Что думают деятельные участники вступления РФ в ВТО восемь лет спустя

А сейчас попробуем посмотреть на ВТО глазами тех, кто принимал активное участие в том, чтобы Россия в неё вступила. Тем более что предоставился случай: видеоконференция в РИА-Новостях, в которой приняли участие заведующий кафедрой торговой политики Института торговой политики НИУ ВШЭ, профессор Максим Медведков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Алексей Портанский и генеральный директор Центра экспертизы ВТО Полина Тонких.

Итак, что говорят о ВТО, восемь лет спустя, её активные сторонники и творцы вступления России в ВТО? Насколько их доводы логичны и убедительны? Для начала общие тезисы о плюсах и минусах членства во Всемирной Торговой Организации.

Заведующий кафедрой торговой политики Института торговой политики НИУ ВШЭ, профессор М.Ю. Медведков (представлен ведущей как «главный российский переговорщик по ВТО»):

- стабильность регулирования, «мы поменяли порядка тысячи нормативных актов, и сейчас наше нормативное регулирование стабильно»;





- транспарентность, «те из нас, кто помнит конец 90-х годов, как принимались законы и как они выполнялись… сейчас Россия по транспарентности выигрывает по сравнению со многими странами, каждый нормативный акт у нас заблаговременно опубликован»;





- система правил ВТО ограничивает возможности предоставления субсидий, и от этого выигрывает бюджет, ведь «мы не можем требовать от государства столько, сколько мы хотим»; в АПК субсидии сократились более чем в двадцать раз, а объёмы производства начиная с 2006 года и объёмы экспорта постоянно растут:





- «мы смогли через систему ВТО научиться влиять на политику других стран» (речь идёт о торговых спорах);





- минусы вступления в ВТО уже исчерпаны, у нас больше не осталось того, что надо менять.





А.П. Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова:





-- «Я с самого начала был против постановки вопроса о плюсах и минусах ВТО. Лучше говорить о возможностях и рисках. Членство в ВТО даёт странам возможности влияния на политику других стран, а риски – это если государство не уделяет должного внимания совершенствованию своей торговой политики, сквозь пальцы смотрит на свои обязательства… А «эксперты» в кавычках спешат минусы, которые есть в других сферах, списать на ВТО. Я минусов не вижу».

П.С. Тонких, генеральный директор Центра экспертизы ВТО:





«РФ по сути выровняла баланс по экспорту-импорту сельскохозяйственной продукции, и экспорт сегодня составляет порядка 25 млрд. долларов, здесь удалось воспользоваться возможностями ВТО, конкурентоспособность не была потеряна.

РФ может выйти из ВТО, и сама ВТО может перестать существовать. Риски это или преимущества? Более 80% торговли РФ осуществляется по правилам ВТО. В случае выхода из ВТО мы сможем торговать в рамках свободной торговли и отдельных соглашений на территории СНГ, но выход из ВТО несёт большую непредсказуемость».

Затем на видеоконференции начались вопросы:





Что нужно менять в организации с учётом сегодняшних реалий?





М.Ю. Медведков:

-- «Конечно, ВТО лихорадит, потому что все смотрят на США, которые договорились с Китаем о поставках американских товаров на китайский рынок, вместо товаров других. По многим параметрам эта сделка не соответствует правилам ВТО, потому в ВТО и начался разговор о реформе механизмов, реформе правил. То, что сейчас страны хотят сделать, – это наладить нормальное покрытие обязательствами всех новых элементов нашей жизни, включая санкции и торговые войны».

Дональд Трамп продолжает демонтаж не устраивающих его элементов сложившейся системы международных отношений и допускает выход США из ВТО. Что это означает для организации?





А.П. Портанский:

-- «Американская администрация забывает, что у неё есть обязательства в рамках ВТО, ссылаясь на свои внутренние законы 60-70-х годов, на основе которых стремится предпринять защитные меры, но эти законы принимались тогда, когда ещё не было ВТО, а теперь у государства есть обязательства в рамках этой организации, и, естественно, внутренние законы должны быть адаптированы к правилам этой организации».

-- «Да, если есть претензии к торговой политике Китая, к субсидированию госпредприятий – надо действовать в рамках процедур, но принимать меры, которые явно нарушают обязательства США в рамках ВТО, – это курс на разрушение организации… это шантаж».

-- «Могут ли США выйти из ВТО? На эту тему развернулась целая дискуссия. Но разумные эксперты из научных институтов объясняют, что интересам США совершенно не соответствует выход из ВТО. Думаю, дело будет ограничиваться угрозами… Если бы это случилось – это был бы крупный кризис, потому что создать международную организацию без крупнейшего участника торговли – это дело сомнительное».





Имеет ли ВТО эффективные рычаги влияния на США?





