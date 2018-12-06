 

Мошенничество при госзакупках стоило бюджету 86 млрд рублей

Российский бюджет всего за год потерял 86,5 млрд рублей из-за неконкурентных госзакупок, сообщает РБК со ссылкой на "Национальный рейтинг прозрачности закупок 2018". 

Самые большие потери государству принесли региональные закупщики (более 45 млрд рублей), федеральные (35,5 млрд рублей) и муниципальные (6 млрд рублей). Интересно, что в сравнении с прошлым годом потери бюджета в связи со слабой эффективностью закупок сократились на 33%.

Победителями в сфере закупок с самой низкой прозрачностью являются Росалкогольрегулирование, Минэнерго, Росавтодор и Росрыболовство. Низкая степень прозрачности отмечается также в работе с Федеральным казначейством, Росгидрометом, МЧС и Росстандартом. Одни из самых прозрачных закупок проводят такие госзаказчики федерального уровня как Роспечать, Ростуризм, Росстат и Государственная фельдъегерская служба.

Рейтинг непрозрачных закупок среди государственных корпоративных заказчиков возглавляют корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "ГЛОНАСС", а также аэропорт Казани. Низкой степенью прозрачности зарактеризуются также компании АО "Роснано", ПАО "Аэрофлот", АО "Россельхозбанк" и ПАО "Газпром". 

Самые высокие оценки с гарантированной прозрачностью получили госкорпорация "Росатом", АО "Мосгаз", ПАО "Россети" и ПАО "РусГидро".

Отметим, что для подготовки рейтинга эксперты изучили почти 3 млн закупочных процедур на общую сумму более 7,8 трлн рублей в госсекторе.

АПН следит за развитием событий.

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APN.ru