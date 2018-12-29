За содействие президенту Порошенко. В чем смысл российских санкций против украинской оппозиции

25 декабря, когда на Украине праздновали католическое Рождество (с прошлого года это выходной в стране) российское правительство расширило санкционный список украинских физических и юридических лиц. В него теперь вошло большинство членов фракции «Оппозиционный блок», единственной парламентской силы, каковую зачастую именуют пророссийской. Конечно в таком определении наследников Партии регионов огромная натяжка, но, тем не менее -- «кто-нибудь понимает, какую опасность для России представляют Добкин, Мураев, Новинский?». Вопросами такого рода часто задаются и в России и на Украине (по крайней мере, в антимайданном сегменте соцсетей).

Но так же можно спросить, какую опасность представляет для Евросоюза руководство центризбиркомов ДНР и ЛНР, попавших по санкции ЕС в декабре? Ответ очевиден - санкции вводятся не потому что человека считают опасным, а для того чтобы заявить: он нам очень не нравится.

Санкции первые, не замеченные

Кстати, деятелей «Оппоблока» Россия карает не впервые. Просто когда 1 ноября появилась первая порция санкций, главное внимание уделяли тому, что в списке нет Порошенко и Коломойского, но есть Тимошенко. Заметно меньше писали о том, что под санкциями оказались топ-менеджеры самого богатого человека Украины Рината Ахметова (генеральные директора компаний СКМ и «Метинвест» Олег Попов и Юрий Рыженков) и его делового партнера, депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского (гендиректор «Смарт-Холдинга» Алексей Пертин). И практически не замечалось наличие в списке бизнесмена Павла Фукса (в прошлом члена правления РСПП), депутатов от «Оппоблока» Юлия Йоффе и Юрия Мирошниченко, а также генерального директора канала «112 Украина» Егора Бенкендорфа (возглавлявшего в 2013-2016 самый рейтинговый канал Украины «Интер»). А они и сейчас там остались, под номерами соответственно 507, 201, 338 и 36.

Ни одна из 7 упомянутых персон не была замечена в публичных антироссийских выступлениях, более того все они были связаны с разными сегментами «Оппоблока», по сути акционерного общества в совладении Рината Ахметов и Дмитрия Фирташа. Отражением паритета между олигархами стала структура руководство партии – два сопредседателя (Борис Колесников от первого и Юрий Бойко от второго) и равное число членов политсовета от «промышленников» (то, есть ахметовских) и «газовиков» (то есть фирташевских). Миноритарные акционеры не были представлены в руководстве, но присутствовали во фракции , либо лично как Вадим Рабинович, либо через близких к ним политиков как Виктор Медведчук. В 2016-м Рабинович вместе с депутатом Евгением Мураевым создал партию «За жизнь». Летом 2018 в нее вступил Медведчук, вскоре после чего Мураев из нее вышел, создав собственный проект под названием «Наши».

В семерке, попавшей под санкции 1 ноября, ахметовцы были представлены тремя топ-менеджерами их компаний, фирташевцы – двумя депутатами Рады, а «За жизнь» - ее главным спонсором Фуксом и Бенкендорфом, так как оппозиционный канал «112» связывают с Медведчуком ( «Интер» же, где он работал раньше, принадлежит Фирташу и бывшему главе администрации Януковича депутату от «Оппоблока» Сергею Левочкину).

Таким подбором Россия посылала метку всем частям «Оппоблока», давая понять, что равно дистанцирована от каждой. И сохранение этих лиц в санкционном списке доказательство того что Москва и сейчас действует сознательно, а не с подачи одной из частей украинской оппозиции, якобы оговорившей другую.

Раскол и его санкционные последствия

Объявление первого списка пришлось на время, когда в СМИ зашел разговор о необходимости выдвижения на выборах единого кандидата, который отражал бы позицию большинства избирателей Юго-Востока. И реальный смысл наложения санкций на оппозиционеров был в том чтобы они договорились об объединении, вернув (хотя бы частично) доверие Москвы.

