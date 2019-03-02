Шнур - это анекдот: как можно в Государственной Думе без анекдотов?

Сразу к делу. Точнее, к скандалу.

Знаете ли вы, что общего между подавляющим большинством русских писателей, музыкантов, актёров и дипломатов, а также генералом Камбронном, поэтом Гюго, композитором Люлли, режиссёром Михалковым, Сарой Бернар и Фаиной Раневской ?

Всех этих людей единит мощнейший талант, безоговорочное признание современниками и потомками, а также неотъемлемое пристрастие к обсценной лексике.

Уточню: к обсценной лексике в определённом контексте. То бишь, при оправдывающих её необходимость обстоятельствах.

Если у вас есть чувство юмора и вы в состоянии оценить добротный анекдот, вы конечно знаете, какой несравнимой ни с каким эвфемизмом силой может поражать одно точно употреблённое в ситуации матерное слово, по сравнению с целым букетом других описательных возможностей целого языка.

Предупреждая праведное возмущение, поясню : нет, это не аполoгия русскому мату и не панегирик творческому человеку Шнурову. Хотя и тот и другой к теме статьи имеют самое непосредственное отношение.

Которые сутки пылают станицы, возмущаясь безобразной провокацией непонятно каких тёмных и недружественных российскому государству сил: Шнура пригласили в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, а он взял и согласился.

И теперь такое впечатление, что ни пригласившие, ни возмутившиеся не знают, что с этим делать и как дальше жить.

То ли он в зале заседаний материться с кафедры начнёт в прямом эфире. То ли мат окончательно канонизируют, введут в толковые словари и бестолковые школьные программы.

Сети и передовицы кишмя кишат Шнуром и причитаниями. Только ещё не проснувшийся и запоздалый не перепостил демотиватор с вечной шуткой про прачечную и министерство культуры.

Кстати, прежде чем двинуться дальше по прейскуранту, вспомним уж и о министрах, пока не затопталось : по свидетельствам очевидцев, самой известной матершинницей среди министров культуры была Фурцева.

А вот пальму первенства между великими русскими актёрами, режиссёрами и актрисами до сих пор невозможно поделить - столько достойных людей, списком наград которых захлёбываются энциклопедии, имеют залуженное право на неё претендовать.

Про писателей, исполнителей, политиков, генералов и даже великих дипломатов не стоит и заикаться.

И чтоб уж никого не оставлять за бортом, следует нырнуть и в самые дебри всемирной истории и вытащить на гарпуне порицания ослепительно славные имена, зарекомендовавшие себя в числе всего прочего, как заслуженныx и заядлыx матерщинников (см.второй абзац, где упомянута даже не верхушка айсберга, но песчинка в океанах страстей).

Все эти люди в общественный совет при комитете Госдумы по культуре войти не успели, но имя своё и достижения в истории потребностью материться не замарали.

А главное, ничуть не умалили ни собственного ни чужого достоинства и никоим образом не нaвредили культурной репутации собственных стран и народов.

Что касается появления в совете и комитете по культуре "матерщинника Шнурова", как некоторые особо возмущённые заголовки его обозначают, то менее всего стоит по этому поводу увещевать почтенную публику призывами разного рода "экспертов" наполнить совет и комитет совсем другими людьми (именно такая формулировка мне попалась среди сонма возмущённых публикаций): вместо одного Шнурa, "эксперт" рекомендует целый букет безусловно замeчательных актёров и одну певицу, прославившуюся в 90-х песней про ягоду-малину и ныне проживающую на Канарских островах...

Спорить о творчестве г-на Шнурова и его влиянии на современную русскую культуру (которую он, на мой взгляд, весьма объективно и очень талантливо отражает и дополняет одновременно), в данном контексте совершенно бессмысленно, если только не признать сходу, что нравится он или не нравится многим или некоторым, но учитывая несомненный резонанс от каждого его выхода на арену культурных гладиаторов, считаться с ним придётся не только любителям, но и ненавистникам.

А это, собственно, и является самой веской причиной его появления в совете и комитете, занимающимися культурными вопросами.

И здесь мнe кажется необходимо с первой попытки успокоить нечестные по сути опасения некоторых "пуристов" о проникновении страшных шнуровских тенденций в образование (школьное и дошкольное!..).

Если у вас есть чувство юмора, вы, наверняка и давно уже поняли, что Шнур - это хороший анекдот, очень правдиво отражающий не всегда приглядную и далеко не культурную, но действительность. В чём, собственно, и зарыт смысл всех тело и мыследвижений, питающих само понятие "культуры" - что вижу, о том пою.

Шнур - это такое удачное словцо (или сразу несколько...), которое очень достоверно показывает окружающую нас с вами культуру, без ненужных обходных и фальшивых эвфемизмов.

И это совершенно не означает, что появление Шнура в совете и комитете послужит призывом к молодым и старым поколениям россиян делать, как он или узаконить употребление обсценной лексики на государственном уровне.

Возмьётся ли кто-нибудь отрицать, что на всех остальных уровнях эта лексика и так всегда была и останется узаконенной ?..

Даже согласившись принять как аксиому, что школьники и дошкольники о существовании русского мата, без Шнура, и не догадываются, а если их должным (шнуровским) образом просветить, то они незамедлительно начнут употреблять, поскольку дети есть дети, всё в рот тащили и будут тащить, - позвольте напомнить самую мудрую на мой взгляд притчу Василия Сухомлинского, как раз на эту тему - про Соловья и Жука, попросивших у Девочки рассудить, нужен ли миру прекрасноголосый Соловей, или мешающий его гармонии своим немелодичным жужжанием Жук.

« — Пусть будут и Соловей и Жук, — ответила Девочка. И подумав, добавила: — Как же можно, без Жука? »