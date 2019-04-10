Пьяное ДТП со смертельным исходом приравняют к умышленному убийству

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, который приравнивает ДТП со смертельным исходом, совершенное пьяным водителем, к умышленному убийству. Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс".





Если закон будет принят, то при пьяном ДТП, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью жертвы, виновнику аварии будет грозить до 7 лет колонии (сейчас - до 4 лет). Если человек погиб, то виновного отправят в колонию на 12 лет (сейчас максимум 7 лет); в случае гибели двух человек и более - на 15 лет (сейчас максимум 9 лет). Параллельно чиновники предложили ужесточить наказание за аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, морском, водном транспорте и в метрополитене.





Стоит отметить, что по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно погибает больше 4 тысяч человек, а свыше 20 тысяч становятся инвалидами.





АПН следит за развитием событий.