Ключевые последующие события хорошо известны. 9 ноября Бойко и Рабинович объявили о создании «Оппозиционной платформы – За жизнь» как объединения, которое выставит единого кандидата на президентских, а затем и парламентских выборах. Имя кандидата не объявлялось, но к этому моменту рейтинг Бойко был заметно лучше рейтинга Рабиновича. Промоутером объединения сразу стали называть Медведчука, который 5 ноября возглавил политсовет партии « За жизнь». «Промышленники» назвали объединение личной инициативой Бойко. А внутрипартийная полемика свелась и по сей день сводится к взаимным обвинениям в содействии Порошенко – в одном случае посредством объединения, в другом --- отказом от объединения. 17 ноября Бойко был назван кандидатом от «Опозиционной платформы». Сразу после этого и он, и Левочкин были исключены из фракции (но ни других депутатов от групп Фирташа и Медведчука, ни самого Рабиновича не исключали). Раскол партии привел к тому, что большинство региональных организаций оказались на стороне «газовиков», но ахметовцы имеют контроль над организациями наиболее многочисленными (Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Николаевской), а также над фракцией в Раде. Последнюю возглавил Александр Вилкул бывший при Януковиче губернатором Днепропетровской области. Он выиграл и кастинг на роль кандидата в президенты от ахметовского крыла (другими претендентами считались бывшие менеджеры ахметовских предприятий Владимир Буряк и Вадим Бойченко, которые сейчас являются мэрами Запорожья и Мариуполя).

Формальное выдвижение кандидатов состоится сразу после нового года. И Москве важно было до него выдать новый санкционный список, показав, на кого она будет ориентироваться на украинских выборах и кто не может считаться пророссийским. Список дополнился всеми парламентариями «промышленной» части «Оппоблока». И российский выбор, и характер его утверждения не вдохновили многих по обе стороны российско-украинской границы (естественно имею в виду тех кто не принимает нынешний политический режим в Киеве). Однако кремлевское решение очень логично. Другое дело, что нельзя ставить знак равенства между логичным выбором и правильным выбором. А говорить о верности или неверности российской логики сейчас рановато.

Об отличиях Медведчука от регионалов

Итак, Россия поддержала объединение, куда входит Виктор Медведчук, политик которого Владимир Путин упоминает на каждой своей пресс-конференции. Как известно российский президент и жена российского премьера Светлана Медведева – крестные дочери Медведчука Дарьи. Зачастую только этими обстоятельствами объясняют ставку России на бывшего главу администрации президента Кучмы. И при этом задаются вопросом, а в чем разница между ним и прочими крупными политиками, находившимися при власти во времена Кучмы и Януковича?

Долгое время такой вопрос выглядел резонным. Но уже как минимум 5 лет его постановка говорит о незнании политических реалий. Так, Медведчук последовательно выступал за вхождение Украины в Таможенный (затем, в Евразийский) Союз, называя ассоциацию с ЕС еврокапитуляцией. А вот все политики от Партии регионов в соответствии с заданной Януковичем до конца ноября 2013 генеральной линией говорили о безальтернативном европейском выборе. Так одна из самых известных защитниц русского языка Елена Бондаренко тогда заявляла «Если смотреть на то, как ведет себя по отношению к Украине ЕС или Россия, то это день и ночь. … ЕС ультиматумов не ставит. … Россия в этой ситуации похожа на не совсем заботливую мать».

Неудивительно, с какой ненавистью пишет о Медведчуке европейская и американская пресса. Недавно масса изданий – от турецкой «Сабах» до перуанской «Републики» с подачи «Рейтер» назвали общественную организацию Медведчука «Украинский выбор» антисемитской. То есть, стоило ему войти в партию Рабиновича как его объявили анисемитом. Впрочем не удивлюсь если и самого главу Всеукраинского еврейского конгресса Вадима Рабиновича запишут в юдофобы. Во всяком случае, еще в августе ведущая еврейская газета Германии Jüdische Allgemeine помещала статью, где о нем говорилось явно негативно.

Да, ненависть к Медведчуку в так называемом «мировом сообществе», не означает, что он должен быть вне критики. Но одно дело -- выражать претензии по поводу того что ряд заключенных на Украине российских граждан и жителей Донбасса, были год назад исключены из обмена пленными в последний момент. Другое дело -- призывать к его аресту как «российского агента», что постоянно делают депутаты от партии экс-премьера Яценюка «Народный фронт», к которым недавно присоединился и Мураев. Так, 14 декабря на собственном канале «Наш» депутат призвал СБУ, «единственный орган который не был дискредитирован и выглядел адекватно», искать «пятую колонну», среди партий, «которые возглавляют контактные лица Российской Федерации»

Конечно, этим эфиром Мураев превзошел бывших ведущих ранее принадлежавшего ему канала NewsOne Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, только после подобных фраз вопрос о том, почему он попал под санкции, закрывается окончательно.

