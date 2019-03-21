Центризбирком заблокировал передачу мандата Алферова Павлу Грудинину

ЦИК РФ отказалась передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину. Ранее решение о том, чтобы передать мандат, освободившийся после смерти академика Жореса Алферова, Павлу Грудинину, принял президиум ЦК КПРФ.

Сразу несколько представителей ЦИКа во время заседания не поддержали передачу мандата Грудинину. По словам чиновников, одной из причин такого решения является то, что во время выборов 2016 года у Грудинина были счета в зарубежных банках, хотя он подписал бумагу о том, что таких счетов у него нет.





В результате большинство голосов членов ЦИК оказались против передачи депутатского мандата Грудинину.





Теперь КПРФ должна предложить другого кандидата. Отметим, что глава партии Геннадий Зюганов пообещал, что организация будет «отстаивать свое право» выдвигать своих кандидатов.





Любопытно, что председатель ЦИК Элла Памфилова не была на этом заседании, но прислала сообщение, в котором поддержала решение об отказе передать мандат Грудинину.





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