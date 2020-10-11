В Казахстане арестован друг России Ермек Тайчибеков

В конце сентября в Алма-Ате был задержан общественный деятель Ермек Тайчибеков, рассказавший в интервью изданию "Украина.ру" о росте русофобских настроений в Казахстане и о том, что русофобия там является практически "государственной идеологией".

В первое время о его задержании в России не было почти никакой информации; его брат Марлен Тайчибеков рассказал об этом изданию "Азаттык"

В 2015 году Кордайский районный суд Жамбылской области уже приговаривал Тайчибекова к четырём годам колонии "за разжигание розни"; в октябре 2017 года Тайчибеков освободился условно-досрочно.

