Дело «Югры» прирастает «Ямалом»

11 тысяч обманутых акционеров обанкротившегося инвестиционного фонда «Ямал» могут составить компанию вкладчикам банка «Югра», претензии которых направлены к арестованному на днях банкиру Алексею Хотину. Как следует уникальных документов, попавших в мое распоряжение, больше миллиарда рублей из активов «Ямала» было направлены на покупку заведомо неликвидных векселей компании «Красный богатырь», подконтрольной Хотину. Очевидно, что столь масштабную аферу банкир мог провернуть только в сговоре с бывшими руководителями «Ямала» и компании по управлению имуществом фонда.





В ноябре прошлого года определением арбитражного суда о ликвидации предприятия закончилась бесславная история ОАО «Фонд «Ямал» , которое в прессе окрестили «ямальским МММ». Обманутыми вкладчиками фонда остались почти 11 тысяч жителей автономного округа, в том числе представители малочисленных народов Севера, чьими невеликими доходами умело воспользовались аферисты.





В письме на имя губернатора ЯНАО от 2010 года миноритарии рассказывали, как в начале 90-х бывший гендиректор Фонда Евгений Скляров активно ездил по городам и поселкам округа, не обходя вниманием даже временные стоянки оленеводов, встречался с людьми и настойчиво предлагал им обменять недавно полученные приватизационные чеки на акции Фонда. Поначалу откликнувшиеся на это предложение инвесторы чувствовали себя уверенно: собранные ваучеры фонд конвертировал в акции ОАО «Газпром», которые до 2008 года составляли 90% его инвестиционного портфеля. А дальше начались события, объяснить которые можно только корыстными интересами людей, уполномоченных принимать решения.

В феврале 2007 г. одна из компаний «Росбанка» по управлению инвестициями разместила облигационный займ в размере 2 млрд рублей на базе ЗАО «МПО Красный Богатырь» – предприятия, подконтрольного структурам Алексея Хотина. При этом менеджеры УК «Росбанка» (позднее переименована в «РБизнес») прекрасно знали, с кем имеют дело: какие именно активы принадлежат Хотину и какими средствами эти активы добывались.

В ответе компании «РБизнес Управление активами» (имеется в моем распоряжении) на запрос Следственного комитета РФ, полученный в 2010 году, прямым текстом сказано: «Бизнес группы А. Хотина строится на скупке (в т.ч. рейдерской) административных зданий, их последующей реконструкции и сдаче в аренду». То есть, УК провела эмиссию ценных бумаг в интересах рейдера, а точнее – целой рейдерской группировки, которую возглавляли Алексей Хотин и его отец, малоприметный внешне банкир, Юрий Хотин.

Единственным, по сути, публичным лицом этой группировки был в то время директор ЗАО «МПО Красный Богатырь» Сергей Подлисецкий. В разных СМИ этого персонажа не раз называли «кошельком» семьи Хотиных и «правой рукой» Хотина-младшего лично.

Известно, что клан Хотиных, сколотивший свое состояние на рейдерских захватах московской недвижимости в 90-х и «нулевых», затем успешно конвертировал доходы от этих активов в «нефтянку», создав на базе АО «Русь-Ойл» целую империю: более 70 нефтедобывающих, инфраструктурных и сервисных компаний. учредителями которых значатся сотрудники «Русь-Ойл».

А формальным собственником этой империи сегодня значится как раз Сергей Подлисецкий. Причем в права единственного акционера компании, владеющего 100-процентным пакетом, он вступил в 2016 году – сразу после того, как в СМИ появились первые сведения о серьезных проблемах банка «Югра». Эксперты предположил, что Алексей Хотин, до этого владевший «Русь-Ойлом», таким способом решил увести свою «нефтянку» от консолидированной ответственности перед кредиторами банка. И, разумеется, единственно возможным «преемником» был Сергей Подлисецкий.

Но вернемся к истории с «Ямалом». Упомянутый выше запрос СК к инвест-менеджерам «Росбанка» (имеется в моем распоряжении) был связан с расследованием масштабных финансовых потерь, которые понесли несколько крупнейших негосударственных пенсионных фондов – в частности, НПФ «Транснефть» и НПФ «Норильский никель», – а также «Фонд «Ямал». И все эти фонды, через компании, входящие в группу УК «Росбанка», вложили деньги в облигации «Красного Богатыря», которым формально руководил Сергей Подлисецкий – прилежно исполняя все наказы своего «хозяина» Алексея Хотина.

