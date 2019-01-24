Госдума готовит новую реформу местного самоуправления

Российские чиновники готовятся к новой большой реформе местного самоуправления. Главная суть преобразований - это создание муниципальных округов как нового вида муниципальных образований.





«Муниципальный округ — три и более объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.





На сегодняшний день по закону можно создавать только городские округа. В случае, если реформа будет утверждена, городским округом может быть признан только такой округ, в котором не меньше двух третей населения живет в городах. Стоит отметить, что далеко не все существующие городские округа соответствуют этому требованию.





При разделении городских округов из их состава будут выделять муниципальные округа. Таким образом, те городские округа, которые не будут удовлетворять принятым требованиям, будут преобразованы в муниципальные округа. Сельские поселения, попавшие в такие округа, потеряют свой статус самостоятельных муниципальных образований и останутся без права выбора своих глав.





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