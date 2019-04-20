О дебатах Зелинского и Порошенко

Я понимаю, почему подавляющее большинство дорогих россиян бросились смотреть украинские предвыборные дебаты. Причина более чем уважительная. Ровно та же самая, по которой люди, сидящие в тюремной камере, пялятся в телевизор, где показывают "эротическую комедию". "Хоть посмотреть".

Я понимаю, почему подавляющее большинство дорогих россиян бросились смотреть украинские предвыборные дебаты. Причина более чем уважительная. Ровно та же самая, по которой люди, сидящие в тюремной камере, пялятся в телевизор, где показывают "эротическую комедию". "Хоть посмотреть".

Я понимаю, почему подавляющее большинство дорогих россиян бросились смотреть украинские предвыборные дебаты. Причина более чем уважительная. Ровно та же самая, по которой люди, сидящие в тюремной камере, пялятся в телевизор, где показывают "эротическую комедию". "Хоть посмотреть".

Демократия и свободные выборы - это СВЕРХСЧАСТЬЕ, русским в принципе недоступное. Нам этого никогда не дадут. Всем дадут, а русским нет. Русские обречены сидеть в железной клетке, пока все не сдохнут. А поскольку мы белые люди, хочется "хоть посмотреть" на то, как это сверхсчастье позволили внешне похожим на нас существам.

Демократия и свободные выборы - это СВЕРХСЧАСТЬЕ, русским в принципе недоступное. Нам этого никогда не дадут. Всем дадут, а русским нет. Русские обречены сидеть в железной клетке, пока все не сдохнут. А поскольку мы белые люди, хочется "хоть посмотреть" на то, как это сверхсчастье позволили внешне похожим на нас существам.

Демократия и свободные выборы - это СВЕРХСЧАСТЬЕ, русским в принципе недоступное. Нам этого никогда не дадут. Всем дадут, а русским нет. Русские обречены сидеть в железной клетке, пока все не сдохнут. А поскольку мы белые люди, хочется "хоть посмотреть" на то, как это сверхсчастье позволили внешне похожим на нас существам.