Российские моряки, лишённые адвокатской поддержки, получили 300 лет греческой колонии
- 23.09.2020, 19:27,
- Новости
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Российские моряки Алексей Игумнов и Никита Шепталов, имея лишь адвоката по назначению, который практически не исполнял своих обязанностей, были осуждены
греческим судом на 300 лет колонии за перевозку нелегальных мигрантов. Такой срок получился из-за того, что за каждого мигранта, обнаруженного на судне, где были россияне, суд насчитал по 7-12 лет.
Предположительно, россияне сами стали жертвами "чёрных работодателей": им пообещали работу на круизном судне для туристов.
Присутствовавший на суде сотрудник российского консульства обратил внимание на множество ошибок и несоответствий нормам международного права.
В похожей ситуации в Греции сейчас находятся 26 российских моряков. Почти ни у кого из них нет денег на адвоката.