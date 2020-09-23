Российские моряки, лишённые адвокатской поддержки, получили 300 лет греческой колонии

Российские моряки Алексей Игумнов и Никита Шепталов, имея лишь адвоката по назначению, который практически не исполнял своих обязанностей, были осуждены греческим судом на 300 лет колонии за перевозку нелегальных мигрантов. Такой срок получился из-за того, что за каждого мигранта, обнаруженного на судне, где были россияне, суд насчитал по 7-12 лет.

Предположительно, россияне сами стали жертвами "чёрных работодателей": им пообещали работу на круизном судне для туристов.

Присутствовавший на суде сотрудник российского консульства обратил внимание на множество ошибок и несоответствий нормам международного права.

В похожей ситуации в Греции сейчас находятся 26 российских моряков. Почти ни у кого из них нет денег на адвоката.