Доверительным управлением активами «Фонда «Ямал» с 2003 года занималась «Компания по управлению имуществом (КУИ) «Ямал». Именно в её полное распоряжение в 2008 году руководитель фонда Евгений Скляров передал 25 млн акций «Газпрома», стоимость которых на тот момент составляла порядка 2,1 млрд рублей. Отметим, что через два года рыночная цена акций «Газпрома» выросла в 1,4 раза, достигнув своего пика в апреле 2011 года, – таким образом, даже при «недвижимом» хранении этих акций миноритарии «Ямала» могли бы получить неплохие дивиденды.

Однако КУИ «Ямал», вошедшая тогда же в группу компаний «Росбанка» по управлению инвестициями, решила «махнуть не глядя» суперстабильный актив на пакет крайне рискованных. В частности, почти половина акций «Газпрома» на сумму 1,038 млрд рублей конвертировалась в вексель облигационного займа ЗАО «МПО Красный Богатырь». Эту транзакцию, в первую очередь, имели в виду обманутые вкладчики «Ямала», когда обращались в правительство и правоохранительные органы с жалобами на действия КУИ.

Процитирую одно из таких обращений (имеется в моем распоряжении): «Финансовые проблемы у «Фонда «Ямал» начались в июне 2008 года, когда гендиректор КУИ Александр Скоморохин реализовал все акции «Газпрома», а на вырученные средства приобрел ценные бумаги (в основном векселя и облигации) сомнительных эмитентов и эмитентов-банкротов».

Опрошенные нами эксперты фондового рынка уверены, что ни один специалист в здравом уме и трезвой памяти не пошел бы на такой шаг. Причиной подобного поступка могло стать только мощное внешнее давление – возможно, с шантажом, угрозами жизни и здоровью близких и прочими бандитскими приёмами, хорошо знакомыми рейдеру Хотину. Косвенным подтверждением этих догадок может служить тот факт, что осенью того же 2008 года Александр Скоморохин покончил жизнь суицидом, выбросившись из окна собственной квартиры в Москве. В письме на имя губернатора ЯНАО и полпреда в УрФО обманутые вкладчики «Ямала» так и писали: причиной самоубийства Скоморохина стало, очевидно, осознание «ужаса совершенных действий».

Что же касается облигаций «Красного богатыря», их судьба была предопределена с самого начала и не в лучшем смысле, уверены наблюдатели. Как сказано в докладной записке УК «Росбанка» (имеется в моем распоряжении), «анализ действий А. Хотина говорит о прямом намерении «кинуть» фонды, реализованном через четко спланированную схему, при явном коррумпированном участии ИФНС».

Действия эти были простыми и наглыми. Сначала, в 2009 году, Хотин (через Подлисецкого) вступил в переговоры с руководителями фондов-инвесторов, настоятельно рекомендуя им не пользоваться офертой досрочного погашения облигаций «Красного богатыря». Часть фондов, включая «Ямал», согласились подождать еще год до заявленной даты полного погашения. А когда эта дата приблизилась, Хотин предложил кредиторам… 30% от номинальной стоимости облигаций. После того, как фонды категорически отказались принять эти условия, рейдер попросту ликвидировал компанию-эмитента облигаций ЗАО «МПО Красный Богатырь» (конец декабря 2009 г.).

Причем налоговая инспекция внесла запись о ликвидации в ЕГРЮЛ, как бы «не заметив» огромной кредиторской задолженности по облигационному займу. Именно это обстоятельство позволило руководителям УК «Росбанка» говорить о наличии коррупционной составляющей.

Итог печальной истории известен: уже в 2009 году руководство фонда «Ямал» было вынуждено отчитаться перед акционерами об убытке в размере 8,2 млрд рублей! Деньги, вырученные от продажи акций «Газпрома» фактически перекочевали на офшорные счета банкира Хотина, который сейчас находится под домашним арестом. Но пока что – по другому уголовному делу.



