 

Российским морякам дали по 253 года

По 253 года лишения свободы получили в Греции российские моряки Константин Семёнов и Иван Возниковцев за организацию нелегальной миграции.
 
Эти поражающие воображение сроки российские моряки получили потому, что каждого мигранта греческий суд посчитал отдельно и назначил за каждого срок от 7 до 12 лет.
 
По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, россияне остались фактически без юридической помощи: "адвокат по назначению" практически не общался с ними, таким образом российские граждане оказались предоставлены самим себе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве собрались праздновать День Мигранта
» АПЛ «Курск» утопили российские моряки
» Откуда берутся новые российские граждане
» Таможня не дает добро: Нигерия никак не может расстаться с российскими моряками
» Ара Абрамян надеется на то, что 10 из 12 моряков встретят Новый год дома
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Реальная история похищения Джоконды

Реальная история похищения Джоконды

Лжеконсерваторы: охранители против русской нации

Лжеконсерваторы: охранители против русской нации

Ждать чуда пока не приходится

Ждать чуда пока не приходится

Возможна ли «новая и прекрасная Беларусь будущего»?

Возможна ли «новая и прекрасная Беларусь будущего»?

Стартовали Первые Крыловские чтения

Стартовали Первые Крыловские чтения

Белорусская политическая осень: анамнез

Белорусская политическая осень: анамнез

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Реальная история похищения Джоконды

Реальная история похищения Джоконды

В Турине громят магазины, в Барселоне жгут мусорные баки: реакция на новые ковидоограничения

  • 00:02
  • 365

Дезинфекция улиц и открытых пространств "не имеет отношения к противоэпидемическим мероприятиям"

  • 21:06
  • 368

Зарплаты московских врачей и учителей за десять лет выросли в три раза

  • 20:38
  • 341

Лукашенко потребовал выгонять из вузов протестующих студентов и преподавателей

  • 20:18
  • 348

В новом виде телефонного мошенничества участвуют роботы

  • 20:11
  • 356
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru