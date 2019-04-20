 

О дебатах Зелинского и Порошенко

Я понимаю, почему подавляющее большинство дорогих россиян бросились смотреть украинские предвыборные дебаты. Причина более чем уважительная. Ровно та же самая, по которой люди, сидящие в тюремной камере, пялятся в телевизор, где показывают "эротическую комедию". "Хоть посмотреть".
 
Демократия и свободные выборы - это СВЕРХСЧАСТЬЕ, русским в принципе недоступное. Нам этого никогда не дадут. Всем дадут, а русским нет. Русские обречены сидеть в железной клетке, пока все не сдохнут. А поскольку мы белые люди, хочется "хоть посмотреть" на то, как это сверхсчастье позволили внешне похожим на нас существам.
 
Но вот лично мне это не интересно. Я этого смотреть и не буду. Примерно по тем же причинам, по которым человек, обречённый на воздержание, не будет с вожделением пялиться на сношающихся обезьян. Я понимаю, что сношающиеся обезьяны бесконечно счастливее, чем сидящий в железной клетке человек. Но это обезьяны, а я человек. И то, что им позволили, чего не позволили мне, ничего не меняет.
 
Извините, если кого обидел.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Почему вы не смотрите телевизор???
» Два взрыва произошли вчера вечером на Донецкой железной дороге в окрестностях Иловайска
» Махмуд Ахмадинежад готов стать первым иранским космонавтом
» Ходорковский не прочь стать депутатом
» Ходорковский переведен в СИЗО №1
Материал недели
Памяти создателя НТВ

Памяти создателя НТВ

Публикации
Стать героем

Стать героем

100-летие русской археологии. Празднуют ОНИ, а стыдно нам…

100-летие русской археологии. Празднуют ОНИ, а стыдно нам…

Израиль: между национализмом и теократией

Израиль: между национализмом и теократией

Олег Сорокин: «Я уверен, что рано или поздно найду справедливость»

Олег Сорокин: «Я уверен, что рано или поздно найду справедливость»

Похищение Европы Хаосом. Часть 2

Похищение Европы Хаосом. Часть 2

«Скотный двор» по-кыргызски

«Скотный двор» по-кыргызски

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

О дебатах Зелинского и Порошенко

Стать героем

Стать героем

Время убийц

  • 10:39
  • 849

К очередному юбилею Аллы Борисовны Пугачёвой

100-летие русской археологии. Празднуют ОНИ, а стыдно нам…

100-летие русской археологии. Празднуют ОНИ, а стыдно нам…

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за «ошибки» в декларациях

  • 21:10
  • 493
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru