Короновирус и проблемы русских Дагестана.

COVID -19. 22 сентября в селении-райцентре Тарумовка, в доме сына Алексея, состоялось сорокадневное поминовение Виктора Ивановича Ильина. Один из ведущих лидеров русской и казачьей общины Дагестана умер 14 августа от заболевания короновирусом-19.

Кизлярский и Тарумовский районы Республики Дагестан последние территории, где в значимых масштабах сохранилось русское население, тридцать лет назад составлявшее абсолютное большинство.

За последние тридцать лет доля славян в Северном Дагестане сократилась с 80% до, примерно, 19-25 %. В основном русские проживают только в райцентрах - Кизляре (40%) и селении Тарумовка (25%). В окружающих их бывших казачьих станицах, русских и украинских селах славян почти нет. Многие станицы села и хутора полностью очищены от русского населения.

А некогда почти полностью русский соседний с Кизлярским и Тарумовским, Хасавюртовский район почти полностью дерусифицирован, за последние тридцать лет там число славян сократилось с примерно 80% почти до нуля.

Во всем мире о Кизляре узнали в 1996 году. Тогда чеченский террорист Салман Радуев захватил городскую больницу. 18 февраля 2018 года в праздник Прощенного воскресенья фанатик-исламист расстрелял из ружья прихожан кизлярского собора. Было убито 5 пожилых русских женщин.

Основная причина исхода славян из Дагестана – цивилизационно-этнический прессинг и правовая незащищенность. Лишь на втором месте экономические проблемы. Ко всем бедам в последнее время прибавилась и эпидемия короновируса.

В дагестанском обществе где квазисоветские цивилизационные стандарты уступают место модерно-исламской неоархаике возникли большие проблемы с соблюдением элементарных санитарных норм продиктованных пандемией COVID-19. В масштабах всей России восточно-кавказская республика один из лидеров по ковид-заболеваемости. Ситуация была настолько остра, что летом одно из своих вступления Владимир Путин посвятил проблеме эпидемии коронавируса именно в Дагестане.

Не обошла беда и русское население. По словам бывших на поминках Виктора Ильина жителей Кизляра и Тарумовки переболело, чуть ли не восемьдесят процентов населения. Многие, из числа молодежи и среднего возраста перенесли болезнь «на ногах». Особые проблемы были на ранних этапах эпидемии: «Тогда толком не диагностировали и не лечили именно как ковид. Лечили пневмонию по обычным схемам, лишь когда в горах начали люди массово умирать и Путин выступил начали что-то делать, но время было упущено».

Для многих дагестанских русских короновирус стал большой проблемой, в тяжелой форме переболел бывший вице-мэр Кизляра Василий Наумочкин, умер врач «Скорой помощи» Обрывченко Виталий. В семью Ильиных беда пришла в конце июля когда пик эпидемии уже вроде бы прошел. Сначала признаки коронавируса появились у Ильина-младшего. Анализы были отрицательными. Потом заболели родители: Виктор Иванович и Елена Петровна Ильины.

Отец и сын Ильины – фермеры пчеловоды. В 2020 году на Северном Кавказе была невиданная за последнее время засуха. Небывалая жара сожгла степную растительность, пчел не было возможности вывозить в степь, пасека находилась на подворье у Ильина-младшего. Во время тотального карантина Виктору Ивановичу, он получил специальный пропуск, приходилось ездить из Кизляра в Тарумовку и вместе с сыном спасать пчелиные семьи от гибели. Не удивительно, что новая болезнь пришла и к нему.

Как рассказывал в телефонном разговоре незадолго до смерти Виктор Иванович: «Я пришел в больницу, а мне участковый терапевт говорит пропить таблетки и прийти через неделю, даже на анализы не направил, я их сделал сам. Короновируса не выявили. Через неделю уже «скорую» пришлось вызывать, назначили лечение и оставили дома». Вскоре после этого телефонного разговора Виктора Ивановича и его жену положили в реанимацию районной больницы.

Елене Петровне стало лучше, а Виктора Ивановича в итоге на вертолете переправили в Махачкалу, в специализированный «московский» ковид-госпиталь. Там вроде бы началось улучшение. Он даже позвонил жене и совершенно нормальным голосом попросил приготовить новую - старую уничтожили, одежду на выписку. Но через пару дней после звонка, 14 августа Виктор Иванович Ильин скончался.

Коренной кизлярец, терский казак он родился 1946 году. По окончании в 1969 году Красноярского политехнического института, вернулся на малую родину и работал инженером-электриком. С должности начальника кизлярских электросетей пошел на повышение по партийной линии, окончил киевскую Высшую партийную школу. Вернувшись, работал секретарем горкома КПСС, заместителем председателя кизлярского горисполкома.

Но всегда оставался принципиальным и честным. В период поздней перестройки и первых лет постперестройки многие администраторы стремились конвертировать свое положение в материальные активы. Но в «лихие девяностые» Виктор Ильин не стал хапугой. Уйдя в 1996 году с административного поста занялся разведением пчел.

А так же стал одним из лидеров местного казачества. «В девяностые годы в Кизляре казаки были у власти. И официальная и неофициальная власть была казачьей. Перед первой чеченской войной мы из местных сформировали две казачьи роты и закрыли границу, а она у нас по краю города проходит. Не боялись ездить со своими карабинами СКС «на ту сторону» на похороны казаков убитых чеченцами. Первых ваххабитов мы просто изгоняли из кизлярского района», - так рассказывал Виктор Иванович о тех временах.

