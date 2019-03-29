Итоги Рашенгейта

В прошлое воскресенье в Соединённых Штатах Америки были, наконец, подведены итоги так называемого рашенгейта (Russiagate) – то есть инициированного демократами расследования связей предвыборного штаба Трампа с Российской Федерацией и президентом Путиным во время американских выборов 2016 года.

Расследованием занималась команда специального прокурора Роберта Свана Мюллера, бывшего директора ФБР (2001-2013). Незадолго после его назначения на эту должность произошли супертеракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые изменили Америку. Именно при Мюллере был «Патриотический акт» (USA PATRIOT Act), который чрезвычайно расширил права ФБР. Под руководством Мюллера Бюро было реформировано, причём особое внимание было уделено усилению сотрудничества с ЦРУ и другими членами разведсообщества США.

Он принял пост при Буше, а оставил его при Бараке Обаме, который лично просил о продлении его полномочий. В общем, он имеет репутацию монстра (как и его однофамилец на аналогичной должности), но в хорошем смысле – это такая машина по производству законности любой ценой. про Мюллера говорят, что он предъявил бы обвинения и своей собственной матери, если бы она нарушила закон. Одни этим восхищаются, другие считают Мюллера чем-то вроде ерофеевского «п#дора, выкованного из чистой стали с головы до пят». Но все согласны с тем, что ежели и вправду что-то есть – старина Мюллер это отыщет.

Расследование должно было ответить на три вопроса.

Сотрудничал ли Трамп с РФ во время предвыборной кампании 2016 года. Вмешивалась ли РФ в предвыборную кампанию 2016 года. Препятствовал ли Трамп американскому правосудию в расследовании вопросов 1 и 2. [1]

Мюллер искал. Ему помогали 19 юристов, 40 агентов спецслужб. Было проведено около 500 обысков, опрошено столько же свидетелей и выдано 2880 судебных повесток.Команда Мюллера выдвинула обвинения против 34 человек и трех компаний. Сам Мюллер особенно не скрывал своей неприязни к Трампу и желания найти на него хоть что-то.

Ну что ж. Работали долго, тщательно. Роберт Мюллер потратил на своё расследование 675 дней. Оно обошлось американским налогоплательщикам по меньшей мере в $35 миллионов.

В результате был составлен доклад, направленный генпрокурору США Уильяму Барру. Который по его прочтению составил письмо и направил его Конгрессу (сам доклад Мюллера не опубликован и неизвестно, будет ли он опубликован когда-нибудь).

Суть доклада можно разбить на три части – отрицательную (ничего не нашли), положительную (вроде как нашли что-то) и нейтральную (очень хотели найти, не нашли, но оставили вопрос открытым).

МИНУС

Так вот, расследование Мюллера не обнаружило никаких свидетельств того, что Трамп или кто-либо из его помощников и сотрудников во время избирательной кампании не сотрудничал с Российской Федерацией, её спецслужбами или вообще какими бы то ни было россиянами.

ПЛЮС

При этом вина РФ во вмешательство в выборы всё-таки была подтверждена и считается теперь доказанной. Российское «Агентство интернет-исследований», известное как «ольгинская фабрика троллей» вроде как «сеяли недоверие среди американцев». Кроме того, РФ обвиняют в том, что её госструктуры успешно взломали компьютеры Демпартии и завладели её электронной перепиской.

Кроме того, часть обвинений в адрес американских граждан всё-таки удалось доказать. Пятеро американцев, в том числе бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн и бывший председатель избирательной комиссии Пол Манафорт, были приговорены к тюремному заключению.

НОЛЬ

Мюллер не смог предоставить достаточно убедительных доказательств того, что Трамп препятствовал деятельности американского правосудия. Но делать такой вывод он отказался: «В этом докладе нет заключения о том, что президент совершил преступление, но он его не оправдывает», - написал он. Это даёт надежду врагам Трампа снова вцепиться в него. Впрочем, у них и без этого хватит для этого поводов.

Собственно, об этом и статья.

То, что «русские» всегда были, есть и будут виновны во всём, в чём их захочет обвинить Запад – это и так понятно. Собственно, ненависть Запада к «России» (даже к тому обрубку настоящей Россiи, который сейчас портит собой карту мира) и обвинения русских во всех мыслимых грехах и соответствующие претензии всегда были одинаковыми, как у римлян к Карфагену: Carthago delenda est- Russia must die. Это повторяется и повторяется из века в век ad nauseam – чтобы эту тему больше никто не хотел обсуждать, а принимали как должное. Так было, так есть и так будет всегда, пока нас не всех не уработают. Это тривиально и неинтересно.

