Путешествие по Русскому Северу

Впереди — лето, пора отпусков, поездок, и если в июне и сентябре тянет на теплый юг, в июле и августе я уже давно выбираю для себя Русский Север, например, Вологда и на Онежское озеро — не так далеко (5 часов неплохого асфальта), не так банально, не так дорого и вообще довольно любопытно.





Вологодчина. Край шатровых церквей и деревянного зодчества, кружева резных наличников, зеленых лугов и белых ночей — туда где, если верить путеводителю, живет душа русского севера.





Главная лотерея в наших краях — это погода. Будет хорошая погода — и щедрые дары русского севера откроются вам во всей красе.





Но глобальное потепление приносит нам свои плоды — последние годы именно северные лета стали необыкновенно теплыми, буквально жаркими. Когда мои друзья ездили на джипах за полярный круг — столбик термометра ни раз не опускался ниже 25 градусов. «Отдыхайте на курортах Заполярья!» - радовались они, пока у нас в средней полосе еле еле набиралось 17 градусов прохладного лета.

Будет хорошая погода — щедрые дары русского севера откроются вам во всей своей красе





Север становится все доступнее, и уже давно не редкость, когда в Москве — холод и дождь, а север вологодчины встречает вас солнцем и теплом. Не поленитесь, загляните в прогноз погоды, и если так оно и есть — смело прыгайте в машину, Русский Север с радостью примет вас в свои объятья.





Транспорт. Я путешествую на маленькой красной городской пузотерке, а это значит все места, о которых я здесь напишу, находятся в пределах досягаемости на обычном легковом автомобиле, никакого специального оборудования вам не понадобится, максимум — закиньте в багажник пару трекинговых палок (но можно и без них). И купальник не забудьте!





Инфраструктура. Многих пугают вглубь страны тем, что «там нет дорог и инфраструктуры». К счастью, это давно уже не так. Все дороги, по которым мы ездили, представляли себя новый хороший ровный асфальт, который в последние годы появился даже там, где его отродясь не было — например, и от Вологды до Вытегры и дальше вдоль восточной части Онежского озера до Медвежьегорска и трассы Кола.





Дороги строятся достаточно активно — на данный момент плохая и старая дорога только по югу Онежского озера от Вытегры на Санкт-Петербург — но и там через пару лет будет асфальт. Гостиницы, рестораны, кафе, зерновой кофе, автозаправки и даже студии ногтевого сервиса — все это есть, на разный вкус и кошелек — но есть в достаточном количестве, чтобы поездка могла быть внезапной импровизацией с определенным уровнем комфорта.





Естественно, всегда есть к чему придраться, некоторые жалуются на то, что в гостиничных номерах чайник и холодильник редкие гости — но горячая вода и теплый санузел есть везде, на завтрак вам предложат вкуснейший фермерский творог и молочную кашу, а там, где не будет работать заявленный вай-фай — ловит LTE от мегафона с прекрасным покрытием.





И когда понимаешь, что это же именно те самые места, где 15 лет назад на всю округу не было горячей воды и ни одного теплого сортира — тогда осознаешь, что прогресс есть и довольно значительный.

Просто старый вологодский дом. Кажется, жилой





Вологодчина прекрасно подходит не только для суровых мужиков с лодками, но и для неспешного семейного отдыха, парами или с детьми — почти все избушки оборудованы в формате «семейных номеров», природные красоты не предполагают экстремальных сплавов, а поездка на родину Деда Мороза в Великий Устюг так вообще «заточена» под ребятню (мы там не были, но теперь очень хочется свозить туда детей).





После перевода часов на вечное «зимнее время» и украденных светлых часов северные области дарят путешественникам белые ночи и длинные летние вечера, которых у нас почти на осталось — медленный заход солнца в 21.34, который по нынешним временам в нашей средней полосе это роскошь.





Еще один плюс вологодского края — это незатоптанность природы. Живя на севере Калужской области я уже забыла, когда в последний раз видела цветущий луг, кроме парка Зарядье, — и зеленый ковер на Онежском побережье, посыпанный белыми и фиолетовыми цветами с ягодами земляники стал для меня одним из лучших впечатлений поездки.





До Вологды, города кружев и резного палисада, из Москвы 5 часов комфортного асфальта. Из Центральной России сюда сильно ближе, чем в Карелию или на Соловки. До этого я была в Вологде один раз в 2010 году и контраст с нашими днями меня приятно поразил.





В Вологде и так есть на что смотреть — Кремль, соборы, шатровые церкви, музей кружева и резной палисад — но туризм это не столько сами достопримечательности, сколько инфраструктура и контекст. И произошедшие за последние годы изменения в этой области не могут не радовать.

Шатровая колокольня 17 века из ансамбля Владимирских церквей — просто вид с балкона моей гостиницы.

До недавнего времени церкви стояли заброшенными, но в январе 2016 года здесь снова открылся приход.

В последние 2-3 года активно открываются старые храмы (в самом разном состоянии), в области почти не осталось заброшенных обителей.





Мое поколение еще помнит то время, когда «общим местом» считалось, что Россия «скучная, неинтересная, однообразная» - едешь едешь сотни километров, везде одно и то же, максимум «церковь такая церковь сякая» - то ли дело чудные заморские страны или прекрасная локальная игрушечная Европа. Эта мантра неслась и с телеэкранов, и рефреном повторялась даже моим знакомыми туристами-путешественниками. А оказалось внезапно, что это не Россия «пустая и скучная», это просто мы толком не знаем сами себя, не умели с этим работать и не могли грамотно себя подать.





Сегодня во всех гостиницах и туристических точках Вологды лежит буклет с маршрутами по области, а сайт туристско-информационного центра области предлагает такое количество разнообразных туров, объектов и программ, что вы там «зависните» надолго.





Сельский туризм (гостевая деревня — как тебе такое, Илон Маск?), детский туризм, активный туризм, религиозный туризм и даже гастрономические туры. Не в далекой солнечной Италии или благополучной Австрии, а здесь и сейчас, на нашей Вологодчине. Брендирование и подача региона выполнены на действительно хорошем профессиональном уровне — еще лет 10 назад что-то подобное даже представить было нельзя, я до сих пор помню свое удивление, когда обнаружила в Смоленске обычный в общем-то для Европы турист офис.

А в этом доме жил в ссылке революционер Бердяев





Базар местных сувениров? Вон те резные красивые домики, да да, именно те, похожие то ли на пряник, то ли на сказочную игрушку. Местная фабрика производит конфеты, грильяж, Иван-чай, а в качестве особого местного специалитета — гречку в шоколаде. Очень вкусно между прочим.





Из ресторанов традиционно советуют «Библиотеку» и «Великий Устюг». Мы были в «Библиотеке» - очень достойно, подают, например, гравлакс из лосося. Главное — не сетуйте на некоторую медленность обслуживание, просто осознайте, что вы уже в Вологде и вам больше некуда торопиться.





Из Вологды поедем дальше на север, но не по М-8 на Архангельск (в Холмогоры как-нибудь в другой раз), а на Вытегру и Белозерск. На выезде из города расположен музей деревянного зодчества «Семенково». Обязателен в посещению, главное помните, что понедельник и вторник у музея выходные даже летом — иначе будете стоять у ворот и плакать, глядя через забор на избы, амбары, колодцы, деревянные церкви 17 века, часовни, мельницы и дома. Сотрудники музея не только сохраняют и восстанавливают хрупкие деревянный постройки, но и пытаются донести до нас мироощущение наших предков, «погружая» быт тех времен.

Музей деревянного зодчество Семенково





А мы едем дальше в Вытегру, или, как ее зовут — в обитель батюшки Онего.





Старый навигатор 2010 года попытается проложить маршрут 600 км в объезд через Петрозаводск или Лодейное поле — именно потому, что раньше асфальтированного дороги напрямую здесь не было, это достижение проклятого путинизма.





Строго говоря, насположенная на севере области Вытегра — это уже не совсем Вологодчина, исторически она всегда была в Олонецкой губернии (только в 1936 году юг Онежского озера передали Вологдской области, остальная же часть Олонецкой губернии была превращена в национальную республику Карелию); поэтому все коммуникации города традиционно были завязаны на Петрозаводск водным транспортом, даже в советское время до Петрозаводска ходил метеор, а добраться в Вологду в областной цент была целая проблема.





И вот в наши дни впервые в истории на то, чтобы попасть из Вологды в Вытегру — уйдет 3 часа времени и 322 километра идеально ровного асфальта.





В ближайшие годы обещают построить и горизонтальную магистраль Архангельск — Каргополь — Вытегра — Лодейное поле (сейчас от Ошты до Вытегры асфальта нет и путешествие там специфическое).





За прошедшие 8 лет вдоль дороги появилось еще одно любопытное новшество — теперь помимо стандартных коричневых указатели культурных и туристических достопримечательностей то тут тот там можно встретить желтые таблички, которые указывают, что в деревне, мимо которой вы едете, родился тот или иной известный человек. И если про Гиляровского я была еще более или менее в курсе, что «дядя Гиляй» откуда-то из под Вологды, то небольшие вологодские деревеньки, откуда родом авиаконструктор Туполев и еще несколких летчиков-героев СССР стали для меня приятным открытием. Вроде бы мелочи — но именно такие вещи неиллюзорно населяют нашу землю героями, делая «привязку» к каждой конкретной географической точке — еще один маленький камушек против «пустой» и «неинтересной» России, и бескрайние просторы России заполняются конкретными людьми, их словами и делами.





Примерно через 120 км — поворот на Кириллов, Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтово; фрески Диониссия и обитель, которая 400 лет была одним из важнейших духовных центров Русского севера и единственный полностью сохранившийся в России пример взаимодействия архитектуры и стенописи начала 16 века, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Еще через 50 км — Липин Бор, поворот на Белое Озеро. Километров 40 вдоль озера от Липиного Бора — и вот затопленная церковь Крохино у истоков Шексны. Здесь запруженная Шексна выбегает из Белого Озера и течет дальше до Рыбинского водохранилища, где сливается с Волгой — это именно Шексну в 30-е гг перегородили дамбой, за счет которой заполнилось Рыбинское водохранилище, ушла под воду Молога и весь мологский край (были полностью затоплены 7 городов и более 650 деревень, усадьбы, монастыри), поднялся уровень воды в верховьях Волги, появилась возможность сделать на ней серию каскадных ГЭС и отвести водный канал к Москве, наполнив Московское море, Химкинское водохранилище и московский водозабор.

Вытегра. На подходе к первому шлюзу Волго-Балта





Едем дальше, при подъезде к Вытегре появляются указатели Шлюз №4, Шлюз №3 — это знаменитый Волго-Балт, реконструированная в 60-х годах старая Мариинская водная система, связывающая Белое и Онежское озера, Волгу и Балтику. Самый большой в мире водный путь, соединяющий в единую систему воды Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного морей.





Вытегра. Город на 10 тысяч жителей. Некогда один из крупнейших торговых городов России (настолько, что на протяжении всего 19 века постоянно обсуждался вопрос о переносе сюда центра Олонецкой губернии из Петрозаводска), она и сегодня хранит остатки своего былого величия — 20 зданий в городе признаны памятниками архитектуры и поставлены на государственную охрану.

Старое русло Вытегры. Река столько раз перекопана каналами Мариинской системы - Волгобалта, что почти нигде не видно.





В городе 4 музея — краеведческий, Подводная лодка Б-440, дом-музе поэта Клюева и музей Водные пути севера. В принципе все музеи можно осмотреть за один день и если вы, человек, измученный цивилизацией и мегаполисом — оптимальным вариантом будет остановиться где-то на Онеге, а в Вытегру просто съездить на один день.





Про музеи Вытегры надо знать одну важную особенность. Один из самых интересных музеев — Водных путей Севера — работает по предварительным заявкам. Попасть туда совершенно несложно, просто надо знать этот момент. На сайте Вытегорского объединенного музея есть телефон - 8 (958) 585-1020 — по которому надо позвонить и записаться. Я звонила в 9 утра — и уже в тот же день в 2 часа дня наш персональный экскурсовод ждала нас с здании старой ГЭС на воде, в котором находится музей Водных путей Севера.

Музей водных путей Севера в здании старой ГЭС 20-х годов





Экскурсовод расскажет, что вот здесь под Вытегрой, между Онежским, Ковжским и озером Лача, на Андомской возвышенности, идет сочленение Фенноскандии и Русской равнины и здесь же находится водораздел трех крупнейших бассейнов — Атлантического и Ледовитого океанов и Каспийского моря (праокеан Татис) — и что таких точек всего три в мире (две другие находятся в Канаде и в Турции). Познакомит со строительством Мариинской водной системы (это ей на смену пришел Волго-Балт), названной так в честь императрицы Марии Федоровны, жены Павла Первого, которая и нашла средства построить канал (а это была важная транспортная артерия на Санкт-Петербург) и как на быстрой и стремительно летящей вниз речке Вытегра было 80 шлюзов. Деньги в сумме 400 тыс. рублей в год на «скорейшее построение» Вытегорского канала были взяты из казны Воспитательных домов обеих столиц, которыми занималась императрица, были посчитаны и возвращены до копейки. А потом, когда вы будете ехать от старой ГЭС к краеведческому музею — покажет, где остатки изначального русла реки, а где — старый канал Мариинской системы...

Часовня в честь преп. Исаакия Далматского, личного святого Петра Первого.

Построена в 1881 году в стиле северного модерна и стилизована под Шапку Мономаха.





Мужская часть экспедиции будет в восторге от посещения музея подводной лодки — это настоящая подводная лодка Б-440, спущенная на воду в 1970 году, которая после 28 лет службы была превращена в музей. В мире не так-то много подводных лодок, превращенных в музей! Лодка была доставлена в Вытегру с Кронштадского морского завода по Онежскому и Ладожскому озерам, а в Вытегорском заливе проводили дноуглубительные работы.

Подводная лодка Б-440 на берегу вытегорского водохранилища, музей





Посещение трех музеев с персональным экскурсоводом обошлось нам в три часа времени и меньше 1000 рублей денег, и при этом я по хорошему была поражена уровнем местных музеев.





Здесь же, в 18 км от Вытегры, на Палотожском погосте находится деревянная церковь Вознесения Господня (1733 г) - один из немногих дошедших до наших времен ярусных многоглавых поонежских храмов. Самый известный и грандиозный из них — Церковь Преображения Господня в Кижах; еще была церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Вытегорском погосте, сгоревшая в 1963 году, сохранившаяся только на фотографиях Прокудина-Горского и восстановленная в 2008 году в Невском лесопарке под Санкт-Петербургом.

Палтожская церковь, один и немногих сохранившихся образцов поонежского многоглавья.





А мы... да собственно мы почти уже и приехали на Онежское озеро. Лучше всего остановиться где-то на турбазе в деревянной избушке около воды (стоимость удовольствия примерно 3500 за домик на 2-4-5 человек). К востоку от Вытегры около Онего примостилось небольшое и неглубокое Тудаозеро — вокруг него стоит множество баз и гостевых домов; глубина его более мелкая, чем у Онего, поэтому жарким летом вода прогревается до вполне комфортной для купания температуры.





Проезжаем Тудаозеро мимо деревни Щекино, едем дальше вдоль Онежского, вот Арктический спасательный учебно-научный центр МЧС «Вытегра», появление которого дало сильный импульс освоению Онежского побережья, рядом с ним находится музей истории спасательного дела «Наследие времен», экспозиция знакомит с геологией Онежского озера, археологическими находками и предметами быта местных жителей, а также историей спасательного дела (подробности на сайте АСУНЦ «Вытегра»); после учебного центра МЧС асфальта уже нет, но грунтовка хорошая, легковушка едет без проблем.





Еще 14 километров — и вот перед нами Андома-гора, она же Андомский геологический разрез, самая высокая точка Прионежья, абсолютная высота 85 метров. Мимо не проедете — есть стоянка, указатель и смотровая площадка на все изумительные виды вокруг. Памятник популярен — летом число туристов достигает 500 человек в день; к сожалению, туристы оставляют после себя мусор.

Андома-гора, самая высокая точка Прионежья.





Через полтора километра — маленькая деревня Ольково, раздолье луговых трав, лесная земляника, маленькая разрушенная деревянная церковь Спаса Преображения 1871 года постройки; рядом стоит современная часовня, построенная по северному канону — из бревен, на камнях.

Старая церковь деревни Ольково и новая часовня





Внутри старой ухоженное запустение (кто-то за ней как-то видимо присматривает) и табличка, рассказывающая о том, что последний настоятель Ольковской церкви, Василий Иванович Братолюбов, уроженец села Троицкое Приозерного района, был приговорен особой тройкой НКВД по 58 статье и расстрелян в Ленинграде в 1937 году.

Судьба рядового священника деревни Ольково





Проезжайте еще 3 километра — и вот она ваша награда, деревня Озерное Устье, где река Андома впадает в Онежское озеро — прекрасный песчаный пляж, лодки и фантастически приятное место для купания, в том числе (или даже в первую очередь?) - для купания с детьми. Речка здесь неглубокая, вода прогревается, берег и дно песчаные, спуск хороший, а вода пахнет чистой рекой и сосновым лесом. Ну кто бы мог подумать, что здесь на Онежском озере, в северное реке Андома будет одно из лучших купаний за это лето?! Воистину наш Север щедр на чудеса и подарки, как бы пафосно это не звучало.

Устье Андомы, где река впадает в Онежское озеро





...потом, вечером, выйти из дома половину двенадцатого — и внезапно понять, что вот она та самая невозможная белая северная ночь, за которой ты сюда ехала. Между двенадцатью и часом ночи немного стемнеет — и вот опять начинает светать, закат плавно переходит в зарю, алая полоска горит над лесом и озером... Бросить все, сесть в машину и уехать туда вперед, в алое марево на горизонте...

Закаторассвет над Онежским озером





В идеале, надо каждое лето в хорошую погоду обязательно хотя бы на одну неделю в году ездить на Русский Север — в этот щедрый, богатый историями и традициями, красивый и благодарный край.

Фотографии - Егор Холмогоров



