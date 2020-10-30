Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

"Добрый день, дорогие коллеги и единомышленники! Спасибо за неравнодушие к наболевшей теме. Руковожу 25 лет общественными организациями в Германии и Австрии и знаю эту проблему не понаслышке. Писали письма, требовали, предлагали, но увы...
Отписываются как от надоевшей мухи.
А ведь, мы с вами, без всякой поддержки, поднимаем "Бессмертный полк", зажигаем "Свечу памяти", ухаживаем за могилами советских солдат.
Это мы, спустя годы, продолжаем нести в Европе знамя Русского Мира. Нас много, и можем сами многое. Если чиновникам из Россотрудничества это не нужно, пусть плывут в лодке 50-х годов прошлого столетия.
Просто нет ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ и нет Руководителя-Державника в Россотрудничестве. Нам не надо плакаться, нам надо объединяться ради мира. Кто, если не мы?"
Этот эмоциональный отзыв написала Нина из Германии в комментарии к моей статье с критикой Россотрудничества, опубликованной на сайте Украина.ру. Статья собрала целый ряд комментариев, описывающих деятельность или, скорее, бездеятельность Россотрудничества в разных частях света.
Я понимаю, что сотрудник аппарата не обязан сам быть общественным активистом для того, чтобы достойно выполнять свою работу, однако род их деятельности предполагает работу с людьми, имеющими активную жизненную позицию, и тут деятельность Россотрудничества на местах демонстрирует и нежелание работать с такими людьми, и непонимание значимости народной дипломатии. Ряд формальных мероприятий – для отчётности, а патриотическая деятельность, сохранение исторической памяти, реальная работа с молодёжью, и – самое главное – распространение и разъяснение политической позиции России по кардинально значимым вопросам и развенчание множества фейков о России и её политике чаще всего остаётся уделом активистов разного толка, с Россотрудничеством никак не соприкасающихся. Реальной деятельностью занимаются организации, движимые энтузиастами, а сотрудники Россотрудничества, выполняя свои функции формально, зачастую не только никак не помогают, а даже мешают работать добровольцам, которые активно занимаются сбором гуманитарной помощи или распространением пророссийской повестки.
Жительница Нью-Йорка Елена считает:
Известный активист, одессит, выживший в печально известном одесском Доме Профсоюзов Олег Музыка за последние годы посетил много европейских городов, общаясь с представителями как русскоязычных диаспор, так и с интернациональными активистами, оспаривающими официальный нарратив стран блока НАТО.
Мы с ним неоднократно обсуждали тему Россотрудничества. Вот что он пишет:
"Должна быть организована работа между МИД России и общественными организациями (активными). Особое внимание обратить на кадровый персонал, представляющий КСС (Координационный Совет Соотечественников) на местах. Я посетил 15 государств ЕС с темой трагедии Одессы, Донбасса и всей Украины. Затем моя деятельность расширилась на защиту интересов России.
И какую поддержку я получил от КСС в этих странах?! Ответ 0,1%.
А есть страны, где представили КСС ещё и активно мешали моим мероприятиям.
Скажу так, в 99,9 % руководство КСС -- приле@алы, вредители и очковт@ратели.
Нашли поддержку в рядах МИД России и вредят движению соотечественников."
Его слова в комментариях подхватывает активист из Дублина Сергей Бардашов:
Вообще о работе Россотрудничества Сергей и его коллеги в Ирландии имеют невысокое мнение:
Сергей Меньшаков, тоже из Ирландии отзывается образно, но совершенно не оптимистично:
Жительница Италии тоже пишет о том, что сотрудничество с Россией держится на общественных структурах, движимых активистами, а не на официальных российских организациях:
Жительница Бронкса Виктория, как будто продолжая эти слова:
Она же выходит и на причины такого положения вещей: "...настоящая «белая» эмиграция (не потомки) была как раз довольно организованной, и довольно много помогали друг другу. У них была общая объединяющая идея. Мне кажется, что во многом причина разобщённости сейчас в том, что такой идеи нет."
