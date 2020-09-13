День выборов: где самая высокая и самая низкая явка

По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, у её ведомства нет задачи повысить явку и она объективно отражает интерес людей к выборам.

Наиболее активно голосование на довыборах в Государственную Думу и выборах глав регионов протекает в Татарстане (56,64%) и Еврейской автономной области (57,89%), а меньше всего проголосовавших в Ярославской области (10,47%) и Иркутской области (15,94%) соответственно.

Эти данные не окончательные, а по состоянию на полдень 13 сентября.