Точно так же тривиален и неинтересен тот факт, что Кремль никакой ставки на Трампа не делал в принципе. У кремлёвских была святая убеждённость – и не такая уж необоснованная – что вопрос о Хиллари решён на самом верху Мировой Пирамиды. Трампа воспринимали как мальчика для битья, нужного для того, чтобы ярче сияла божественная Хиллари. То, что в Америке сохранились какие-то проамериканские силы и что они сумеют сорганизоваться и притормозить Строгую Госпожу с её чудовищными планами (а планы демократов воистину чудовищны) – этого не ждал никто. В России 2016 года трамписты были смешными маргиналами, в основном из числа несистемных консервативных патриотов или вообще националистов. А на системном уровне уже было известно, кто будет переговорщиками с российской стороны, как будут строиться отношения – и т.д. и т.п. Учитывая, что российское «правительство» целиком состоит из либералов-хилларистов, верных детей Клинтонши, это и неудивительно. Трамп для нынешних кремлёвских владык – крайне неприятный партнёр. О чём свидетельствуют хотя бы антироссийские санкции, которые сами американцы называют «адскими».

Но это всё лирика. Гораздо интереснее другое. Несмотря на результаты расследования, никто из ненавистников Трампа не собирается складывать оружия. Они даже не особо огорчены. Ну то есть, конечно, было бы приятнее, если бы Трампа обвинили хоть в малейших сомниельных действиях. Тогда можно было бы начать процедуру импичмента. Которая, даже если бы ничем не кончилась, парализовала бы деятельность Трампа на весь оставшийся срок. А там и выборы – на которых победила бы страшная паучиха Клинтон.

Однако и сейчас всё у них шоколадно. Почему?

Во-первых, ничего ещё не кончилось. Расследование деятельности Трампа не прекращено. Этим занимаются ещё семь комитетов Конгресса, из которых шесть – из Палаты Представителей, которую контролируют демократы. Они попьют кровушки изрядно.

Во-вторых, уже опубликованные результаты дают повод вцепиться в них бульдожьей хваткой. Теперь демократы будут требовать публикации полного текста доклада, причэм немедленно. Скорее всего, это окажется невозможным, поскольку затронет слишком деликатные вопросы работы спецслужб. Демократы за это ухватятся и будут выть, как бешеные волки (уж это они умеют!), что от них «скрывают правду». И они легко убедят в этом американцев. Удалось же им убедить их, что самый успешный президент США за последние десятилетия – плохой президент. А они это смогли – рейтинг Трампа ниже, чем рейтинг Обамы в соответствующий период его каденции.

В-третьих, неважно, доказали там что-то или нет. Расследование продолжалось ДВА ГОДА. Все эти два года практически вся американская пресса поддерживала в американцах святую уверенность, что виновность Трампа, его сговор с русскими, докажут вот-вот. Что это исключительно дело времени. А так – всем честным людям и без того понятно, что Трамп – чудовищный мерзавец и подлец, что он сговорился с такими же чудовищными мерзавцами и подлецами (то есть русскими), чтобы обмануть народ Америки и делать свои чёрные дела. При этом всё время, каждый день, подчёркивалось, что Трамп – обманщик. [2]

Теперь вопрос: а как интеллигентный американец, которого каждый день кормили вот этим вот продуктом, может воспринимать новость, что никаких свидетельств контактов Трампа с русскими не было?

Прежде чем ответить на этот вопрос, напомню эпизод из русской истории – пока она ещё была русской.

Россiю уничтожили иностранные шпионы, подонки и дегенераты, именовавшие себя «революционерами». Делали они это как минимум полвека, но особенно разлакомились в последние десятилетия существования Имперiи. Тогда – благодаря заграничным деньгам и политтехнологиям – свято уверовали, что все беды России происходят от монархии. Всех русских монархов ненавидели, а Николая Второго ненавидели ЗАРАНЕЕ – ещё до того, как он был коронован. Вся его жизнь сопровождалась чудовищной, не имевшей аналогов в истории Европы клеветой, мегатоннами мерзости, выливаемой на его голову. Любая его удача воспринималась как препятствие на пути «прогресса», любая неудача и несчастье сопровождалась взрывом злорадного улюлюканья.