Оппозиция «пророссийская» и «проукраинская»

Но, с другой стороны, все достоинства Виктора Медведчука, нельзя переносить на другие фигуры политического проекта с его участием: ни на Бойко, ни на Рабиновича, ни тем более на Левочкина, которого называют едва ли не теневым организатором Майдана. Я допускаю, что роль последнего в этом перевороте могут преувеличивать, но масса абсолютно достоверных материалов не позволяет считать и его, и многих других деятелей «Оппозиционной платформы» искренними друзьями России.

Однако аналогичные претензии можно предъявить и ахметовскому крылу «Оппоблока». И возникает вопрос, а есть ли между ними разница. Попробую объяснить, как я ее вижу. Одним из самых ярких событий этого года стал концерт ко дню Победы на канале «Интер», превратившийся в акцию гражданского протеста. На принадлежащем Ахметову канале «Украина» и слабое подобие такого концерта невозможно. Ведь мэры Запорожья и Мариуполя, даже жителей своих городов не поздравляли в этом году с 75-й годовщинами освобождения. Зато этот канал как и другие ахметовские медиаресрусы в 2014- начале 2016 вовсю рекламировал Арсения Яценюка, а после отставки того с поста премьера переключился на пиар националистической Радикальную партию Олега Ляшко, чей лидер сейчас желанный гость на ахметовских предприятиях Юго-Востока.

Да и среди «промышленников» есть люди, которые занимаются хорошими делами. Имею в виду, прежде всего Вадима Новинского, который является самым активным защитником канонического православия. Именно его включение в список и вызывает наибольшее недоумение. Но в Кремле считают, что украинские политики действуют в рамках феодальной системы по которой построены партии. Следовательно, вассалы Ахметова, к каковым относится и Новинский, никогда не возразят своему сюзерену по принципиальным вопросам. Во всяком случае из всех соцопросов последнего времени только исследования близкого к Новинскому фонда «Украинская политика» выводят Ляшко на третье место (почему эти рейтинги надо считать нарисованными –тема отдельной статьи).

А вот как видит разницу между двумя крыльями «Оппоблока» экс-премьер Арсений Яценюка в интервью брюссльской медиаплатформе EurActiv 29 ноября: «Пророссийские силы создали новую политическую платформу, я мог бы назвать ее платформой Путина. Ключевым ядром этой платформы является г-н Медведчук, который является российским активом в Украине. Он очень близкий друг президента Путина, у них даже есть какие-то семейные отношения. Но этот кандидат никогда не будет в финале. Слава богу, оппозиция в Украине - так называемая восточная оппозиция. И она состоит из двух частей: одна - промосковская оппозиция, состоящая из Бойко, Левочкина и Медведчука. А другая - проукраинская восточная оппозиция, часть «Оппозиционного блока» с Ахметовым, Колесниковым и Новинским.

Фигура Яценюка вызывает у многих такое отторжение, что не все этим словам верят. Однако это интервью практически не имело резонанса на Украине, что показывает -- в данном случае целью экс-премьера была информация западной аудитории, а не внесение дополнительных раздоров в ряды и так разругавшейся украинской оппозиции. Однако посмотрим, насколько его слова соотносятся с практическим положением дел.

Кому мешал единый кандидат?

В чем реальный смысл единого кандидата от Юго-Востока? В том что его участие резко снизило бы вероятность попадания президента Петра Порошенко во второй тур. И сейчас в отсутствие такого кандидата глава государства имеет равный рейтинг с комиком Владимиром Зеленским, и заметно отстает от Юлии Тимошенко. В случае же выхода с ней во второй тур он безнадежно проигрывает. Но в версии ахметовцев социологической картины не существует, в ней «газовики» якобы подыгрывают Порошенко, чтобы тот легко выиграл у Бойко во втором туре. А куда при этом денется Тимошенко с ее лидерскими рейтингами, никак не объясняется.

С точки зрения «промышленников» рейтинг Бойко привязан к партийному брэнду. Весомость такой гипотезы подтвердят выборы, но с ходу отбросить ее нельзя -- в основе гипотезы провальный результат нынешнего лидера «Оппозиционной платформы» как независимого кандидата на президентских выборах 2014. Правда с того времени прошла целая эпоха, Бойко уже давно имеет неплохой рейтинг, а если бы самого богатого человека Украины занимал бы другой сильный кандидат, то такового стали бы раскручивать заблаговременно, а не за 4 месяца до выборов. И если исходить из программно-партийных позиций, то логично было бы не отвергать объединение с партией Рабиновича, а приветствовать его. Да можно было при этом лишь ставить условие, что кандидатом на президентских выборах должен стать представитель «Оппоблока», определенный убедительным для общества способом.

