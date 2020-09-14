"Рога и копыта" от Екатерины Гордон

В центре скандала оказался еще один горе-защитник, который вместо того, чтобы реально отстаивать права клиента, пиарится за чужой счет. На владелицу юридической конторы с пафосным названием «Гордон и сыновья» Екатерину Гордон поступило заявление в полицию от жительницы Пензы Екатерины Мельниченко. Пострадавшая обвиняет светскую львицу, экс-кандидата в президенты и ее контору в мошеннических действиях.





Пока по этому эпизоду проводится проверка, но факт, что «скандальная блондинка» некомпетентна в своей сфере, неоспорим. Известно, что недавно Екатерина Гордон провалила экзамены в Адвокатской палате Московской области, и желанный статус так и остался для нее недосягаем.





Екатерина Мельниченко обратилась к Гордон с желанием привлечь к ответственности гадалку, которая обманом выманила у нее около 2 млн рублей. Вместо юридической защиты своей клиентки Гордон выложила в соцсетях два поста с фотографиями и один видеоролик. Гонорар за «освещение проблемы в СМИ» составил 300 тыс. рублей. От колдуньи «массированный удар прессы» отскочил, как от стенки горох - наказания она не понесла, деньги не вернула и даже не раскаялась.





Так что мощное юридическое сопровождение фирмы «Гордон и сыновья» не возымело никакого эффекта. Как, собственно, и во многих других случаях. И это легко объяснимо, ведь не являясь адвокатом, но усиленно поддерживая имидж публичной персоны со связями, Екатерина, по сути, является приманкой для клиентов. К ней обращаются за помощью, а она впоследствии нанимает профессиональных адвокатов. Гонорар делится пополам - вот и весь околоюридический бизнес. По словам Екатерины Гордон, «она выносит судебные конфликты в публичную плоскость якобы для создания резонанса».





Но исход дела ее совсем не беспокоит. Так, одна из бывших клиенток Гордон Юлия Борисова, которая обратилась за помощью в юрфирму, была обескуражена, когда переданные документы оказались у защитника ее оппонента. Девушка утверждала, что ее избил певец Павел Кашин и после лечения она пыталась добиться справедливости. По словам Борисовой, юрист «Гордон и сыновья» забрал у нее документы якобы для проверки, а потом странным образом содержащиеся в них сведения стали известны противоположной стороне. Теперь уже бывшая клиентка вспоминает, что сама защитница даже не приехала на подписание договора, а на все встречи приезжала подшофе. «Я ни разу ее в трезвом виде, по моим субъективным ощущением, не видела», - отмечает Юлия Борисова.





От подобных жалоб самонадеянная блондинка отмахивается, говоря, что это все происки завистников и конкурентов. Между тем известно, что юрфирмы с названием «Гордон и сыновья» в официальном реестре нет. Поэтому, чтобы сохранить время, нервы и деньги, лучше не связываться с сомнительными лицами со скользкой репутацией, пусть даже и публичными.