Однако во время Великой Войны антицаристская пропаганда попала в сложное положение. Было слишком ясно, что желать поражения Россiи и её порабощения немцами как-то странно. Впрочем, если бы Россiя воевала бы на стороне Германии, наша либеральная общественность (полностью и абсолютно контролировавшая общественное мнение) именно что желала бы поражения страны – чтобы победила святая прогрессивная Англия (духовно-финансовая мать всех российских свободолюбцев). Но такая дела: Россия воевала на стороне англо-французского блока. Оставалось одно – обвинить власть в том, что она тайно сотрудничает с немцами, чтобы помешать победе прогрессивных сил. Поскольку же Государя обвинить в сотрудничестве с врагом было как-то неудобно, обвинение переадресовали его супруге, Александре Фёдоровне. Которую стали называть «царицей-немкой» и распространять слухи, что у неё в будуаре стоит телеграфный аппарат для связи с Берлином, куда она и передаёт все планы русского командования.

Всё это было, разумеется, обычной военной пропагандой. Императрица даже не была немкой и уж точно не сочувствовала императору Вильгельму. Расследование, проведённое после февральской революции, пристрастное и ангажированное, не смогло представить никаких свидетельств её вины. И даже советская власть, поднаторевшая в клевете на убитого ею Государя, старалась именно эту тему особенно не поднимать. Потому что было слишком понятно: это ложь.

Так вот, нынешняя атака на Трампа один в один повторяет клевету на Александру Фёдоровну. С поправками на то, что США – демократическая страна и у Трампа есть хотя бы формальная возможность оправдаться, чего у Александры Фёдоровны не было.

Но главное даже не это. На самом деле тщательно раздутая ненависть уже не может быть погашена никакими оправданиями. Александру Фёдоровну ненавидели не за «телеграф в спальне» и не за то, что она «немка», а за то, что она была Императрица и супруга Государя. Если бы каким-то чудом ей удалось бы доказать, что она невиновна в том, в чём её обвиняют, её стали бы ненавидеть ЕЩЁ БОЛЬШЕ – именно за то, что она не оправдала ожиданий демократической общественности. И тогда бы ей приписали ещё что-нибудь –например, питьё крови из черепов революционеров. Потому что вся прогрессивная общественность ХОТЕЛА, чтобы она была в чём-то виновата – чтобы иметь легальный повод УБИТЬ ЕЁ И ДЕТЕЙ ЕЁ. О чём все «прогрессивные силы» и мечтали – о цареубийстве и истреблении царской семьи. Они хотели царской крови и в конце концов ей и упились. У некоторых, правда, случилось несварение желудка, но это было потом.

Трамп сейчас находится ровно в той же ситуации, с поправками на эпоху. Доказательства невиновности Трампа только распаляют ненавистников Трампа, и они с утроенной силой примутся обвинять его в каких-нибудь нелепых и диких грехах. Например, президента США обвиняют в «мизогинии» (буквально – «ненависти к женщинам»), «глупости» или просто оскорбляют его – например, называют «absolute dumb shit». Доказательства тут не нужны – важно поддержание градуса ненависти и ощущения своей силы и сплотки. Вся американская сволочь сбилась в кодлу и счастлива скотским единством – против последнего американца, который спасает свою страну от неё.

В 1905-1917 ровно то же самое чувствовала наша «прогрессивная общественность». Управляемая местными подонками и заграничными шпионами. Той же самой страны, которая когда-то убила Россiю (ударом в спину), а теперь собирается свести счёты со своей бывшей колонией.

Я не злой человек и не желаю США судьбы Россiйской Имперiи, хотя американцы это в общем и целом заслужили. Однако уж слишком красноречивы аналогии.

[1]Это обвинение в адрес Трампа было выдвинуто после того, как Трамп уволил преемника Мюллера на посту директора ФБР, Джеймса Коми, врага Трампа, обвиняющего Президента в том, что тот хотел «уничтожить ФБР».

[2]Обвинения Трампа в обмане – это вообще отдельная песня. Например, все критики Трампа с удовольствием повторяют, что он выполнил куда меньше предвыборных обещаний, чем тот же Обама. При этом единственной причиной их невыполнения был массовый саботаж и противодействие «оппонентов Трампа», которые грудью встают, чтобы Трамп не мог ничего сделать. Чего они и не скрывают – и более того, гордятся и похваляются этим. Разумеется, в условиях фактического двоевластия Трамп не может сделать столько же, сколько единолично и самодержавно правивший Обама, всякая критика которого тут же объявлялась «расизмом».



