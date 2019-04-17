 

Российская академия наук разработает систему блокировок сайтов

Структуре Российской академии наук удалось выиграть тендер на разработку новой системы контроля за блокировками запрещенного контента в сети Интернет. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Конкурс на создание такой системы проводились Главным радиочастотным центром - госпредприятием, которое подчиняется Роскомнадзору.

Программный комплекс должен будет контролировать, каким образом поисковые системы, VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные для работы на территории РФ сайты и сети.

Победителем аукциона стал Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, а сумма тендера составила 19,9 миллионов рублей. Новая система контроля за блокировками должна будет заработать уже к концу 2019 года.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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