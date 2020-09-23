 

Карантин уничтожил 500 млн рабочих мест по всему миру

Вред, который нанесли карантинные меры (по формулировке Блумберга -- коронавирус) рынку труда по всей планете, оказался хуже, чем ожидалось. В июне Международная Организация Труда (The Intrnational Labour Organization) прогнозировала, что будут потеряны 400 млн рабочих мест, но их оказалось почти 500 млн. 
 
Неполученные доходы оцениваются (если не считать мер поддержки со стороны государства) в 3,5 трлн долларов.
 
В особенности болезненно потери проявили себя в "развивающихся экономиках", где гораздо меньше возможностей для удалённой работы и больше неформальных рабочих связей.
 
Предположительно, падение рынка труда ещё не окончено и число утраченных рабочих мест может превзойти 500 млн. 
 

 
 

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APN.ru