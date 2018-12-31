Собирательство старинных антикварных книг. Рекомендуемый базовый список литературы для домашней библиотеки.

Между коллекционером и инвестором невозможно провести границу. В этой статье мы постараемся дать краткие рекомендации собирателю – инвестору русской старинной книги. Мы будем говорить только о старых антикварных книгах, изданных до 1917 года. О роскошных, иллюстрированных книгах, о книгах в изумительных переплетах. Увы, за последующие сто лет книгоиздательское искусство так и не достигло дореволюционного уровня. Достаточно взять в руки старую книгу, чтобы понять – это «Вещь»! Такая книга обладает абсолютной красотой: совершенная гармония пропорций, тонкая кожа переплета, нежная выпуклость бинтов, потемневшее червонное золото обреза. Откроем книгу: причудливый узор дублюры, фантастичный орнамент форзаца, отлив шелка закладки - ляссе, мерцание каптала, белизна веленевых страниц, четкость и безупречная красота шрифта и слова, слова, слова…

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Понятием «Слово» переводили греческое понятие «Логос». А под Логосом подразумевали и закон всемирного развития, и некую Высшую Силу, управляющую миром. Книга несет Слово, передавая его из поколения в поколение. Потому Книга реально наделена мистической, волшебной силой.

Опустимся на грешную землю. Статистика аукционных продаж на Christie`s и Sotheby`s показывает, что инвестиционная привлекательность антикварных книг занимает вторую позицию после живописи.

Русская антикварная книга была и остается объективно надежным вложением средств и цены на антикварные издания продолжают медленно, но неуклонно расти. Согласно статистике российских экспертов, стоимость отдельных изданий может увеличиться в 7-10 раз в течение одного десятилетия.

Рынок букинистики консервативен и не подвержен влиянию моды, поскольку подразумевает личную увлеченность: любовь к книге и страсть к собирательству. Потому кризис, который мы сегодня наблюдаем, не может серьезно изменить устоявшуюся систему ценообразования.

Итак, какие факторы делают антикварную книгу инвестиционно привлекательной?

В первую очередь, стоимость книги определяется ее состоянием. Это внешний вид и сохранность книги, наличие обложек, комплектность экземпляра. Например, кожа, которую использовали для 86 переплетов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907) была пересушена. В результате у многих томов часто отсутствуют верхние части корешка. К сожалению, не все книголюбы в курсе, что книгу нельзя вынимать с полки, цепляя ее за корешок. Надо положить палец на верхний обрез книги и только так тянуть ее на себя. Сегодня 86 томов этой энциклопедии с оторванными корешками можно купить за 500 дол., а в идеальном виде стоимость доходит до 10 тыс. дол. И это при идентичном наличии томов и страниц. Кстати, эта энциклопедия в разделе истории, биографий и проч. направлений совсем не устарела. И телевидение обычно показывает выступления Президента или Премьера нашей страны именно на фоне «Брокгауза». Видимо, ничего более красивого и представительного в России так и не издали.

Необходимо обращать внимание на библиотечные печати, которые обычно ставились на титульном листе и на 17 странице. Наличие печатей снижает стоимость книги. Допускаются печати частных и многих дореволюционных библиотек. Более того, частные печати и экслибрисы могут повысить стоимость книги. Оставленные на полях заметки великих людей, а также автограф автора увеличивают цену книги в разы.

Ценность экземпляра, разумеется, зависит от оригинального переплета, который может быть отдельным произведением искусства. Такие художественно выполненные переплеты представляют самостоятельную ценность и часто являются предметом особого собирательства.

В конце XVIII - начале XIX веков многие книги начали выпускаться с печатной издательской обложкой. Тогда книги переплетались ручным способом, поэтому каждый вариант переплета является единственным в своем роде. Также в эти годы было нормой выпускать книги без переплета. Покупатель переплетал их в зависимости от своего финансового положения и вкуса. Самые известные мастера-переплетчики того времени – это петербуржцы Э. Роу, В. Нильсон, А. Шнель, А. Петерсон, москвичи А. Петцман и З. Тарасов. Переплеты этих мастеров практически совершенны и являются непревзойденной вершиной художественного мастерства.

Самые простые переплеты изготавливались из гладкой телячьей кожи. Во второй половине XIX века для недорогих переплетов применяли хорошо окрашивающуюся кожу овцы, козы и коня. Переплеты для массовых изданий изготавливались также из свиной, тюленьей кожи и юфти. Позже стали использовать переплеты из картона, а потом и из коленкора. Коленкор был изобретен в Англии, а в середине XIX века появился в России. Еще позже начинают использовать ледерин. (После 1914года было уже не до переплетов, началась первая мировая).

И наконец, необходимо тщательно проверить книгу на наличие ксерокопированных вставок. Особенно титульного листа и 17-той страницы по вышесказанным причинам. Сегодня уровень копирования очень высок, однако существуют практически неразрешимые трудности с подбором идентичной бумаги.

Перейдем от формы к содержанию. Какая тематика книг наиболее востребована сегодня? Это книги по истории и искусству, по охоте, роскошно изданные книги. Богато иллюстрированные собрания сочинений великих наших писателей. Как правило, ценятся книги, содержание которых не устарело. Книги энциклопедического толка. Первые прижизненные издания классиков русской литературы, разумеется, весьма не дешевы, но это особая тема, которую мы тут не затрагиваем.

