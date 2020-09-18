 

Опубликован рейтинг богатейших госслужащих и депутатов РФ

"Форбс" опубликовал рейтинг ста богатейших российских госслужащих и депутатов. Рейтинг можно считать, так сказать, официальным, поскольку "Форбс" опирается на официально опубликованные декларации доходов (но учитывает не только личный, а семейный доход). Также учтены земельные участки, дома и другие объекты недвижимости.
 
Богатейшими по таким подсчётам стали депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (возглавляет предприятие по добыче краба), депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок (совладелец "Океанрыбфлота") и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков (президент УК "Южуралзолото"). Из тех фамилий, что на слуху, в первой десятке "Форбса" значатся председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов
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