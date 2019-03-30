 

Семь волков, одна волчиха

Как я уже говорил неоднократно, в современном мире новостями считаются высказывания. В основном – высказывания глупых и некомпетентных людей о том, в чём они не смыслят. Или, наоборот, смыслят слишком хорошо, чтобы говорить что-то интересное.

На сей раз общественность всколыхнулась по более достойному поводу. То есть, конечно, опять обсуждают высказывание. Но высказывание красивое, мощное и под музыку.

Я имею в виду новую песню любимой в нашей стране группы Rammstein «Deutschland». Учитывая, что группа уже десять лет не давала в массы свежачка, а песня сопровождается роскошнейшим клипом – таки да, событие.

Впрочем, тут я был неточен. В современной шоу-индустрии именно клип первичен. Клипы давно превратились в отдельный вид искусства, по отношению к которому и текст, и музыка имеют подчинённое значение. Так что высказываниемявляется именно клип, а не песня – которая приобретает смысл только на фоне клипа.

Для тех, кто ещё не посмотрел – потратьте чуть меньше десяти минут и сходите вот сюда.

Надеюсь, вы последовали моему совету. Потому что мой текст писан в предположении, что читатель клип видел. Иначе и читать эту статью смысла нет.

Итак, что вы видели. На фоне традиционных раммшайновских звуков и завываний перед глазами проходит ряд сцен, очень понятных любому немцу, но не вполне ясных для постороннего. То есть чувствуется, что «здесь на что-то намекают», но не ясно, на что.

Впрочем, кому-то это всегда ясно. «В любом непонятном высказывании ищи антисемитизм». Во всяком случае, разные левые и еврейские (что по сути одно и то же) организации уже его нашли в клипе. Речь идёт о сцене, где члены группы стоят с петлями на шее под виселицей, в полосатых робах с жёлтыми звёздами на них. Поскольку же ничего антисемитского в прямом смысле этого слова в данных кадрах нет, все заинтересованные евреи объясняют, что эксплуатация данной темой – чудовищная пошлость и безвкусица, то есть почти преступление. «С этим видео группа перешла границу», - говорит Шарлотта Кноблох, бывший президент Центрального совета евреев. «Если это способствует продвижению нового альбома, я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - объясняет Феликс Кляйн, уполномоченный Федерального правительства по антисемитизму. «Это отвратительная безвкусица, которая, конечно, служит только для производства кликов, - это ужас» - это заявила пресс-секретарь Еврейского форума в ХДС Карин Приен (она же - министр образования Шлезвиг-Гольштейна). А некий Ирис Розенберг, спикер Мемориала Холокоста в Иерусалиме в Яд Вашем, разразился речью о том, что Холокост не должен изображаться неподобающим образом. Ну и всё такое прочее. В общем, неудивительно, что клип посмотрели тринадцать миллионов с гаком, а число лайков подбирается к миллиону.

Что же показано в клипе на самом деле?

Собственно, это краткое изложение истории Германии. Как его видят немцы – ну то есть сами раммштайновцы и их зрители.

Поскольку историю этой страны мы, русские, знаем хуже, чем следовало бы – особенно если в историю включать ещё и немецкие мифы о себе – то начнём с краткой расшифровки.

Но сначала некоторые технические моменты. Весь клип сопровождается красными лазерными лучами. Это символ «красной нити истории» - образа изначально британского, но ставшего международным. «Красная нить» - символ подлинности. Там, где красный лазерный луч появляется в кадре – там то, что авторы считают «настоящим». И одновременно с этим «красная линия» - это то, чего нельзя переходить. И на переход чего клип немножечко-таки претендует.

Теперь по пунктам.

Первые кадры клипа отсылают к базовому германскому мифу о битве в  Тевтобургском Лесу. Собственно, именно с событий в Тевтобургском Лесу начинается «германская тема» в Европе. В каком-то смысле произошедшее в той битве было не менее важным событием для истории, чем даже рождение Христа.

Сначала о географии. Тевтобургский Лес, он же Teutoburgiensis saltus – болотистые низкогорья, протянувшиеся на 80 километров и сейчас входящие в состав немецких земель Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия. В древние времена он был, вероятно, обширнее.

Об исторической ситуации. Римская Империя, безудержно расширяющаяся во все стороны, регулярно сталкивалась с сопротивлением варваров. Южные варвары легко сдавались, северные (о которых ещё Аристотель говорил, что они глупы, но очень воинственны и ставят свою свободу превыше всего) сопротивлялись. Но не вполне успешно: император Тиберий покорил Германию от Рейна до Эльбы.

Ситуацию изменили события осени 9 г. н.э., когда три римских легиона (17, 18 и 19), шесть вспомогательных когорт и три конные алы, ведомые Публием Квинтилем Варом попали в засаду, организованную племенами херусков, бруктеров, хаттов и марсов под предводителством вождя херусков Арминия, известного также как Германий.

Арминий был римскими наёмником, знал латынь и римское военное дело и даже получил римское гражданство. С Квинтилием Варом он был в дружбе, «вместе пили». Всё это помогло ему – когда он вернулся на родину – успешно возглавить антиримское восстание. Засада в лесу принесла ему ошеломляющий успех: погибло 25 тысяч римских солдат, остальные бежали. Квинтилий Вар, доверявший Арминию как другу, закололся, чтобы избежать позора. Отрезанную голову Вара Арминий в дальнейшем использовал для политического торга с другими племенами.

Так или иначе: Римская империяс тех пор не предпринимала серьёзных попыток захватить и удержать территории за Рейном.

