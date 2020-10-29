Сегежский комбинат и экологические активисты: борьба продолжается

На 30 октября т.г. назначено очередное заседание Арбитражного суда Республики Карелия по рассмотрению иска Сегежского целлюлозно-бумажного комбината в отношении журналистки Татьяны Смирновой и экоактивистки Натальи Пастушенко. Требования весьма просты: удалить статью Пастушенко, опубликованную на сайте «Отражение. Карелия», и дать опровержение отдельных тезисов. Единственная материальная претензия касается судебных издержек, в общей сложности их оценили в 18 тысяч рублей. Статья касается событий ноября 2019 года, когда в г. Сегежа случилось экологическое ЧП районного масштаба.

И вроде бы комбинат уже убедил всех в своей непричастности к выбросу вредных веществ, желтому снегу и массовой гибели птиц. Так зачем же предприятию, входящему в структуру компании «Сегежа-групп» - одного из флагманов лесопромышленного комплекса России, заниматься столь мелочным делом, как добиваться опровержения материала в небольшом, да простят нас коллеги, даже по региональным меркам, интернет-ресурсе. Тем более, что об успехах и перспективах работы комбината и «Сегежа-групп» регулярно публикуются материалы в ведущих региональных и центральных изданиях.

Мы решили проанализировать ситуацию с разных сторон, не зацикливая внимание на вопросах деловой репутации. И вот, что у нас получилось…

Как уже говорилось выше, Сегежский ЦБК входит в состав «Сегежа-групп». Точнее - Лесопромышленного холдинга «Segezha Group», принадлежащего, в свою очередь, АФК «Система». Почему именно в иностранном написании? Да потому, что холдинг, по данным с официального сайта, присутствует в 11 странах мира, а более 70% его продукции уходит на экспорт. Столь широкая география бизнеса, видимо, обуславливает стремление компании провести IPO и стать публичной компанией. Ранее, IPO лесопромышленного актива Segezha Group или привлечение в этот актив стратегического инвестора ожидалось в I полугодии 2020 года. Однако, в конце июня т.г. президент АФК «Система» Владимир Чирахов на годовом общем собрании акционеров заявил, первичное размещение акций (IPO) «Segezha Group» планируется провести, как только рынок восстановится от кризиса.

Но только ли в кризисе дело?

По некоторым экспертным оценкам, для выхода на IPO и успешной конкуренции на международных рынках компании («Segezha Group») необходимо получить сертификат FSC. Не то, чтобы без данного сертификата невозможно работать. Но дальнейшее развитие экспортно-ориентированного бизнеса в сфере лесозаготовки и лесопереработки, мягко говоря, затруднительно.

Справка: FSC - Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет) международная независимая организация, разрабатывающая стандарты в области лесопользования, лесопереработки и производства продукции, предоставляющая право организациям - внешним аудиторам проводить аудиты и выдавать соответствующие сертификаты. FSC сертификат, выданный разными органами по сертификации, абсолютно равнозначен и может использоваться в любом месте земного шара независимо от того, где он был получен.

В настоящее время наиболее значимым стимулом для прохождения сертификации по схеме FSC являются изменения в законодательстве развитых стран, регулирующем легальность происхождения лесопродукции. Наличие FSC сертификата у лесозаготовителей свидетельствует о зрелости их бизнеса. Владельцы бизнеса повышают его прозрачность, публичность, уровень своей социальной ответственности.





FSC самостоятельно не выдает своих сертификатов. Этим занимаются аккредитованные компании, которые оценивают предприятия лесного комплекса на соответствие требованиям FSC и по результатам оценки выдают сертификат. Кроме того, на решение о выдаче сертификата могут оказывать влияние различные природоохранные и общественные организации, так называемые заинтересованные стороны.

В основу Международного стандарта FSC положены 10 принципов для профильных компаний:

Принцип №1: Соблюдение законодательства

Принцип №2: Права работников и условия труда

Принцип №3: Права коренных народов

Принцип №4: Отношения с местным населением

Принцип №5: Полезности леса

Принцип №6: Природные ценности и воздействие на них

Принцип №7: Планирование хозяйства

Принцип №8: Мониторинг и оценка

Принцип №9: Высокие природоохранные ценности

Принцип №10: Осуществление хозяйственной деятельности

Не нужно быть крупным специалистом, чтобы сделать элементарный вывод – как минимум половина перечисленных принципов так или иначе связаны с экологией.

Главный же поставщик экологических проблем – Сегежский ЦБК. Проблемы с соблюдением природоохранного законодательства у комбината возникали и ранее, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Но история ноября 2019 г. стала наиболее резонансной. Схожая ситуация едва не случилась в сентябре т.г., когда аккурат накануне рабочей встречи Главы Республики Карелия и президента «Segezha Group» на ЦБК случилось некое ЧП. Информацию о возможной утечке в местный водоем ядовитого фенола оперативно опровергли, но признали факт технического сбоя, последствия которого были быстро локализованы и устранены.

В сообщении Segezha Group по итогам рабочей поездки в Сегежский район губернатора Республики Карелия Михаил Шамолин заявил, что «значительное место в модернизации производства отводится и решению экологических проблем ЦБК и всего Сегежского района. Компания выделила на эти цели почти миллиард рублей».

Но миллиард миллиардом, его еще нужно реализовать, а проблемы остаются. Так, по данным картотеки арбитражных дел за сентябрь – октябрь т.г. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия направило в арбитражный суд 104 иска, каждый пятый из которых (21) в отношении Сегежского ЦБК. Часть из них из-за юридических неточностей пока оставлена без движения, но факты остаются.

Но, не экологией единой… Есть на пути получения сертификата FSC и другие трудности. Так, летом 2019 года на Сегежском ЦБК в качестве разнорабочих начали трудится осужденные, которым суд назначил наказание в виде принудительных работ. Это стало возможным после подписания соответствующего договора между УФСИН Карелии и компанией Segezha Group. Дело, в принципе, благое, но что-то пошло не так и в скором времени новые работники стали жаловаться, в том числе и журналистам на дискриминацию и низкий уровень оплаты труда, не обеспечивающий нормальных условий существования (подробности - здесь ). Очередной скандал вроде замяли, но публикации остались. И как это оценят эксперты на предмет соответствия принципу №2 – большой вопрос. Могут счесть и как использование подневольного труда…

Автором еще одного сюрприза стала Еврокомиссия, которая объявила о начале антидемпингового расследования по фактам поставок в европейские страны в период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года березовой фанеры толщиной не более 6 мм. Соответствующая жалоба была подана в Еврокомиссию 31 августа 2020 года европейским Консорциумом деревообрабатывающей промышленности (Woodstock Consortium). Российские производители указанной продукции приглашены для участия в расследовании. В списке ЕК присутствует и предприятие Segezha Group - Вятский фанерный комбинат. По данным самой же Segezha Group около 70% производимой фанеры идет на экспорт. Само по себе антидемпинговое расследование процедура длительная и окончательный результат предсказать трудно, но риски имеются.

И при всех этих проблемах холдинг пытается реализовать сразу несколько крупных инвестиционных проектов, а вся эта шумиха на экологическую тематику может если не отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов, то, по крайней мере, заставит их серьезно задуматься.

Одним словом, Сегежский ЦБК будет судиться с Татьяной Смирновой и Натальей Пастушенко до получения нужного судебного решения. Иного результата руководство Segezha Group не поймет, на кону – бизнес и деньги.