Этим же словам, как эху, даже не зная о них, вторит комментатор к посту Богдана Безпалько [Богдан Анатольевич Безпалько -- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ]:
На этом фоне видно, что там, где в посольствах работают люди, которые действительно открыты к сотрудничеству с общественными организациями, отзывы о работе с соотечественниками похожи на луч света в царстве застоя:
К сожалению, в большей части мира работа ведётся примерно так, как это описывает жительница Сербии Лара:
"В Сербии... РЦНК постоянно проводит какие-то встречи, где подписываются соглашения о намерениях кого-то с кем-то – и на этом всё. 9 мая и Бессмертный полк проводятся, это да, устраивают показы фильмов в столице... но, собственно, и всё, во всяком случае, на остальной территории страны ОРС своими силами что-то устраивают, но это мизер и организация на уровне советского культмассового сектора пионерии. Очень надеюсь, что со сменой главы Россотрудничества что-то изменится в лучшую сторону."
Из Пловдива Елена Дочева пишет:
"Мой взгляд из Болгарии. Веду курсы русского языка в Пловдиве. Постоянно рассказываю ученикам о проекте «Бесплатное образование в России», рассматриваем университеты и программы, которые они предлагают. Но когда дело доходит до подачи документов и разъяснения, что да как, чем должно заниматься Россотрудничество в Болгарии (в Софии), с работниками невозможно связаться, их постоянно нет на месте. Получается, что прекрасная идея упирается в работу конкретного человека. Это одно. А что сейчас! Вот четверо из моих учеников приняты в российские университеты в Москве, В Питере и в Калининграде. Мы вместе выбирали вузы, я им нахваливала эти города, что это не только учеба, но и среда и общение, но и культура, архитектура, театры, музеи и проч., и проч. А что в итоге?! Они никуда не поехали, сидят на дистанционном обучении. Просто им не прислали приглашение для оформления виз. Я понимаю, что коронавирус, но, может быть, стоило дать возможность им самим выбирать, ехать или нет. Ведь идея была жить и учиться в России! А получается, что палки в колёса вставили.
А у меня ещё ученики есть, которые тоже рассматривают такой вариант получения образования. Нельзя это так оставлять! Они хотят учиться в Москве и в Питере, а не дома на диване.
А ещё! Россотрудничеству надо обратить внимание на учебники по русскому языку, по которым учатся в болгарских школах. Это же не учебники, а журнальчики посмотреть. Я понимаю, что писать учебники не запретишь, но хотя бы высказать мнение можно.
В Россотрудничестве очень красиво говорят о Русском мире, о распространении русского языка и культуры, конференции устраивают. А они там прочитали, что и как пишут о России в болгарских учебниках по истории? Надо свои книжки по истории предлагать на болгарском языке, бесплатно! Я бы даже Е.Я. Сатановского попросила написать такую книжку по истории России, язык у него очень яркий и лаконичный, потому что тут не нужны долгие рассуждения. А мы бы с коллегами перевели и бесплатно."
Елене Дочевой о Балканах и Болгарии вторит и ещё один комментатор:
Но и с балалайками, а точнее, самоварами тоже не всегда просто! Москвичка Ольга Баранова, живущая в Пенсильвании, пошла со своими самоварами в Инстаграм, и о своём опыте контактов с Россотрудничеством она пишет следующее:
А ведь Ольге, на данный момент, нужна просто помощь юриста или другого неравнодушного и знающего человека для регистрации НКО в поддержку создания Музея Русского Прикладного Искусства в Америке – это же как круто! Ведь именно такие, как она, имеют в себе тот драйв, тот огонь, в горниле которого может родиться что-то уникальное. То, чего иначе просто не состоялось бы! И даже имея хорошие, позитивные отношения с сотрудниками МИДа, ей не хватает реальной помощи для продвижения своей идеи.
Важным моментом для решения создавшейся ситуации является и уровень взаимопонимания сторон. Зачастую даже лучшие во многих отношениях сотрудники Россотрудничества не понимают специфики того, о чём говорят жители тех стран, в которых они работают. Это очень чётко прокомментировал Сергей Зазыкин из Германии, который предлагает реорганизовывать работу Координационных Советов в странах, выступая за улучшение эффективности работы существующих КС, а не создание новой структуры. Именно об этом он написал напрямую господину Примакову, и мы надеемся, что он будет услышан.
Только понимание основных причин нынешней неэффективности КС, понимание того, как эта работа может строиться с учётом специфики разных стран, может изменить деятельность всего ведомства – видя, что новое руководство действительно хочет изменений (запрос на местах на это есть), весь Русский Мир сейчас с надеждой и определённой долей скептицизма смотрит на господина Примакова: сможет ли он изменить психологию и внутренние установки ведомства, погрязавшего в застое в течение многих лет?