Кстати, он никогда не противопоставлял казаков и русских: «Мы терские казаки говорим на русском языке, исповедуем православную веру. Значит мы часть русского народа».

В 1997 и 1999 годах Виктор Ильин избирался атаманом Кизлярского особого приграничного округа ТКВ. От атамана Союза казаков России генерала авиации Дейнекина в 1996 году получил звание казачьего полковника. В то время это звание не вызывал иронии.

В 2004 году власти решили сделать дагестанских казаков «ручными», способными лишь бодро рапортовать «Проблем нет! Все хорошо!». Организовали фиктивные, под охраной ОМОНА псевдовыборы, на которых привезенная из Ставрополья на автобусах массовка «избрала» из одного кандидата «карманного» реестрового атамана.

В ответ большинство местных дагестанских казаков-активистов создали независимую общественную организацию «Нижнее-терская казачья община», ставшую реально представлять интересы славянского населения. Одним из инициаторов был Виктор Иванович Ильин, занимавший на момент смерть должность заместителя атамана НТКО.

Эта организация много лет вела реальную, практическую работу по защите прав русского населения. В 2010 – 2014 годах защищала, и в результате добилась судебного оправдания, казака селения Александрия Анатолия Ширкина осужденного за несколько пойманных рыб-сазанов для личного употребления по экзотической статье 256 УК «массовое истребление водных биологических ресурсов».

А незадолго до смерти Виктор Иванович Ильин начал правозащитное дело по жалобе казака Александра Голованя у которого с арендованного на 49 лет земельного участка демонстративно и нагло, в течении нескольких лет, некий Асхаб А…в забирал урожай.

Виктор Ильин был многим неугоден. В 1996 году во время радуевского рейда на Кизляр группа боевиков из трех человек была направлена для убийства Ильина, - он в это время собирал казачье ополчение, - на его расположенную в простой «хрущевке» квартиру. Террористы, спросив хозяина и услышав, что его нет дома, через дверь расстреляли мать Виктора Ивановича, Екатерину Матвеевну Ильину. В старую женщину попали три пули, она выжила, но через год скончалась.

На рубеже 2000-х годов «ваххабитская чума» захлестнула и Северный Дагестан. Казаки перед ней уже были бессильны. Началось системное преследование и выживание со своей земли славян, сначала на малых хуторах, потом в станицах, селах и городах, но Виктор Иванович Ильин борьбы за права русских не прекращал никогда.

2009 году ваххабиты сожгли базу фермерского хозяйства Виктора Ильина, - пчеловодческий домик в степи, сараи с запасом пустых ульев, столярную мастерскую. В 2012-ом сыну Алексею, работавшему в то время следователем тарумовской прокуратуры, бросили во двор боевую гранату. Потом все собранные следователем тарумовского РОВД Анваром Тагибовым оперативные материалы по этому теракту таинственно исчезли.

На рубеже первого десятилетия «нулевых» в Кизляре прошла серия террористических актов, в том числе явно направленных против видных представителей русской общины. . В течении короткого времени были убиты казачий атаман Петр Стаценко, начальник милиции кизлярского ОВД Виталий Ведерников, произошло покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина, в него попало 5 автоматных пуль, выжил.

После серии громких терактов наличие «русской проблемы» было признано властями. В поддержку русского и казачьего населения республики было принято несколько программных постановлений: «Подпрограмма «Поддержка проживающего и возвращающегося в республику Дагестан русского населения на 2014-2017 годы», «Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» и т.п. Но по прошествии нескольких лет выяснилось, что все эти «законы» и «программы» оказались фикцией и не дали никаких значимых результатов.

Что, в конечном счете, констатировали русские активисты из «Нижнее-терской казачьей общины» подготовившие во второй половине 2017 года «Аналитическую справку об эффективности мероприятий по сокращению оттока русского, казачьего населения из республики Дагестан, проводимой республиканскими и муниципальными органами власти».

В создании этого документа Виктор Иванович Ильин принял самое деятельное участие. И вскоре у его семьи возникли очень серьезные проблемы. Против сына, Алексея Ильина, бывшего следователя тарумовской прокуратуры на пенсии и его коллеги «честного полицейского» Анвара Тагибова было возбуждено фиктивное уголовное дело по якобы о получении взятки в крупном размере. Алексей Ильин и Анвар Тагибов пробыли под арестом в следственном изоляторе 7 и 8 месяцев соответственно, а потом более года под домашним арестом.

Детали дела Ильина-Тагибова на сайте АПН разбирались уже много раз. Однако до сих пор абсурдное уголовное дело не закрыто, идут бесконечные судебные заседания с последующей отсылкой материалов на доследование. Ранее Виктор Иванович Ильин много сил прилагал к правовой защите сына и его коллеги, но с его смертью Алексей Ильин и Анвар Тагибов вынуждены бороться с несправедливостью самостоятельно.

Отдельная беда Алексея Ильина в том, что его семья, - он, жена и трое, средняя дочь инвалид с детства, - почти лишена средств к существованию, поскольку следственные органы заблокировали банковскую карточку на которую перечислялась его пенсия. Четыре раза местный суд принимал решение о незаконности блокировки пенсионного счета Ильина-младшего. Но все равно до сих пор карточка остается заблокированной.

Несмотря на продолжающуюся эпидемию короновируса на сорокадневное поминовение Виктора Ивановича Ильина пришло более сотни людей. Однако лучшим признанием народного уважения к умершему русскому активисту-подвижнику стало то, что 13 сентября, за 9 дней до тризны, на выборах в местные органы власти депутатом муниципального Собрания селения Тарумовка был избран Алексей Викторович Ильин.