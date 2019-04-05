Роснефть потерпела сокрушительный успех

На днях президент Путин принимал у себя главу крупнейшей нефтяной компании России «великого и ужасного» Игоря Ивановича Сечина. Возможно, это была рядовая запланированная встреча. Но есть все поводы думать, что все не так просто, и в хозяйстве одного из самых влиятельных людей России появились серьезные проблемы. И «шеф» вызвал Сечина на ковер отчитаться.





Дело в том, что «Роснефть» откровенно увлеклась игрой нефтяными мускулами, и из динамично развивающейся компании превратилась в перекачанного бугая, плотно сидящего на анаболиках банковских кредитов, эдакого туповатого неповоротливого амбала.





Началось это в те времена, когда Сечин провернул «мегасделку», купив ТНК за счет кредитных средств (61млрд.долл.) Видимо, это так понравилось менеджменту, что после этого «Роснефть» неоднократно повторяла этот финт. В итоге «Роснефть» оказалась одной из самых закредитованных нефтекомпанией мира! Об этом Сечин Путину вряд ли докладывал. Между прочим, многие участники рынка уверены, что катастрофический обвал рубля в 2014 году был вызван не санкциями против России и даже не действиями ЦБ, а именно тем, что «Роснефть» в тот момент провела массированную скупку валюты для рефинансирования кредита под ТНК. Решили проблемы за счет государства. Не в первый, и не в последний раз.





Такая высокая закредитованность означает большую опасность. Если нефть упадет в цене, что вполне вероятно, то упадет и выручка, и долги просто нечем будет выплачивать. И тогда самая мощная нефтекомпания России будет обанкрочена. А это уже угроза национальной безопасности. И нам опять придется скидываться всем миром, чтобы спасти Сечина и его команду.





И дела лучше не становятся. На конец 2017 года долги «Роснефти» составляли 5,6 трлн. руб., а за прошлый год они выросли еще на 200 миллиардов. Обслуживание этих долгов уже съедает приличную часть прибыли компании, и имеет тенденцию к росту. Учитывая, что чистая прибыль за прошлый год составила около 550 млрд.руб., долги «Роснефти» будут выплачивать далекие потомки сечинских успешных менеджеров.





Успешность их не может не восхищать. Учитывая, что нефть за год выросла на 30 процентов, а курс рубля просел еще на 7 процентов, для получения нужных цифр в рублях им нужно было только одно – ничего не делать, чтобы не испортить. Как инструкция тому чукотскому космонавту – корми собак и ничего руками не трогай.





Эффективность «Роснефти» можно охарактеризовать одним словом – катастрофа. Например, «Татнефть» за прошлый год добыла почти в 10 раз меньше нефти, а прибыль ее оказалась ниже роснефтевской всего в 2,5 раза. По соотношению суммы прибыли на баррель добытой нефти «Лукойл» эффективней «Роснефти» в три раза! Он добыл почти в два раза меньше, а заработал на 10 процентов больше. Частники всегда эффективней? Но государственная же «Газпромнефть» добыла в три раза меньше «Роснефти», а заработала прибыли всего на 10 процентов меньше. Если уж и хвалиться кому-то успехами, то, например, менеджерам «Сургутнефтегаза». Компания добыла вчетверо меньше «Роснефти», зато прибыль ее в полтора раза выше и составила невероятные 828 млрд.руб. «Сургутяне» подняли свою прибыльность за год в пять с половиной раз! Вот это успех. А «успехи» «Роснефти» во всем мире принято называть одним словом – профнепригодность.





Так о каких же успехах Игорь Иванович докладывал Владимиру Владимировичу? Околокремлевские эксперты склоняются к мысли, что целью визита, которого Сечин настойчиво добивался, было другое.





Под раздачу силовиков попал экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Формально он арестован за то, что сдал хабаровскому представительству «Роснефти» офис по завышенной цене и наварил на этом 5 миллионов. Узнав об обвинении, Ишаев даже оскорбился – это его месячная зарплата. И Сечин, якобы, набивался на встречу к Путину чтобы заступиться за своего товарища Ишаева.





Что там решат следствие и суд – не наша компетенция, ясно только, что эти 5 «лимонов» лишь предлог.