Однако клип – не о Тевтобургском Лесе, не о торжестве Германии. В начале клипа проставлена точная дата: 16 год A.D. – anno Domini, «от рождества Христова». Это дата мщения римлян: победительный Юлий Цезарь Кладиан Германик, идеальный римлянин (в дальнейшем преданный и отравленный римлянами менее идеальными), нанёс поражения германским силам. Особое значение имела битва при Идиставизо – место, именуемое «долиной дев» (а точнее, «дис» - сверхъестественных божественных сущностей, имевших вид прекрасных девушек). Именно в этой битве Арминий был сокрушён и вынужден бежать.

Теперь вернёмся к клипу Rammstein. Там изображено столкновение римлян с германцами, причём возглавляет германцев чернокожая женщина. Для непонятливых она обозначена в титрах как Мать-Германия. Которая на протяжении всего клипа ходит с головой Тилля Линдеманна – символизирующую голову Лициния Вара. Её играет немецкая (в смысле - родившаяся в Германии) актриса Руби Комми[1].

По поводу «чернокожей Германии» уже написано много всяких глупостей. Дескать, чернокожая женщина – это символ новой, толерантной, небелой страны. Чушь всё это. Раммштайновцы просто пользуются политкорректным языком, чтобы сказать совсем не политкорректные вещи.

Германия началась с Тевтобургского Леса – то есть с убийства римских солдат. Рим – это абсолютное начало Европы, Европа – это Рим. Германия – это НЕ Европа, это иная, нероманская (хотя и христианская) цивилизация. Чёрный цвет кожи в данном случае подчёркивает варварскую, нероманскую сущность Германии. А сама «чернокожая Мать-Германия» - это именно диса. В волчьей шкуре, да. Отрезающая голову римлянину – видимо, Вару.

Почему показан именно момент разгрома германцев? Потому что это момент перво интеграции Германии в Европу. Которая потом обернулась атаками германских племён на Рим и последующей варваризацией.

Соответственно, «Германия», о которой поётся – это не «Священная Римская Империя Германской Нации», а Рейх. Первый или Третий – не столь уж важно.

Дальше - кадры средневекового сражения. Чёрная Германия побеждает и водружает свой флаг. Это отсылка к Тридцатилетней войне – в которой схлестнулись католики и протестанты и которая впервые расколола Германию по идеологическому признаку.

Тут исчезают последние сомнения в том, что именно олицетворяет собой Чёрная Диса. Она одета в средневековые германские рыцарские доспехи. Для немцев это важнее, чем цвет кожи: это символ избранной идентичности.[2]

Почему она чёрная? Потому что символ Германии – чёрный орёл на золотом фоне. Чтобы не было сомнений, в клипе есть соответствующий кадр, где диса изображается с крыльями.

Дальше – опять отсылка к Средневековью. Германию пожирают заживо церковники (явно католики), под столом творится что-то непотребное. Ну, это старые немецкие разборки с Римом.

После этого - драка Тиля Линдеманна и Рихарда Круспе. Это уже тридцатые годы, конфликты между правыми и левыми на фоне гиперинфляции. И тут же – взрыв и гибель дирижабля. Это гибель величайшего творения немецкого гения, дирежабля «Гинденбург». Заправленного водородов вместо гелия, потому что англосаксонские державы не продавали Германии гелий. «Понятно, кто виноват» - то есть это для немцев понятно, ага-ага.

Очень сильное впечатление оставляет сцена с гербом ГДР и Линдеманнов в роли Хонникера. Как и последующая сцена: Чёрная Германия с собаками в сопровождении вооружённой до зубов охраны.

Дальше идёт самое неинтересное, то есть отсылки к «нацизму» и тому подобному. Очень заметно, что раммштайновцы относятся к этой теме с иронией. Вешаемые заключённые и расстреливаемые (чуть позже) эсесовцы идут примерно в одну цену. Как и сожжение книг, и прочие штампы. Как и ФАУ, как и намёки на RAF. «Обязательный номер». Который, впрочем, отыгран мастерски.

Но самым интересным является не это. А финал, в котором диса рожает семь собак. Или волков – это неясно. То есть ясно: тут уже по всей сети пошли разъяснение, что это щенки очень редкой немецкой породы собак. Но вообще-то имелось в виду именно то, что обозначено в самом начале клипа: ВОЛКИ. Точнее – ВЕРВОЛЬФЫ, волки-оборотни, способные превращаться в людей. Суть Германии.

Что имеется в виду? Довольно простая мысль: Германия, может быть, повержена и мертва (клип кончается выводом хрустального гроба, в котором лежит мёртвая диса,на орбиту – аллюзия, видимо, на Илона Маска, выведшего на орбиту «Теслу»). Но вот НЕМЦЫ – как народ, как нация – живы. И ещё себя покажут.

Кстати, рефрен песни – слова "Deutschland, Deutschland uber allen". Тут вся соль в последнем слове. Не «Германия превыше всего», а «Германия над всеми». Что можно понять как описание последней сцены – трупа дисы, летящего в пустоте. Или как напоминание о том, что страна может быть повержена, но народ – нет. Пусть Германия как политическое образование подчинена Америке, но немцы – нет.

И они ещё покажут себя. Ещё покажут, ага-ага.

 

ПРИМЕЧАНИЯ

 

[1] Rubi Commey, актриса Берлинского драматического театра.

[2] Кстати, предупреждая дальнейшие вопросы – после римского начала в клипе нет упоминаний о внешнеполитических конфликтах Германии, только о внутренних. Авторы клипа демонстративно отворачиваются от «внешней» истории. Включая реальность мировых войн.

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