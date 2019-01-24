Токсичные именины в «Арашуков-Пэласе»

В минувшие выходные в роскошном SPA-отеле «Адиюх-Пэлас» в Карачаево-Черкессии с размахом прошло празднование 59-летия бывшего главы ОАО «Ставрополькрайгаз» Рауля Арашукова. Хозяин этого вечера приехал на собственное торжество в респектабельном автомобиле в сопровождении машины ДПС с номером А 0002 09. По законодательству сотрудники ДПС имеют право сопровождать лишь первых лиц регионов, но для «газового короля», хотя и бывшего, в республике делается исключение.

Слух именинника специально из Москвы прилетел услаждать первый тенор России певец Николай Басков, который исполнил несколько песен на черкесском языке, включая арию «Есть единственный всевышний – Аллах».





Среди аплодирующих как Баскову, так и виновнику торжеств, были замечены топ-менеджеры Газпрома, многочисленные чиновники, депутаты, предприниматели, а также и силовики. Так, с подарками прибыл и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Генерал-следователь не только поздравлял именинника с пожеланиями здравствовать, но и под эстрадные мелодии лихо танцевал вместе с сыном знатного газовика - сенатором Рауфом Арашуковым.









Пикантность этого события заключается в том, что правоохранительные органы как раз в это время проводят проверки газораспределительных компаний региона на предмет злоупотреблений. Поскольку Рауль Арашуков, являющийся в настоящее время советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». считается в КЧР «газовым королем», то первый спрос за незаконные финансовые схемы в местных компаниях «Газпром-межрегионгаз» - с него, с именинника. В республике поговаривали, что в связи с нависшими над ним тучами Рауль Туркбиевич был вынужден спешно покинуть Карачаево-Черкессию, а то и вообще территорию РФ. Авторитетного предпринимателя и управленца действительно долгое время не было ни видно, ни слышно. Но, оказывается, Арашуков-старший если и скрывался, то в своем именитом SPA-отеле, в котором в минувшем августе отдыхал, кстати, сам председатель СКР Александр Бастрыкин. Фотографии руководителя ведомства – сидящим в советском «жигуленке» с надписью «милиция», стоящим возле ретро автомобилей, которые украшают огромную территорию отеля «Адиюх-Пэлас», и другие снимки - обошли многие интернет-ресурсы и телеграмм-каналы.





Этот оздоровительный комплекс, который Арашуковы выстроили на газовые деньги и приватизировали, иногда в шутку называют «Арашуков-пэлас». SPA-отель в живописной долине в 800 метрах над уровнем моря многое повидал за годы службы семье Арашуковых. Однако то, что глава Следственного управления СКР плясал с фигурантом дела, которое расследует Следственный же комитет, для мраморных стен этого дворца наверняка было в диковинку. Сын именинника Рауф Арашуков является фигурантом уголовного дела об убийствах лидера молодежной организации «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Осенью прошлого года в связи с широким общественным резонансом, вновь открывшимися обстоятельствами и заявлениями родственников убитых расследование этих давних дел перешло в центральный аппарат СКР в Москву под личный контроль Александра Бастрыкина. До этого они лежали фактически под сукном в подразделении Следственного комитета по СКР КЧР, возглавляемом генерал-майором Казбеком Булатовым.





Однако с вмешательством столичных сыщиков расследование, которое буксовало почти десять лет, вроде бы вначале пошло на лад. Так, был допрошен и, будучи изобличенным в преступлении, дал признательные показания некий Расул Аджиев, который сообщил, что получил заказ на убийство от сенатора Рауфа Арашукова через мужа своей сестры - исполнительного директора «Ставропольгоргаза» Руслана Агоева.

В этом нет ничего удивительного: практически все организации «Газпром-межрегионгаза» в Карачаево-Черкессии и соседних регионах возглавляются либо контролируются семьей Арашуковых. Однако после показаний убийцы газовику Агоеву пришлось бежать из страны предположительно в Арабские Эмираты, где у Арашуковых давно обустроен второй дом. В минувшем декабре Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать Агоева, но до объявления его в международный розыск дело почему-то пока не дошло.

Что касается сенатора Рауфа Арашукова, то его надежно оберегает от следствия иммунитет члена Совета Федерации. Впрочем, по инициативе общественных движений Карачаево-Черкессии идет сбор подписей под петицией об отзыве этого сенатора из верхней палаты парламента: к концу прошлого года документ набрал уже восемь тысяч голосов.

Но присутствие Рауфа Арашукова в рядах российского Сената - не единственное препятствие для объективного следствия и правосудия. Арашуков-старший мог подключить в свою защиту так называемый административный ресурс. Как рассказал, по словам очевидцев, сам именинник своим близким гостям на праздновании дня рождения, по его просьбе в историю на стороне авторитетного газового семейства вмешался сам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер . Будто бы главный газовик страны самолично просил за Арашуковых у президента. Если судить по размаху и веселью, царившему 18 января в фамильном SPA-отеле «Адиюх-Пэлас», то поход Миллера удался, а председатель СКР с некоторых пор, похоже, почему-то устранился от обещанного ранее контроля за резонансным делом.

Такая версия кажется недалекой от истины еще и потому, что объясняет открытое участие генерала СКР в танцах и здравицах в честь Арашукова. Вряд ли бы и.о. руководитель Следственного управления СК России по КЧР Казбек Булатов осмелился участвовать в совместных торжествах вместе с фигурантом уголовного расследования, которое ведет его ведомство, если бы ему не были заранее известно отношение к этому делу на самом наверху. Хотя подобное участие, безусловно, является абсурдным и бросает тень на деятельность ведомства. Что ж, так или иначе именитые отец и сын из Хабезского района показали, каким им видится отечественное правовое поле, а тенор Басков за солидный гонорар закрепил в представлении общественности такое понимание.



