их постоянно нет на месте. Получается, что прекрасная идея упирается в работу конкретного человека. Это одно. А что сейчас! Вот четверо из моих учеников приняты в российские университеты в Москве, В Питере и в Калининграде. Мы вместе выбирали вузы, я им нахваливала эти города, что это не только учеба, но и среда и общение, но и культура, архитектура, театры, музеи и проч., и проч. А что в итоге?! Они никуда не поехали, сидят на дистанционном обучении. Просто им не прислали приглашение для оформления виз. Я понимаю, что коронавирус, но, может быть, стоило дать возможность им самим выбирать, ехать или нет. Ведь идея была жить и учиться в России! А получается, что палки в колёса вставили. А у меня ещё ученики есть, которые тоже рассматривают такой вариант получения образования. Нельзя это так оставлять! Они хотят учиться в Москве и в Питере, а не дома на диване. А ещё! Россотрудничеству надо обратить внимание на учебники по русскому языку, по которым учатся в болгарских школах. Это же не учебники, а журнальчики посмотреть. Я понимаю, что писать учебники не запретишь, но хотя бы высказать мнение можно. В Россотрудничестве очень красиво говорят о Русском мире, о распространении русского языка и культуры, конференции устраивают. А они там прочитали, что и как пишут о России в болгарских учебниках по истории? Надо свои книжки по истории предлагать на болгарском языке, бесплатно! Я бы даже Е.Я. Сатановского попросила написать такую книжку по истории России, язык у него очень яркий и лаконичный, потому что тут не нужны долгие рассуждения. А мы бы с коллегами перевели и бесплатно."

Елене Дочевой о Балканах и Болгарии вторит и ещё один комментатор:

"Деятельность Россотрудничества давно нуждается в критическом анализе и корректировке, что понимает даже Кремль, что и есть причина назначения Примакова.... Есть две огромные группы, с которыми Россия через вышеозначенную организацию должна проводить активную работу для того, чтобы сохранять и расширять свое влияние в мире — это русские соотечественники за рубежом и русофилы. И тех, и других совсем не мало, и здесь реальный простор для мягкой силы. С определённым промежутком времени я немного наблюдал работу Россотрудничества в Украине и на Балканах (в основном в Болгарии) и видел одни и те же "грабли" на которое упорно наступает Россотрудничество. Это и искусственно суженые рамки их работы, и формализация отношения к ней, и усыновлённые организации "балалаечно-самоварного" толка, и кумовство, и нежелание участвовать в реальных серьёзных проектах, из-за боязни где-то подставиться (инициатива наказуема), и приписки себе для красивой отчётности деятельности энтузиастов, имеющей резонанс, но выполненной зачастую вопреки Россотрудничеству. Как я уже говорил, необходимость кардинальных изменений понимают даже высокие эшелоны власти. Но вот вопрос: начались ли подобные подвижки с приходом команды Примакова?”





Но и с балалайками, а точнее, самоварами тоже не всегда просто! Москвичка Ольга Баранова, живущая в Пенсильвании, пошла со своими самоварами в Инстаграм, и о своём опыте контактов с Россотрудничеством она пишет следующее:

"Скажу со своей колокольни, у меня собралась уникальная коллекция русских старинных вещей в США (самовары, прялки, шкаф, наличники, рушники и т.д.). Я бы с удовольствием, выставлялась и показывала бы это людям (за бесплатно), но, к сожалению, русские центры говорят: помещений нет, средств нет, да и вообще никакой поддержки со стороны Россотрудничества нет. Жалко (((( благо, муж помогает и детям нравится."

А ведь Ольге, на данный момент, нужна просто помощь юриста или другого неравнодушного и знающего человека для регистрации НКО в поддержку создания Музея Русского Прикладного Искусства в Америке – это же как круто! Ведь именно такие, как она, имеют в себе тот драйв, тот огонь, в горниле которого может родиться что-то уникальное. То, чего иначе просто не состоялось бы! И даже имея хорошие, позитивные отношения с сотрудниками МИДа, ей не хватает реальной помощи для продвижения своей идеи.





Важным моментом для решения создавшейся ситуации является и уровень взаимопонимания сторон. Зачастую даже лучшие во многих отношениях сотрудники Россотрудничества не понимают специфики того, о чём говорят жители тех стран, в которых они работают. Это очень чётко прокомментировал Сергей Зазыкин из Германии, который предлагает реорганизовывать работу Координационных Советов в странах, выступая за улучшение эффективности работы существующих КС, а не создание новой структуры. Именно об этом он написал напрямую господину Примакову, и мы надеемся, что он будет услышан.

Только понимание основных причин нынешней неэффективности КС, понимание того, как эта работа может строиться с учётом специфики разных стран, может изменить деятельность всего ведомства – видя, что новое руководство действительно хочет изменений (запрос на местах на это есть), весь Русский Мир сейчас с надеждой и определённой долей скептицизма смотрит на господина Примакова: сможет ли он изменить психологию и внутренние установки ведомства, погрязавшего в застое в течение многих лет?