Дорогие книги растут в цене быстрее дешевых и, следовательно, наиболее привлекательны с точки зрения инвестиций. Риск приобретения подделки практически отсутствует. Книги, в отличие от другого вида антиквариата, подделывать экономически невыгодно. Самое неприятное, с чем может столкнуться покупатель, это ксерокопии нескольких страниц, о чем мы уже ранее предупреждали.

Потенциальный коллекционер старых книг должен помнить, что не стоит приобретать неполные комплекты, т.к. это снижает стоимость в разы, даже при отсутствии хотя бы одного тома. Бывают и исключения. Например, в 6-томной «Истории русского искусства» И. Грабаря отсутствует 4-ый том.

Можно прогнозировать, что санкции будут способствовать увеличению предложений антикварных книг на рынке. На рынке появятся книги, купленные до кризиса. Все хотят получить максимальную цену при продаже, но видимо кризис затянется и людям придется соглашаться на реальные цены. Закон «покупай в кризис» действует, как и всегда.

Тщательно составленная и каталогизированная библиотека всегда найдет своего покупателя и уйдет по гораздо более высокой цене. Начинающему собирателю очень поможет компетентный и надежный советник.

И в завершение, напомним всем, кто думает о своих детях: без чтения нет развития речи и нет развития интеллекта. Другими словами: чем больше слов знает человек, тем он умней. Ибо не слово – продукт мысли, а наоборот - мышление плод речи. В мозге человека нет центра или зоны мысли, а вот центры или зоны речи действительно есть (т. наз. зоны Брока и Вернике). Мышление, сознание, воля, личность – это сложные производные речевой функции. Без речи их нет и быть не может.





Рекомендуемый базовый список литературы для домашней библиотеки.

Энциклопедии

1. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь 86томов

2. Леер. Энциклопедия военных и морских наук 8т.

3. Военная энциклопедия 18

История

1. Гельмольт. История человечества 9

2. Егер. Всеобщая История 4

3. Карамзин. История государства Российского 12

4. Соловьев. История России с древнейших времён 29

5. Нечволодов. Сказания о русской земле 4т.

6. Пфлут-Гартунг. Всемирная история 6

7. Покровский. История России 5

8. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях… 7

9. Русская быль. ( 16 книг ) 8 т.

10. Великая реформа. 6

11. Отечественная война и русское общество. 7

12. Три века. 6

История искусства

1. Гнедич. История искусства 3

2. Грабарь. История Русского искусства 5

3. Мутер. История живописи 3

4. Бенуа. История живописи всех времен и народов 22 выпуска

Различные истории

1. История войн России 1

2. История западной литературы 3

3. История музыки в России. 1

4. Биографии композиторов 1

5. История музыкального развития в России 2

6. История Русской оперы 1

7. Мишо. Крестовые походы. (гравюры Доре) 1

8. Фукс. История нравов. История эротического искусства. 4

9. Шантепи де ля Соссе. История религий 2

10.Риман. Музыкальный словарь 1

11.Робертсон. История христианской церкви. 2

12.Орнамент всех времен и стилей. 1

13.История инквизиции 3

14.История русского Театра 1

15.Левинсон. Мастера балета 1

16.Масонство в его прошлом и настоящем 2

17.Водовозова. Жизнь Европейских народов 3

18.Евреинов. История телесных наказаний в России 1

19.Прыжов. История кабаков в России 1

Русская словесность

1. Даль. Словарь русского языка 4

2. Афанасьев. Русские народные сказки 5

3. Полевой. История Русской Словесности 3

Иллюстрированные собрания сочинений

1. Изд. Брокгауз и Ефрон. Пушкин, Байрон, Шиллер,

Мольер, Шекспир 20т.

2. Толстой Л.Н. 10

3. Гоголь Н.В. 8

4. Лермонтов М.Ю. 6т.

Роскошно иллюстрированные

1. Византийские эмали из собр. Звенигородского 1

2. Стасов. История создания Византийских эмалей 1

3. Живописная Россия 19

4. Забелин. Москва в ее прошлом и настоящем 12

5. Забелин. Домашний быт русских царей 2

6. Забелин. Домашний быт русских цариц 1

7. Зворыкин. Москва (1912г.) 1

8. Карцов. Беловежская пуща. 1

9. Курбатов. Сады и парки. 1

10. Кутепов. Великокняжеская, царская и императорская

охота на Руси (серебряные углы) 4 т.

11. Морозов. Каталог русских Портретов 5

12. Подвиг к 300-летию дома Романовых 1

13. Успенский. Императорские дворцы 3

14. Шильдер. Император Павел 1

Император Александр Первый 4

Император Николай Первый 4

15. Татищев. Император Александр Второй 2

16. Библия. Изд. Вольф 3

17. Данте. Божественная комедия. Изд. Вольф. 2(3)





Комплекты журналов

1. Мир Искусства 1898-1904

2. Весы 1904-1909

3. Золотое руно 1906-1909

4. Аполлон 1909-1917

5. Старые годы 1907-1916

6. Столица и усадьба 1913-1917

7. Русский Библиофил 1911-1916



