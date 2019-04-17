 

Апельсинчики

В очередной раз наткнулся на рассуждения о том, как нище и ужасно жил простой народ в Россiи. И питался исключительно гнилой репой.
 
Стоит в этом отношении послушать людей, которых даже самый правоверный коммунист должен почитать.
 
Вот Чернышевский в "Что делать?" пишет про своего самого положительного героя, Рахметова:
На свои деньги он не покупал ничего подобного; "не имею права тратить деньги на прихоть, без которой могу обойтись", - а ведь он воспитан был на роскошном столе и имел тонкий вкус, как видно было по его замечаниям о блюдах; когда он обедал у кого-нибудь за чужим столом, он ел с удовольствием многие из блюд, от которых отказывал себе в своем столе, других не ел и за чужим столом. Причина различения была основательная: "то, что ест, хотя по временам, простой народ, и я смогу есть при случае. Того, что никогда недоступно простым людям, и я не должен есть! Это нужно мне для того, чтобы хоть несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моею". Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов; апельсины ел в Петербурге, не ел в провинции, - видите, в Петербурге простой народ ест их, а в провинции не ест.
 
То есть апельсины в Петербурге были для простонародья доступны. ДЛЯ ПРОСТОНАРОДЬЯ. В провинции они тоже были, но "дорого", "простой народ не ел их". Это всё 1856 году, напоминаю (действие романа разворачивается несколько раньше, но примем эту дату).
 
Ну а теперь вспомним советские апельсины в Ленинграде.
 
PS. Детей номенклатуры и потомство продавщиц и буфетчиц прошу не беспокоиться - мы и так помним, что у вас апельсины были.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» А, смотрю, соскучился-то народ по идеологии.
» Петру Павленскому не выплачивают премию Вацлава Гавела
» Должникам хотят запретить интернет и мобильную связь
» Где-то наткнулся на сравнение Петра Первого с Ататюрком.
» Бородин: Союзное государство состоялось, кто бы что ни говорил
Материал недели
Памяти создателя НТВ

Памяти создателя НТВ

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за «ошибки» в декларациях

  • 21:10
  • 135

Российская академия наук разработает систему блокировок сайтов

  • 20:14
  • 158

Собор Парижской Богоматери: почему и зачем

Израиль: между национализмом и теократией

Израиль: между национализмом и теократией

Олег Сорокин: «Я уверен, что рано или поздно найду справедливость»

Олег Сорокин: «Я уверен, что рано или поздно найду справедливость»

Сергей Колясников: Медиахолдинг Hearst Shkulev угрожает интересам России

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru