Бойтесь стандартов двойных и бездонных

Если вам любопытно наглядно убедиться, как работает крылатый афоризм « это нога - у кого надо нога », поинтересуйтесь в разных сегментах одной и той же энциклопедии, кто такой Чезаре Баттисти.

Русскоязычная "Википедия" сообщит вам, что этот человек – « итальянский революционер и писатель, член леворадикальной организации «Вооруженные пролетарии за коммунизм», стоявшей на позициях автономистского марксизма ».

Европейская версия той же энциклопедии, франко или англоязычная, скажет, что он : итальянский убийца и террорист, ставший писателем » (« …est un assassin et terroriste italien, devenu écrivain »).

Проверьте и удивитесь. Впрочем, удивляться не стоит.Все идеологически подкованные товарищи с античных времён хорошо знают: что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Чезаре Баттисти в течение сорока лет скрывался от итальянской полиции, (из них 15 лет - во Франции, где он, как колобок, ушёл прямо из под носа у французских следопытов), но в январе этого года был неожиданно опознан и схвачен в Боливии, экстрадирован в родную Италию и помещён в заключение в сардинийскую тюрьмy.

В 1981г, Чезаре Баттисти был заочно приговорён к пожизненному заключению за убийство тюремного охранника Антонио Санторо (1978), убийство водителя полицейского фургона Андреа Кампанья (1978), а также, в 1979г, за соучастие в убийстве мясника Лино Саббадин и в том же году - за соучастие в убийстве ювелира Пьера Луиджи Торреджьяни, пятнадцатилентний сын которого, раненый во время перестрелки остался полностью парализованным.

Все эти "акции" Чезаре Баттисти осуществил в рамках лево-экстремистской деятельности "Вооружённых пролетариев за коммунизм" и ещё до побега из тюрьмы (в 1981), категорически отрицал свою причастность к убийствам мирных граждан, не соответствующих великой пролетарской идеологии.

Чезаре Баттисти, как пламенного революционера, а значит, борца за всё светлое и хорошее, с самого начала его процессов и побегов, страстно поддерживала и безудрежно восхваляла вся французская лево-либеральная рукопожать. Для более точного понимания российской публики уточню : это точно та же общественная прослойка, ныне называемая в России "креативным классом", у которой денег куры не клюют, а забот - кот наплакал и потому они заполняют пробелы в мозгах и досугах экзальтированным воспеванием всех "революций" и их участников.

Среди больших и жарких французских поклонников Чезаре Баттисти особенно себя проявили такие личности, как философ Бернар Анри Леви, актёры Жан-Пьер Бакри и Ги Бедос, писатель Филипп Солерс и другие взаимодействующие в одной и той же тусовке лица.

Эти люди сами никогда не лезут на баррикады и не мараются утомительной благотворительностью. Они делают себе светлоликий "имидж" и накапливают рукопожатный кредит просто и непыльно, публично поддерживая "борцов за справедливость" в полемических эфирах и ставя свои подписи на широко разрекламированных петициях.

Иными словами, точная копия сегодняшней российской рукопожати, готовой поручаться за каждого из своих, то бишь, идеологических соплеменников собственной тусовки, что бы те ни сделали, гневно отметая любые обвинения и даже не беспокоясь об опровежении каких бы то ни было доказательств.

За Чезаре Баттисти, при каждом его появлении в прессе, по случаю побега, или нового ареста, хором вступалась вся французская креативная рукопожать, гневно клеймящая пособников капитала, заточивших в тюрьму борца за свободу, не убивавшего ни мясников, ни ювелиров. Ну, а если и убивавшего, то ведь всё-таки, ювелиров и мясников, да ещё тюремного охранника. Да ещё полицейского водителя. Не пролетариев же! Для великой цели, этих можно. Главное, не заострять внимания. В конце концов, он ведь вины не признаёт, а человек хороший. Так что, свободу Юрию Деточкину, то бишь, Чезаре Баттисти ! Руки прочь и все дела.

В прошлый понедельник, прокурор Милана, Альберто Нобили сделал заявление, ухнувшее громом среди ясного неба и отозвавшееся внезапным угрюмым молчанием в сплочённых рядах французской креативной тусовки.

Чезаре Баттисти, 64 года, в трезвом уме и здравой памяти, но по непонятным широкой публике причинам, внезапно признал свою вину во всех, предъявляемых ему преступлениях и попросил прощения у семей убитых им людей.

В прострации оказались не только французская и итальянская полиции, прокурор Милана и журналисты, но и светло-рукопожатная тусовка, до сих пор безжалостно стыдящая всех признававших Баттисти виновным в преступлениях его бурной революционной молодости.

Тусовка смолчала, уклоняясь от ответов на неприятные вопросы о собственной уверенности в непогрешимости одного из своих. Только одна из самых ярых его защитниц, писательница Фред Варгас искренне и незамутнённо заявила, что признание Баттисти « ничего не меняет в его невиновности », учитывая высокие цели, ради которых он убивал. По крайней мере, откровенно и очень, очень показательно.

А пока угрюмо отмалчивались остальные защитники и поручальцы, сам Баттисти сделал прессе ещё более неожиданное признание, заявив, как он презирает всех тех, что рвали глотки за его невинность в течение долгих лет его бегов:

«Я никогда не был жертвой несправедливости, - сказал Баттисти, - Я насмехался над всеми теми, которые мне "помогали" и некоторым из них я даже не лгал...»

Иными словами, Баттисти признал, что многие из защитников и поручальщиков были прекрасно осведомлены о реальной вине в содеянных убийствах и нисколько этим не смущались, продолжая гневно клеймить его обвинителей и требовать его освобождения.

Потому что, тюремные охранники, мясники, ювелиры или полицейские совсем не пролетарии, а может быть даже и гнусные наёмники капитала, если разобраться. И значит, ради высoких целей борьбы с капитализмом их можно убивать.

Только конечно об этом не стоит так откровенно говорить вслух. А если тихо и меж своими, то запросто. Ведь вся светлоликая тусовка знала или подозревала, и тем не менее искренне считала, что ничего страшного "революционер" не сотворил и его следует отмазывать по полной, до победного конца. Который и наступил в прошлый понедельник.

В этой истории прекрасно всё.Yо более прочего - та никакой деликатностью не прикрытая истина, что невыводимое как пятно на совести понятие « двойных стандартов », в коем все идеологические тусовки, взывающие к всеобщей справедливости, так любят обвинять друг друга, на самом деле свойственно абсолютно всем. Если только"нога - у кого надо нога".

Достаточно обернуться и посмотреть, с какой живостью и страстью, прямо таки расталкивая друг друга локтями, сбегаются члены российской рукопожати, чтобы поручиться за очередного проворовавшегося или взятого с поличным, c запасом взрывчатки режиссёра.

Или актёра, "затравленного" сетями за открытую и провокационную русофобию.

Или вспомнить, как 30 российских писателей не так давно писали и подписывали письмо президенту Франции Макрону, требуя освободить из заключения ещё одного "революционера", Карлоса Шакала, потому что он ведь тоже боролся за великие идеи любыми подручными срредствами. И убивал не только мирных граждан, но и полицейских – « нaёмников капитала ».

А потому он почти святой. Хоть и, уже сидючи во французской тюрьме, перешёл в ислам и теперь с воодушeвлением открыто поддерживает теракты воинствующего исламизма. Но и это не страшно, потому что все европейцы - бывшие колонизаторы, а значит, так им и надо.

Кстати, Карлоса Шакала Ильича даже русский сегмент "Википедии" называет « международным террористом, осуществлявшим террористические операции в интересах «Народного фронта освобождения Палестины (НФОП)», «Красных бригад», «Красной армии Японии», Организации освобождения Палестины (ООП) ».

Но поскольку он за всемирную революцию, за свободную Палестину, любит Советский Союз и по слухам, когда-то был в прекрасных отношениях с КГБ (потому и приезжал), то его просто необходимо всячески отмывать и поддерживать.

Ведь это не то же самое, что поддерживать, например, проворовавшегося режиссёра, или нарусофобившего артиста, как это регулярно делает российская либеральная тусовка, нес-па?..

Если речь о революции - никаких двойных стандартов. Двойные - только у либерастов и капиталистов. У патриотов стандарты единые, заявленные и незименные, раз и навсегда : кто не с нами, тот против нас. Инакомыслящих не брать. Во всяком случае, живыми...

Не сгущая красок и без ненужной паники - всё-таки хочется напомнить, что выбора между "двойными стандартами" каждой из сторон на самом деле не существует, не только потому, что "оба хуже". Просто любые двойные, революционные и безапелляционные всегда имеют тенденцию становиться окнами Овертона и обрастать уже нескончаемыми новыми сущностями.

Не так давно, например, я прочла у тех же самых людей, которые требовали немедленного освобождения революционера Карлоса Ильича, горькие сожаления, по поводу кончины в калифорнийской тюрьме Чарльза Мэнсона, о котором все без исключения энциклопедии мира (пока ещё...) начинают повeствование словами : « американский преступник, создатель и руководитель секты...совершивший ряд жестоких убийств, среди которых убийство жены кинорежиссёра Романа Полански — актрисы Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности... »

И если Чезаре Баттисти, по слухам, серьёзно изменился за все проведённые в бегах от правосудия годы и, похоже, искренне раскаивается в содеянном, а потому и признал вину, без малейшего принуждения, ни надобности, то Мэнсон собственной виной бравировал и при любой возможности оповещал мир о полном отсутствии сожалений.

Умер он в 2017г, в камере, приговорённый, вместо смертной казни, к девяти пожизненным срокам, с татуировкой свастики на лбу.

Представьте себе моё (лёгкое, надо признать...) удивление, когда по чистой случайности я обнаружила в соцсетях горячие сожаления некоторых подписантов и защитников Карлоса Шакала Ильича, с таким вот логическим завершением этого "революционного проекта":

«Спи спокойно, дорогой Чарли, ты пытался сделать этот мир хоть немного лучше».

Надо понимать, потому что убивал "буржуев", а не "пролетариев".

Отсюда всё тот же несложный и непреложный вывод : некоторым убивать можно, когда для великих целей и если нога - кого надо нога.

Тем и опасны двойные стандарты, что как окна Овертона, распахнутые настежь в окружающий мир, они бездонны, безразмерны, неконтролируемы и непредсказуемы.

А практикуют их все стороны света и представители всех существующих тусовок и идеологий.

Либералам и патриотам, монархистам и коммунистам, а также всем остальным, бесчисленным и незамечаемым пора бы смело и откровенно это признать.

И приостановиться, и окститься.Пока окончательно не занесло.