П.С. Тонких:

-- «В ВТО исторически не было такого механизма принуждения, чтобы страны что-то делали. По большому счёту, такого механизма не существует. Поэтому ВТО не залезает глубоко в суверенитет той или иной страны, а залезает только в той степени, в какой страны позволили это сделать, подписывая документы о присоединении к ВТО. Почему Штаты в течение многих лет соблюдали правила ВТО? Видимо, дело в неком балансе: если Штаты выполняют требования ВТО, то и другие страны будут делать так же. А если Штаты не выполняют требования, могут ли другие страны поступать так же? Никаких конкретных рычагов у ВТО нет, но они лежат в плоскости интересов других крупных игроков. В этом смысле повлиять, наверное, возможно».





Как оценивать роль Китая в ВТО?





М.Ю. Медведков:

-- «Китай смог не просто составить конкуренцию на передовых рынках товаров и услуг, но и явно претендует на лидерство. Естественно, когда меняется лидер (а США больше не являются лидером ВТО), -- смотрят через большое увеличительное стекло, что он делает и какую политику проводит. И оказывается, что он проводит политику на грани представлений о том, как должна развиваться современная экономика. Я ни в коем случае не хочу обвинять Китай, что он нарушает какие-то правила, но на многих рынках сейчас наблюдаются кризисные явления, излишки перепроизводства -- на рынке чёрной металлургии, удобрений... Они берутся из того, что предприятия, которые в обычных экономиках подлежат банкротству, в некоторых экономиках поддерживаются. И с этим бороться очень трудно».





Возможен ли в ВТО аналог Брекзита?





М.Ю. Медведков:

-- «Аналог, безусловно, возможен. Любая страна может подать заявление о выходе из ВТО и через шесть месяцев она будет свободна от всех обязательств. Скажем, США могут выйти из ВТО – хотя я в это не верю – если это произойдёт, то ВТО будет значимо не для 96%, а для 80% мировой торговли. Для России это не будет иметь никакого значения, наши крупнейшие партнёры – ЕС и Китай».

Насколько эффективна ВТО в условиях применения некоторыми государствами односторонних ограничительных мер (санкций)? Возможно ли реформирование ВТО?





А.П. Портанский:

-- «Надо добиться сближения позиций Китая и США, вот тогда можно будет приступать к реформированию ВТО. Сегодня эти позиции невероятно далеки. США имеют претензии к статусу развивающейся страны, которым Китай пользуется. И это вызывает в США резкое неприятие, они считают, что Китай должен отказаться от этого статуса и принять на себя полную ответственность. Дай бог, чтобы мы дожили, чтобы мы застали начало реформирования ВТО. У ВТО нет инструментария, достаточного для воздействия на того или иного игрока».





Как видит Россия будущее ВТО?



П.С. Тонких:

-- «На этот вопрос должно ответить Минэкономразвития… РФ старается принимать участие в дискуссиях. Роль России в мировой торговле за последние годы немного изменилась, увеличилась. Надо подобрать ту уникальную формулу, которая была бы на стыке интересов США, с одной стороны, и Китая, с другой».





Каковы преимущества для аграрной отрасли РФ от вступления в ВТО?





П.С. Тонких:

-- «Речь идёт об уровнях поддержки, которые допустимы. При нашем присоединении уровень поддержки был порядка 9 млрд. долл., а сейчас у нас есть возможность поддерживать сельское хозяйство внутри РФ на уровне 4,4 млрд. долларов. Это уровень, который позволен РФ, но ни разу за всё время с момента нашего присоединения этот объём поддержки не был выбран в полной мере или хотя бы наполовину. Это говорит о том, что реформы в этой области возымели своё действие и сейчас меры поддержки более точечные и их достаточно, но при наличии необходимости их можно нарастить».





К концу 20-го года Белоруссия планировала вступить в ВТО. Каковы ваши прогнозы в связи со сложившейся ситуацией?





М.Ю. Медведков:

-- «Это было скорее пожелание, чем реальная ситуация присоединения, поскольку на сегодняшний день существенная часть переговоров не завершена, и за полгода это сделать невозможно. Сейчас, если будут принять санкции в отношении руководства Белоруссии, то нельзя исключать, что это будут санкции в отношении многих процессов».





А.П. Портанский:

-- «Думаю, в такой ситуации, которая сейчас сложилась, всякая международная активность может быть приостановлена… Но в любом случае мы желаем братской республике успешного присоединения к ВТО, в том числе потому, что это имеет значение для ЕврАзЭС, где только Белоруссия сейчас не является членом ВТО».

От редакции, некоторые выводы:

-- Всемирная торговая организация может влиять на политику стран-участников лишь в той мере, в какой они сами разрешили это участие и не готовы оградить себя от влияния ВТО;

-- Китай, будучи одной из крупнейших экономик мира и фактически становящимся лидером ВТО, продолжает использовать свой статус "развивающейся страны" и поддерживает собственную экономику, в том числе убыточные предприятия;

-- основной интригой сегодняшней ВТО является противостояние США и Китая, которое зачастую идёт вразрез с принципами ВТО;

-- РФ является добропорядочным членом ВТО, но какого-либо значимого влияния на происходящие процессы не оказывает.

Полностью видеоконференцию можно посмотреть здесь.