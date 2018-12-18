 

В Госдуме появятся новая столовая, кафе и ресторан за 2 млрд рублей

Реконструкция комплекса зданий Госдумы РФ обойдется бюджету страны в 2 млрд рублей. Это более чем в 2 раза превышает бюджет, зарезервированный на эти цели в начале 2018 года, сообщает газета "Коммерсант" и приводит данные портала госзакупок.

Журналисты выяснили, что управление делами президента РФ заключило контракт с компанией «Моспроект-2» архитектора Михаила Посохина на 123,4 млн рублей на разработку проекта реконструкции зданий Госдумы. Разумеется, госзаказ размещен без какого-либо конкурса, в рамках процедуры закупки у единственного поставщика. 

Компания получила этот подряд взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов — на проекты расширения думского зала пленарных заседаний (35,7 млн руб.) и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы (21,5 млн руб.). Любопытно, что задание на проект засекречено под грифом «для служебного пользования». 

К запланированным ранее объектам реконструкции в контракте прибавились столовая на 162 места, ресторан на 200 мест, два кафе — на 80–100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже, а также крайне необходимый депутатам магазин-кулинария на первом этаже. Все эти объекты эксплуатирует подразделение подведомственного УДП комбината питания «Кремлевский», который по указанным в контракте расчетам сможет одновременно кормить в думских залах общепита 426 человек.

АПН следит за развитием событий.
 

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