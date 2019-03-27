Коммунальные платежи в России увеличились вдвое за полтора года

Суммы платежей за коммунальные услуги россиян за последние полтора года увеличились вдвое. Об этом сообщают аналитики производителя контрольно-кассовой техники и программного обеспечения "АТОЛ". Такой вывод им удалось сделать, проведя изучение более 20 млн платежей на сумму свыше 34,5 млрд рублей, совершенных в период с июля 2017 по февраль 2019 года.





Как утверждают специалисты АТОЛ, размер среднего ежемесячного онлайн-платежа за электроэнергию в 2019 году по сравнению с 2017 годом вырос вдвое и составил 1,6 тыс. руб. Ежемесячный платёж за тепло увеличился в 1,5 раза до 2216 рублей. Онлайн платеж за воду увеличился в 1,4 раза, до 662 рублей.





Напомним читателям, что совсем недавно глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что за большинство коммунальных платежей население страны переплачивает примерно 100% себестоимости, то есть услуги ЖКХ обходятся гражданам страны вдвое дороже их себестоимости. «Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным мoнстрам, — это всё чушь собачья. Мы давно им всё переплачиваeм», — не без оснований заявил глава ФАС.





Чиновник также отметил, что на деньги, полученные в результате переплаты, руководители управляющих компаний содержат различного рода рестораны и личные дома отдыха.





АПН следит за развитием событий.







