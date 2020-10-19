63% россиян поддерживают идею прогрессивного налогообложения
- 19.10.2020, 18:30,
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По данным
фонда "Общественное мнение", 63% россиян выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения, 26% не поддерживают эту идею. В особенности часто прогрессивное налогообложение одобряют люди старше 60 лет (78%).
Президент Владимир Путин в июне предложил с января 2021 года повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Повышенную ставку будут применять только к объёму, превышающему 5 млн рублей в год. Собираемые за счёт этого налога средства предполагается тратить на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции.
В середине сентября законопроект был внесён в Госдуму.