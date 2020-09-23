 

Российские моряки, лишённые адвокатской поддержки, получили 300 лет греческой колонии

Российские моряки Алексей Игумнов и Никита Шепталов, имея лишь адвоката по назначению, который практически не исполнял своих обязанностей, были осуждены греческим судом на 300 лет колонии за перевозку нелегальных мигрантов. Такой срок получился из-за того, что за каждого мигранта, обнаруженного на судне, где были россияне, суд насчитал по 7-12 лет. 
 
Предположительно, россияне сами стали жертвами "чёрных работодателей": им пообещали работу на круизном судне для туристов. 
 
Присутствовавший на суде сотрудник российского консульства обратил внимание на множество ошибок и несоответствий нормам международного права.
 
В похожей ситуации в Греции сейчас находятся 26 российских моряков. Почти ни у кого из них нет денег на адвоката. 

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APN.ru