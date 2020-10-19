На Ютубе стартовали Первые Крыловские чтения. Мероприятие посвящено памяти писателя, публициста и философа Константина Крылова и приурочено к его Дню рождения.

18 октября 2020 года Константину Анатольевичу Крылову должно было исполниться 53 года. Но этот день рождения стал поминальным. По инициативе семьи, друзей, соратников, единомышленников и почитателей таланта была заложена традиция Крыловских чтений— цикла круглых столов, выступлений, перформансов — в память писателя.

Друзья, коллеги, соратники Константина записали о нём короткие ролики для первых Крыловских чтений. Они рассказали о его вкладе в русскую мысль и русскую литературу, о своём с ним общении, о том, кем он был и остаётся для них и для России.





Из-за коронавирусных ограничений Первые Крыловские чтения проходят в формате онлайн. Однако в дальнейшем организаторы рассчитывают перевести мероприятие в традиционный формат ежегодной конференции.





В воскресенье, 18 октября, чтения открылись короткометражным промо-фильмом, снятым при участии «Царского телевидения»:





Первый день чтений открылся выступлениями писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, поэта и публициста Игоря Караулова, творческого тандема Яны Боцман и Дмитрия Гордевского, известного под псевдонимом Александр Зорич, а также писателей Дмитрия Володихина, Евгения Лукина, Елены Чудиновой.





Видеозаписи выкладываются на мемориальном Ютуб-канале Константина Крылова.





Организаторы Крыловских чтений:

Фонд Константина Крылова, Общество.Будущее, Царское телевидение, Искра, Национально-демократическая партия, Вопросы национализма.

Расписание Крыловских чтений-2020:

Воскресенье, 18 октября, 21:00

Премьера мини-фильма на Царь-ТВ

Понедельник, 19 октября, 21:00

Лукьяненко, Караулов, Зорич, Володихин, Лукин, Чудинова

Вторник, 20 октября, 21:00

Просвирнин, Святенков, Сошин, Радченко, Нечаев, Белковский

Среда, 21 октября, 21:00

Кашин, Тесля, Бенедиктов, Холмогоров, Григоров, Красков, Кильдюшов, Кочетков

Четверг, 22 октября, 21:00

«Михаил Харитонов в ландшафте современной русской литературы». Круглый стол





Пятница, 23 октября, 21:00

«Политическое и философское наследие Константина Крылова». Круглый стол





Суббота, 24 октября, 21:00

Итоговый стрим о планах Фонда Константина Крылова