С прилавков российских магазинов может исчезнуть алкоголь
- 15.03.2019, 20:31,
- Новости
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Представители Минздрава РФ поддержали идею депутатов Госдумы убрать алкоголь с открытых прилавков магазинов по аналогии с сигаретами.
Свои доводы и позицию ведомство изложило в обращении на имя зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля. Об этом сегодня сообщает телеканал «Дождь».
«Даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают уровень насилия и вреда, причиняемого другим лицам помимо потребляющих алкоголя», — утверждают чиновники.
Напомним читателям, что ранее депутаты уже предлагали продавать спиртное так же, как и сигареты — в специально отведенных местах, содержание которых не видно покупателям.
АПН следит за развитием событий.