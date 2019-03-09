К празднику 8 марта! «Одна фраза» или еще раз о сексе и любви.

Это на самом деле реальная история. Мой приятель - Леня – обычный парень из Ленинграда. Лет двадцать тому назад, в середине 90-ых, Леня иммигрировал из России вместе с женой Катей, которую помню высокомерно - умной. После недолгих перемещений оказался в США. За прошедшие годы Леня родил двух дочерей, получил американское гражданство и стал вполне успешным гражданином. Свой дом в Нью-Джерси. Высокооплачиваемая работа. Жена – домохозяйка. Жизнь, можно смело сказать - удалась.

Что может случиться невероятного с таким типом? Еврей из интеллигентной ленинградской семьи, прекрасный муж и отец, ценный специалист, человек высокой культуры, морали и нравственности.

Другими словами: рядовой, скучный, состоятельный американский обыватель. И вдруг…

Регулярно Лёня летал в командировки по всему миру. Работа такая. И вот, однажды, Лёня летит куда-то, с пересадкой где-то. Детали тут не важны. Подходит Леня к стойке авиакомпании «Эмирейтс» (Emirates Airline). За стойкой стоит нереальная красотка. Абсолютно черная, в смысле, негритянка. Что довольно обычно для «Эмирейтс». Ничего не подозревающий Леня, подает ей свой билет и вежливо спрашивает:

- Скажите, плиз, милая девушка, когда у вас следующий рейс в такой-то город?

Девушка мило улыбается, смотрит в свой компьютер и говорит:

- Через четыре часа.

Леня расстроенно интересуется, на всякий случай, риторически:

- А что, нет ли у вас чего-нибудь получше?

И тут… Леня слышит в ответ всего одну фразу, которая, однако, полностью меняет всю его жизнь. Всю его размеренную и скучную американскую жизнь! Одну фразу! Что невероятно и невозможно и не может быть никогда.

Черная красавица внимательно смотрит на него, неожиданно протягивает руку, легко касается его руки, делает паузу, а затем говорит тихо и смущенно:

- Да, может быть и есть что-то получше, но…это только для вас, исключительно только для вас, да, только и только для вас… есть рейс …через 28 часов, а моя смена заканчивается через двадцать минут…

Уверен, что эта фраза была у нее домашней заготовкой, наверняка она говорила ее не раз всяким разным мужчинам и, конечно, многие из них падали к ее ногам.

Леня подождал ее 20 судьбоносных минут, затем они отправились в отель, где безотлагательно занялись сексом или любовью, как кому нравится это называть. И провели они вместе целую ночь, полную любви и ласки.

Что тут невероятного? А то, что после этой ночи, добропорядочный семьянин Леня бросил свою семью и женился на этой черной кенийке! Да, она оказалась из Кении. Из народа «кукуйю». Что она предложила ему той первой их ночью, чем приворожила - остается только гадать.

Кенийские красавицы.





Мисс Кения 2014 года.

Но это не всё. И с Лёниной женитьбой произошла история совсем неординарная. Через некоторое время, когда Лёня уже жил с кенийской красавицей, она «вдруг» забеременела и потребовала, чтобы он женился на ней, угрожая абортом и расставанием навсегда. Лёня согласился, более того, вдруг выяснилось, что он «давно мечтал» об этом.

Но оказалось, что тут не все так просто. Отец невесты должен дать благословение на брак. Без этого нельзя никак. И они полетели в Кению. В Найроби. Позже Лёня вспоминал:

- Всё, что вы когда-нибудь слышали или читали о расизме, забудьте навсегда. Вы наивно думаете, что расизм – это легкая неприязнь или культурно окрашенная природная ксенофобия. С настоящим, фанатическим и неприкрытым расизмом я столкнулся в лице моего будущего тестя. По отношению, естественно, к белым людям.

Отец невесты был потрясен выбором дочери. Он, не стесняясь, на неплохом английском, (официальные языки Кении английский и суахили) объяснил Лёне, что белые люди – это вообще не люди, а так – грязь под ногтями. Папа горько сожалел, что допустил ошибку в воспитании дочери, если она спуталась с белым уродом. Леня молчал, руководствуясь заранее данной ему инструкцией поведения. Тысячелетняя еврейская скорбь помогла ему спокойно терпеть излияния кенийского расиста.

Однако, делать нечего. И папа невесты предложил жениху испытание. Как в сказке. Пройдет испытание – получит в жены дочь кенийского негра - расиста, нет – пусть убирается прочь и будет проклят! Причем проклятие будет страшным и ужасным. Леня, кстати, очень сомневался по поводу действенности кенийских проклятий в адрес евреев, но промолчал.

Оказалось, что папа очень богат. По кенийским меркам, разумеется. У него было свое стадо овец и коз! Довольно значительное. Его пастухи пасли это стадо круглогодично в районе озера Виктория и в Великой рифтовой долине. Испытание заключалось в том, что Лёне надо было отправиться к этому стаду и пасти его вместе с тамошними пастухами. Месяца три. Если выдержит, то докажет, что он тоже является человеком, как минимум. Но с перспективой стать когда-нибудь полноценным представителем рода человеческого.

Напомню, это абсолютно правдивая история. Такого не придумаешь. Так вот, Лёня отправился пасти овец и коз. Вернее, его туда отвезли на внедорожнике. Какова же должна быть сила любви, если питерский еврейский маменькин сынок отправился пасти козлов и баранов к черту на рога в Великую рифтовую долину? (Рифт – это гигантская впадина в земной коре). Позже Лёня часто вспоминал, что батрачил недалеко от национального заповедника с символическим названием «Ворота Ада»!

Волей – неволей, Лёня где-то месяц жил и трудился в абсолютно антисанитарных условиях. Это, видимо, оказалось очень тяжелым испытанием, поскольку позже Леня наотрез отказывался рассказывать о своем пастушеском опыте.

Через месяц Лёнина возлюбленная приехала его навестить на том же внедорожнике. Вместе с ней Лёня незамедлительно вернулся в цивилизованный мир. Отцу невесты Лёня в самой категорической форме заявил, что испытание закончилось, хочет того черный папа или нет. И молодые стремительно улетели в Нью-Йорк.

Полагаю, что черный папа всё же дал благословение. Сейчас Лениной дочке уже пять. Живет Леня со своей женой - красавицей кенийкой в Нью-Йорке, похоже, что счастлив.



