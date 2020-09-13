Дизайнер Лебедев обидел черкесов за уничтожение памятника русским воинам
- 13.09.2020, 19:21,
- Новости
- 178
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Дизайнер Артемий Лебедев резко высказался
о черкесах, которые добились того, чтобы был снесён памятный знак русским воинам на месте бывшей русской крепости в Адлере. Используя бранную лексику, Лебедев выразил глубокое сомнение в моральном и историческом праве черкесов на подобные требования.
В ответ Международная черкесская ассоциация посчитала
слова Лебедева провокацией и разжиганием межнациональной розни и пожаловалась в ФСБ.
В свою очередь, ФСБ начала
доследственную проверку высказываний Лебедева.
В факте снесения мемориального знака русским воинам провокации и разжигания межнациональной розни не было усмотрено.