Дело о разглашении гостайны судьей Антониной Смольковой может стать прецедентным для Нижнего Новгорода

В отношении бывшей судьи и заместителя председателя Арбиражного суда Ростовской области Антонины Смольковой возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны. Об этом 1 марта сообщили ростовские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Судья Антонина Смолькова вела работу по иску спецслужб к Росреестру, уточняет издание «Аргументы и факты – Ростов». Ряд материалов данного дела были засекречены, однако судья при работе с ними создала условия для знакомства с этими документами неограниченному кругу лиц. На этом основании она подозревается в разглашении гостайны, за что может последовать наказание до 4 лет лишения свободы.

Антонина Смолькова работала в Арбитражном суде с 2010 года, а с 2012 года стала заместителем председателя. В декабре 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по представлению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Смольковой, после чего она написала заявление об отставке.

Напомним, что в январе 2019 года скандал с возможным разглашением гостайны судьей в ходе заседания разгорелся в Нижнем Новгороде. В ходе рассмотрения в Нижегородском районном суде уголовного дела, обвиняемыми по которому являются экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и бывшие сотрудники МВД Евгений Воронин и Роман Маркеев, адвокаты Воронина обратили внимание на наличие в материалах дела документов, на которых наличествуют грифы «Секретно» и «Совершенно секретно» и отсутствуют отметки о рассекречивании данных документов. В числе таких документов, как стало известно в ходе заседания, данные личных дел оперативных сотрудников МВД, как бывших, так и действующих, а также документы, регламентирующие проведения оперативного эксперимента, в связи с которым предъявлено обвинение, и более общие сведения о порядке разработки и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В этой связи адвокат Андрей Юдин заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании и о передаче дела для рассмотрения в Нижегородский областной суд, поскольку закон императивно требует, чтобы любые дела, связанные с гостайной, рассматривались по первой инстанции судами Субъектов Российской Федерации. Председательствующая на процессе судья Екатерина Кислиденко объявила перерыв на несколько дней, после чего представитель государственного обвинения Елена Шкаредная предоставила суду на обозрение письмо из ГУВД, в котором, как объявила председательствующая, сообщалось, что данные документы ранее были рассекречены. При этом процитированное письмо не было предоставлено для ознакомления защите и не было приобщено к материалам дела. Однако судья вынесла решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Юдина.

Высказывая возражение на это решение судьи, Евгений Воронин сказал прямо: «Ваша честь, вас обманули. Я знаю, как рассекречиваются документы, по мне конкретно это может произойти только комиссионно или после моей смерти. Но то, что мы услышали сегодня, означает, что вас обманули».

С возражениями на решение судьи выступили и другие подсудимые и их адвокаты, указавшие на недопустимость рассмотрения материалов с грифами секретности и могущих содержать гостайну в открытом заседании в присутствии неопределенного круга лиц, а также журналистов, достаточно подробно освещающих ход каждого заседания в СМИ.

«То, что в материалах дела находятся документы с грифом «Секретно» и «Совершенно секретно», я думаю, что уже стало очевидно для всех. Что суд не имеет никакого права рассматривать это дело, а обязан передать его по подсудности в суд субъекта, в областной суд, — это тоже, на мой взгляд, очевидная вещь, — заявил журналистам адвокат Шота Горгадзе, слова которого приводит Regnum. — Но меня здесь удивило другое — то, что государственные обвинители в количестве трех человек утверждали, что там нет секретных материалов и все материалы рассекречены, и они продолжали это утверждать ровно до тех пор, пока им защита не указала номера страниц в каждом томе, где находятся секретные документы».

Эту же тему в прямом эфире радиостанции «Вести ФМ» прокомментировал ведущий программы «Полный контакт» Владимир Соловьев. Известный журналист заявил, что надо проводить расследование, найти и наказать виновных.

«Согласно ответу, засекреченных документов в материалах дела нет. Копии тех, что в деле имеют гриф «Совершенно секретно», были ранее рассекречены, просто штамп на документе не поставили. Ну вот какой уровень наглости? То есть что это, люди совершают служебные преступления, подлоги? Это какой уровень наглости должен быть? Ну и что, какой-нибудь судья в эту чушь поверит? Что значит штамп забыли поставить? Значит, надо проводить расследование, виновные должны быть наказаны, найдены», - сказал Владимир Соловьев.

После этого в ходе судебных заседаний Евгений Воронин и адвокаты не раз пытались вернуться к теме разглашения гостайны, однако суд неизменно отвечал, что данное ходатайство уже разрешено и в его удовлетворении отказано. При этом суд все же провел одно заседание в закрытом от СМИ и слушателей режиме, когда допрашивались свидетели из числа сотрудников МВД и прокуратуры. Однако содержание их показаний стало известно неопределенному кругу лиц, поскольку участники процесса в судебных прениях вынуждены были ссылаться на показания генерала полиции Виктора Цыганова, следователя Молькова и других.

После того, как стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Антонины Смольковой, нижегородские юристы и журналисты обсуждают последствия возможного разглашения гостайны в ходе процесса в Нижегородском районном суде.

«Оснований проводить прямые параллели с этой ситуацией не имеется. Но она полностью подтверждает справедливость наших опасений относительно серьёзности последствий возможности разглашениях гостайны по делу Олега Сорокина», - сказал журналистам адвокат Дмитрий Артемьев.



