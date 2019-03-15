С прилавков российских магазинов может исчезнуть алкоголь

Представители Минздрава РФ поддержали идею депутатов Госдумы убрать алкоголь с открытых прилавков магазинов по аналогии с сигаретами.





Свои доводы и позицию ведомство изложило в обращении на имя зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля. Об этом сегодня сообщает телеканал «Дождь».





«Даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают уровень насилия и вреда, причиняемого другим лицам помимо потребляющих алкоголя», — утверждают чиновники.





Напомним читателям, что ранее депутаты уже предлагали продавать спиртное так же, как и сигареты — в специально отведенных местах, содержание которых не видно покупателям.





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