Да, можно посмотреть на проблему с другой стороны: угрожает ли кандидат от фирташевских бизнесу ахметовских. Да, думаю мог бы угрожать, если бы стал президентом. Но ведь на самом деле понятно, что говорить о шансах на власть кандидата Юго-Востока при современном киевском режиме -- это все равно, что говорить о шансах социал-демократов в межвоенной Венгрии или кандидата с левым оттенком в Гватемале после 1954 г. Однако раз Бойко все равно не будет президентом, то почему бы не обменять его поддержку как кандидата на дополнительные преференции для «промышленников» в партийном списке, то есть на реальные депутатские мандаты?

Я допускаю, что по такому сценарию дело и двигалось до недавнего времени. И ахметовских вполне устраивал Бойко как кандидат с гарантированным местом в первой пятерке, но не дотягивающий до второго тура. Однако объединение спутало карты и им не нужен кандидат, преграждающий Порошенко путь во второй тур. Не для этого Ахметов с таким трудом выстроил хорошие отношения с президентом. Ведь до начала 2016 главной его опорой во власти был премьер Яценюк, защищавший империю олигарха от посягательств порошенковского ставленника министра энергетики Демчишина. А потом удалось поладить, и альянс олигарха с Ляшко стал частью его союза с Порошенко, ибо сходной с Тимошенко риторикой радикал оттягивает голоса ее избирателей.

Точно так же не нужен так называемым «промышленникам» и кандидат который, будет иметь репутацию прокремлевского -- не для этого Ахметов так долго и тщательно выстраивал себя репутацию респектабельного космполитического бизнесмена, еще полтора десятка лет назад спонсируя проекты лоббиста расширения НАТО Брюса Джексона, в частности помощь белорусской оппозиции. А то было еще вегетарианское время, не чета новой холодной войне когда западные аналитики охвачены страхом, а вдруг после выборов отношения Киева с Москвой улучшатся, в том числе благодаря Ахметову. Ведь он олигарх, а олигарх, по их мнению, может быть только пророссийским. Объективно такой страх и такая логика говорят о низком интеллекте этих аналитиков, но ведь к ним прислушиваются.

Поэтому если исходить не из программы «Оппозиционного блока» а из бизнес-интересов его ахметовской части , то ее действия очень логичны. Но так же логичны и действия России : ведь она в ноябре дала сигнал всем частям «Оппозиционного блока». Развитие событий показало, что одни его услышали, а другие проигнорировали. А можно ли было это игнорирование оставить без внимания?

Другое дело, что русским свойственно великодушие, поэтому справедливо было б некоторых фигурантов санкционного списка простить. Только при одном скромном условии, если бы они смогли покритиковать превращение канала «Украина» в рупор Радикальной партии. Но ведь вассальная верность им этого не позволит.

Легитимно, но мелковато

Однако, что реально решила Россия последними действиями на Украине? Да, она показала что Порошенко при власти так неприемлем для нее, что она, наложит санкции, на всех кто прямо или косвенно способствует его попаданию во второй тур независимо от их прошлых и настоящих заслуг. Такая реакция на украинского президента абсолютно легитимна, но не дополненная другими действиями, она будет просто мелочным раздражением не солидным для великой державы.

Ведь то зло, что есть на современной Украине, не сводится к личности Порошенко. А российская ставка на этих выборах – это отнюдь не «воины света». Просто если для ахметовского бизнеса Порошенко оптимален, то для фирташевского он является такой помехой, что немало его представителей не боятся заработать пророссийскую репутацию.

Но главная проблема не в том что некоторые безыдейные политики будут мимикрировать на хороших антивоенных лозунгах, а в недостаточном влиянии этих лозунгов. Так еще в октябре известный украинский журналист Вячеслав Чечило, абсолютно лишенный национализма, русофобии, пиетета перед Майданом, выразил распространенное, на мой взгляд, мнение. Он написал, что идти на выборы не надо, поскольку голосовать не за кого. Но победу Бойко он назвал худшим вариантом, который приведет к распаду страны «нет, не потому, что Бойко хуже всех остальных. Просто его победу "майдан" не признает никогда».