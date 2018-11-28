Голуби тоже делают это

В городе Калининграде, который раньше назывался Кёнигсберг, случилось происшествие. На улице Университетской в Калининграде неизвестные товарищи забросали пакетами и бутылками с краской памятник Иммануилу Канту, установленный напротив здания БФУ его же имени. Вокруг разбросали листовки бредового содержания, обращённые к студентам БФУ. «Хватит предавать Родину! Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! Срывайте таблички, вымарывайте чужое имя из своих документов!» Ну и, понятное дело, "Позор Канту! Слава Руси!"

Одного этого достаточно, чтобы понять: вероятнее всего, это обычная гебешная провокация, направленная, как всегда, против добрых русских людей. Местому центру "Э" нечем заняться - всех более-менее национально мыслящих русских они там передавили, "экстремизма" никакого нет, надо же чем-то украшать отчётность. К тому же эта глупая гебешная шкода преследует и традиционную цель - выставить русских дураками и дикарями, врагами мировой культуры и всего самого светлого и чистого.

На этом можно было бы и закончить. Однако Кант заслуживает того, чтобы попытаться найти в гебешных проделках некий философский смысл. Так сказать, провиденциальный.

Думаю, он вот в чём. Если смотреть sub specie aeternitatis, то в этом можно увидеть попытку советских товарищей установить какие-то отношения с Кантом, выстроить какой-то сюжет.

Потому что им обидно кантовское брезгливое презрение. С Гегелем советские уроды отношения построили - сложные, многоуровневые. Ну не лично с ним, конечно, но с самим духом гегельянства. Ибо всякий гегельянец (не говорю марксист, достаточно быть гегельянцем) обязательно начинает усматривать в советчине что-то разумное и даже провиденциальное: "дух истории" породил советчину, значит, она является важным этапом его становления в мире и т.п. А всякий советский пропагандист обязательно использует гегелевские ходы мысли. Например, путинисты - типичные гегельянцы: путинский Хитрый план - это ведь ни что иное, как гегелевская "хитрость Мирового разума (List der Vernunft)", являющая себя через "историческую личность" (Путина) - а до того через Сталина... Для кантианца советская власть со всеми её мерзкими проделками просто не существует. Кант и кантианцы воспринимают такие вещи просто как грязное дикарство. "О таких вещах не говорят за столом" - а о том, чтобы как-то "интеллектуально соотноситься" с подобным, с позволения сказать, феноменом - и речи быть не может.

Вот это молчаливое, но вполне ощутимое презрение, исходящее из самого духа кантовского учения, советских всегда и раздражало. Хотелось как-то ущучить Канта, "в Соловки на три года" отправить, чтоб восчувствовал, собака прусская. А по невозможности этого - хоть на могиле что-нибудь написать обидное.

И такой момент был. В 1945 году. Советские солдаты (среди которых и образованные люди попадались: в армию, чай, гребли всех) исписали могилу Канта граффити типа "Теперь ты понял, что мир материален?" Интересно, что надпись сама себя опровергает - человек, который её писал, явно обращался к "духу Канта" (не к останкам же скорбным).

Я бы сказал, в 1945 произошла-таки встреча Канта с Гегелем. И вот тогда Кант из своего трансцендентного мира, где он вечно сидит в своём трансцендентном домике на заоблачной Принцессенштрассе, 2 за трансцендентным столом и пьёт контрабандное "вино кометы" (он находит его интересным, но слишком смелым) всё-таки посмотрел на землю вполоборота. И, возможно, сделал какие-то свои выводы.