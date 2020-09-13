 

Дизайнер Лебедев обидел черкесов за уничтожение памятника русским воинам

Дизайнер Артемий Лебедев резко высказался о черкесах, которые добились того, чтобы был снесён памятный знак русским воинам на месте бывшей русской крепости в Адлере. Используя бранную лексику, Лебедев выразил глубокое сомнение в моральном и историческом праве черкесов на подобные требования.
 
В ответ Международная черкесская ассоциация посчитала слова Лебедева провокацией и разжиганием межнациональной розни и пожаловалась в ФСБ.
 
В свою очередь, ФСБ начала доследственную проверку высказываний Лебедева.
 
В факте снесения мемориального знака русским воинам провокации и разжигания межнациональной розни не было усмотрено. 
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