Стартовали Первые Крыловские чтения

18 октября 2020 года Константину Анатольевичу Крылову должно было исполниться 53 года. Но этот день рождения стал поминальным. По инициативе семьи, друзей, соратников, единомышленников и почитателей таланта была заложена традиция Крыловских чтений— цикла круглых столов, выступлений, перформансов — в память писателя.
Друзья, коллеги, соратники Константина записали о нём короткие ролики для первых Крыловских чтений. Они рассказали о его вкладе в русскую мысль и русскую литературу, о своём с ним общении, о том, кем он был и остаётся для них и для России.
Из-за коронавирусных ограничений Первые Крыловские чтения проходят в формате онлайн. Однако в дальнейшем организаторы рассчитывают перевести мероприятие в традиционный формат ежегодной конференции.
В воскресенье, 18 октября, чтения открылись короткометражным промо-фильмом, снятым при участии «Царского телевидения»:
Первый день чтений открылся выступлениями писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, поэта и публициста Игоря Караулова, творческого тандема Яны Боцман и Дмитрия Гордевского, известного под псевдонимом Александр Зорич, а также писателей Дмитрия Володихина, Евгения Лукина, Елены Чудиновой.
Видеозаписи выкладываются на мемориальном Ютуб-канале Константина Крылова.
Организаторы Крыловских чтений:
Фонд Константина Крылова, Общество.Будущее, Царское телевидение, Искра, Национально-демократическая партия, Вопросы национализма.
Расписание Крыловских чтений-2020:
Воскресенье, 18 октября, 21:00
Премьера мини-фильма на Царь-ТВ
Понедельник, 19 октября, 21:00
Лукьяненко, Караулов, Зорич, Володихин, Лукин, Чудинова
Вторник, 20 октября, 21:00
Просвирнин, Святенков, Сошин, Радченко, Нечаев, Белковский
Среда, 21 октября, 21:00
Кашин, Тесля, Бенедиктов, Холмогоров, Григоров, Красков, Кильдюшов, Кочетков
Четверг, 22 октября, 21:00
«Михаил Харитонов в ландшафте современной русской литературы». Круглый стол
Пятница, 23 октября, 21:00
«Политическое и философское наследие Константина Крылова». Круглый стол
Суббота, 24 октября, 21:00
Итоговый стрим о планах Фонда Константина Крылова