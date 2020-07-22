Российским морякам дали по 253 года
- 22.07.2020, 21:25,
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По 253 года лишения свободы получили в Греции российские моряки Константин Семёнов и Иван Возниковцев за организацию нелегальной миграции.
Эти поражающие воображение сроки российские моряки получили потому, что каждого мигранта греческий суд посчитал отдельно и назначил за каждого срок от 7 до 12 лет.
По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, россияне остались фактически без юридической помощи: "адвокат по назначению" практически не общался с ними, таким образом российские граждане оказались предоставлены самим себе.