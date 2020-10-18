 

Умер выдающийся археолог и историк Руси Анатолий Кирпичников

В пятницу 16 октября, на 92-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался выдающийся русский археолог Анатолий Николаевич Кирпичников.
 
Он внёс неоценимый вклад в изучение древнейшей столицы Руси -- Старой Ладоги.
 
 
По сообщению пресс-службы ИИМК РАН, "областью научных интересов Анатолия Кирпичникова была средневековая археология Руси и Северной Европы VIII-XV вв., средневековое оружие и крепостное зодчество. Помимо Староладожской экспедиции, ученый в разное время также возглавлял Ленинградскую областную, Псковскую областную, Новгородскую архитектурно-археологическую экспедиции и вёл раскопки в Новгороде, Пскове, Порхове, Велье, Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, Кингисеппе-Ямгороде, Приозерске-Кореле, Тиверском городке, Орешке-Шлиссельбурге". 
 
Кирпичников был членом президиума центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств (с 1992 г.); действительным членом Нью-Йоркской академии наук (с 1995 г.); почётным членом Общества древностей Финляндии (с 2011 г.). В 1991 году получил звание заслуженного деятеля науки РФ. Анатолия Николаевича оставил более 650 научных работ.

 
 
 

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