 

63% россиян поддерживают идею прогрессивного налогообложения

По данным фонда "Общественное мнение", 63% россиян выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения, 26% не поддерживают эту идею. В особенности часто прогрессивное налогообложение одобряют люди старше 60 лет (78%). 
 
Президент Владимир Путин в июне предложил с января 2021 года повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Повышенную ставку будут применять только к объёму, превышающему 5 млн рублей в год. Собираемые за счёт этого налога средства предполагается тратить на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции.

В середине сентября законопроект был внесён в Госдуму.

 


 

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APN.ru